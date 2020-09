Francuski mediji uvaravaju: 18-godišnji Luis Enrike će dobiti prednost, Nemanja Radonjić je višak u timu Andrea Viljas Boasa i Olimpik će pokušati da ga do kraja prelaznog roka proda ili pošalje negde na pozajmicu. Grci dodaju da je preko menadžera već ponuđen Olimpijakosu, Italijani tvrde da se zainteresovala i Sampdorija. A u Marselju kažu: Radonjić nije na prodaju!

Sportski direktor Olimpika Pablo Longorija priznaje da će Olimpik finiš prelaznog roka iskoristiti da se pozdravi sa nekoliciom igrača, ali tvrdi da Radonjić nije u toj grupi.

“Nemanja ima ugovor (do 2023. godine, prim.aut), zna kakva mu je uloga u timu, da je u rotaciji. Donosi nam veliku brzinu kada uđe na terenu. Pa da razjasnim: Nemanja nije na transfer listi niti je naša ideja da ga se rešimo po svaku cenu“, decidiran je Longorija na promociji Luisa Enrikea.

Istina je ipak da je konkurencija na krilu pojačana dolaskom mladog Brazilca. Odlazaka će svakako biti.

"Imamo preglomazan igrački kadar i radimo na odlascima nekih igrača. Oni znaju za to. Prelazni rok traje do 5. oktobra, pa ćemo videti kako će se to završiti. Morate da razumete da smo u veoma neobičnoj situaciji, jer je prelazni rok suštinski počeo pre 10 dana. Tek se sve zakotrljalo“, odgovara Longorija.

Dmitri Paje i Florijan Tovan su zacementirani u startnih 11. Radonjić, Luis Enrike, pa i 19-godišnji Marli Ake otimaće se za ono minuta što ostane.