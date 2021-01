Svaki put kada Nemanja Radonjić napravi nešto dobro na terenu, za njim se podigne velika prašina.

Andre Vilas Boas odlučio je potpuno iznenada da mu pruži veliku šansu protiv Monpeljea i nije pogrešio. Gol kojim je Radonjić najavio pobedu Marselja ne samo da je ponovo zapalio maštu navijača, već je pokrenuo ozbiljnu diskusiju u tamošnjoj fudbalskoj javnosti.

Zašto? Više od dva meseca prošla su otkako je srpski reprezentativac poslednji put igrao u startnoj postavi Marselja. Bilo je to još 27. oktobra, kada je Mančester Siti gostovao na Velodromu i s rutinskih 3:0 trasirao put ka nokaut fazi Lige šampiona. Od tada Radonjić je bio starter samo još na gostovanju Mađarskoj u Ligi nacija, kada je postigao i gol, dok je pre i posle toga bio je povređen.

Osim zbog zdravstvenih problema, Radonjićeva minutaža pala je i zato što još traži formu od pre godinu dana. U Francuskoj se pamte one njegove role iz drugog plana, odnosno četiri pogotka u pet utakmica kada bi ulazio s klupe, posle kojih je označen za “superizmenu“. Direktno je svojim hicima u metu doneo četiri boda Marselju, te potvrdio trijumfe nad Bordoom i Tuluzom. Od tada tokom narednih godinu dana u dresu Marselja postigao je ukupno dva gola do jučerašnjeg Monpeljeu, uz još dva za reprezentaciju Srbije u Ligi nacija.

Radonjić se često tokom prethodnih meseci nalazio na meti kritika zbog toga, a sportski direktor Pablo Longorija počeo je najozbiljnije da razmatra opciju da ga u januarskom prelaznom roku pošalje na pozajmicu, piše francuski Ekip. Prema tvrdnjama uglednog lista nezadovoljstvo je vrhunac dostiglo početkom novembra prošle godine, kada su se na tapetu našli Nemanja Radonjić i Duje Ćaleta Car zbog, kako je navedeno, slabog napretka u ranijem periodu.

Jučerašnje iznenađenje u režiji Vilas Boasa gdeje Dimitri Paje ostao na klupi donela je dobar rezultat. Ispostavilo se da je to bio taktički pokušaj portugalskog stručnjaka da izazove reakciju kod temperamentnog Francuza. Ne samo što je ovim potezom naterao Pajea da se razbudi, Vilas Boas je svojom odlukom pozitivno uticao i na srpskog reprezentativca. Radonjić je pružio relativno dobru partiju i postigao gol pred kraj poluvremena, što bi moglo da promeni ugao gledanja na njegov status u timu.

“Pokušali smo sa Radonjićem na levom boku. Dim (Dimitri Paje op. au) nije bio srećan zbog toga što je ostao na klupi, ali Paje je ušao kasnije i postigao gol, što će mu mnogo pomoći u budućnosti“, izjavio je Vilas Boas posle utakmice.

Pored gola, Radonjić je bio opasan po odbranu Monpeljea u još nekolik situacija tokom prvog dela. Prvo kada je imao svoj karakteristični trk s loptom u 21. minutu, a zatim desetak minuta kasnije kada je Florijanu Tovanu servirao kontranapad, pre nego što je glavom bocnuo loptu u mrežu na samom zalasku prvog dela. Bio je to njegov prvi gol sezone, ujedno i prvi u Ligi 1 još od gostovanja Sent Etjenu (5:0) 5. februara. Ukratko, podsetio je na one bolje dane od pre godinu i kusur.

Kako smo pisali već, sportski direktor Longorija planirao je da ove zime pošalje trojicu igrača na dalje kaljenje. Prvi je Kristofer Rokija, drugi Marli Ake, treći Nemanja Radonjić. Posle gola Monpeljeu Radonjić je uputio enigmatični pogled i nekog “ućutkivao“ tokom proslave, a u francuskim medijima se šuška da je hteo da utiša kritičare, dok neke druge priče idu i mnogo dalje. No, bez pravih dokaza ne želimo ni da se bavimo takvim stvarima.

Radonjićeva proslava gola jeste uzdrmala tamošnju javnosti i očigledno pogodila u centar, a sada ostaje da vidimo hoće li nekadašnji fudbaler Crvene zvezde uspeti da nastavi s dobrim partijama i u narednom periodu.

