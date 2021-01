Srpski reprezentativac Nemanja Radonjić rekao je na današnjoj konferenciji za medije pred meč Superkupa Francuske sa Pari Sen Žermenom da mu u klubu niko nije poručio da treba da ode ove zime, kao i da želi i da je siguran da će na Velodromu ostati do leta.

Brzonogi fudbaler nije imao kontinuitet u prvom delu sezone, što je između ostalog prouzrokovala i povreda koja ga je nekoliko nedelja odvojila sa terena, ali u prve dve utakmice u 2021. godini bio je starter što mu je svakako povratilo raspoloženje.

"Bilo mi je malo teže jer sam bio povređen. Iskreno nisam očekivao da ću biti starter na početku godine, ali hvala šefu što mi je pružio šansu. Imao sam dosta prilika u prošloj utakmici, žao mi je što ih nisam iskoristio, ali nadam se da će mi se to vratiti u narednom periodu. S obzirom da mi je ovo druga utakmica posle dužeg vremena, fali mi kontinuitet kako bih mogao da usavršim formu. Trudim se maksimalno, kada dobijem priliku pokušavam u potpunosti da je iskoristim", rekao je Radonjić.

Proteklih dana konstantno se u francuskim medijima piše o njegovom odlasku. Pominje se i ozbiljno interesovanje italijanskog Sasuola.

"Iskreno da vam kažem o tome ne znam ništa. Nisam ni sa kim pričao iz kluba, niko mi nije rekao da žele da odem. Siguran sam da ću ostati do leta, a posle ćemo videti. Za Sasuolo sam saznao na internetu, niko mi za to interesovanje nije rekao, niti sam pričao sa svojim agentom. Ali kažem, želim da ostanem ovde do leta. Drago mi je što mi je šef pružio priliku i želim da mu za to vratim na pravi način", dodao je Radonjić.

Sve je spremno za 99. Klasik koji će biti odigran u Lansu.

"Sigurno je važan meč za nas, jer je to veliki derbi. Jako smo motivisani za tu utakmicu. Ali jako nam je važan i šampionat, mnogo nam je bitno da održimo koncentraciju i pokušamo da izborimo plasman u Ligu šampiona naredne sezone", poručio je između ostalog Radonjić.

