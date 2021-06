Našao se Everton ovoga leta u neočekivanoj potrazi za trenerom i upao u probleme. Posle odlaska Karla Anćelotija u Real Madrid, Karamele se trude da nađu adkevatnu zamenu ali to nije lako posao. Na početku su se nadali povratku Dejvisa Mojesa ali je on produžio ugovor sa Vest Hemom. Potom su krenuli pregovori sa Nunjom Ešpiritom Santom koji je napustio Vulvse ali nije došlo do dogovora.

Sada je Rafael Benitez favorit da sedne na upržanjenju klupu Karamela.

Za iskusnog stručnjaka bi to bio povratak u grad Bitlsa gde je proveo najslavnije trenutke trenerske karijere. Naravno, na klupi Evertonovog gradskog rivala Liverpula. Uživao je veliku popularnost kod Liverpulovih napadača ali mu to ne smeta da prihvati selidbu na klupu gradskog rivala.

Benitez je izričita želja vlasnika kluba Farhada Moširija koji je izbor trenera preuzeo na sebe i na neki način marginalizovao ulogu direktora Marsela Brandsa koji je protiv dovođenja Beniteza. Moširi ne želi da gubi vreme i želi što pre da postigne dgovor sa španskim stručnjakom.

Benitez je bez kluba otkako je pre pola godine napustio kineski Dalijan u kojem je godišnje zarađivao neverovatnih 13.000.000 evra. Pre toga je radio u Njukaslu, Real Madridu, Napoliju, Čelsiju, Interu, Valensiji...

