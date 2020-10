Od najprijatnijeg iznenađenje prethodne sezone, do ekipe koja posle sedam kola u aktuelnom prvenstvu ima pet poraza i još uvek čeka na prvi trijumf. Rems je nastavio da niže neuspehe, iako je do isteka sat vremena igre delovalo da bi mogao da prekine crnu seriju. Uprkos tome što je domaćin stigao do vodeđeg gola, nije se pomakao sa 19. mesta na tabeli, pošto je Lorijan u završnih pola sata igre ubacio u višu brzinu i iskoristio brojčanu nadmoć

Od sjaja do očaja. Rems je počeo utakmicu spektakularnim golom Kasame u 15. minutu, zatim čuvao prednost do 61, a onda je počeo raspad. Za tri minuta Lorijan je anulirao zaostatak preko Hamela, a onda i preokrenuo rezultat. A u tome je pomogao i Predrag Rajković. Golman reprezentacije Srbije startovao je na rivala, oborio ga u petercu i dileme da li je penal, nije bilo. Rajković je ove sezone već odbranio penal protiv Anžea, ali ovoga puta nije uspeo da se iskupi za grešku. Strelac je bio Visa.

Do kraja Rems je ostao bez dvojice fudbalera. U 70. minutu isključen je strelac prvog gola na utakmici Kasama. Crvni karton je pratio gol Mofija desetak minuta kasnije, a u 90. minutu došlo je i isključenje Donisa kao potvrda ogromne nervoze koja je obuzela sastav sa severa Francuske. Kako večeras, tako i od starta sezone.





FRANCUSKA 1 – 7. KOLO

Petak

Dižon - Ren 1:1 (0:1)

/Balde 53 - Terije 24/

Nim - PSŽ 0:4 (0:1)

/Mbape 32, 83, Florenci 77, Sarabija 88/

Subota

Rems - Lorijan 1:3 (1:0)

21.00: (2,15) Marselj (3,10) Bordo (3,80)

Nedelja

13.00: (3,30) Strazbur (3,25) Lion (2,25)

15:00: (2,10) Anže (3,10) Mec (3,90)

15.00: (1,73) Monako (3,60) Monpelje (5,00)

15.00: (2,25) Nant (3,30) Brest (3,25)

17.00: (2,50) Sent Etjen (3,20) Nica (2,95)

21.00: (1,93) Lil (3,45) Lans (4,10)

***kvote su podložne promenama