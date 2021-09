Rajkoviću Nant kao Lion, Kairat i Sent Etjen

Čuvar mreže reprezentacije Srbije i francuskog prvoligaša Remsa, Predrag Rajković, može da se pohvali da je protiv većine klubova protiv kojih je branio više puta, barem na jednoj utakmici uspevao da ostane nesavladan. Veoma je kratak spisak klubova protiv kojih nije imao tu sreću, broji samo pet imena od onih sa kojima se sastajao barem tri puta. Jedan od njih je Nant, Remsov naredni rival u Ligi 1, kojeg dočekuje u nedelju od 15 časova u 8. kolu šampionata.

Biće to Rajkoviću četvrti put da stoji među stativama protiv Kanarinaca, a na prethodna tri susreta je 25-godišnji golman u četiri navrata morao da vadi loptu iz mreže. Prvi put u sezoni 2019/2020, kada je Nant na svom terenu trijumfovao sa 1:0.

15.00: (2,60) Rems (3,00) Nant (3,25)

Prošle sezone je Rajković branio na oba duela, a iako je bio savladan, Rems je trijumfovao. Prvo je 16. decembra prošle godine pobedio na svom terenu sa 3:2, uprkos tome što su Nikolas Paloa i Ludovik Blaz davali golove Srbinu. Sastali su se potom ponovo 3. marta ove godine, Mozes Simon je doneo prednost Nantu glavom u 14. minutu, ali je Rems u finišu utakmice stigao do preokreta i slavio je sa 2:1.

Osim protiv Nanta, Rajković do sada nije uspevao da sačuva gol još samo protiv Sent Etjena, Olimpik Liona, Bordoa i kazahstanskog Kairata, od timova protiv kojih je branio barem tri puta. Protiv Sent Etjena je sa Remsom ostvario po dve pobede i remija, sa Lionom je dva puta odigrao nerešeno i jednom izgubio, a protiv Bordoa ima po jedan od svakog mogućeg ishoda.

Poslednji na listi je Kairat, koji je Rajkoviću bio rival u dva različita kluba, u kvalifikacijama za Ligu Evrope. U sezoni 2015/2016 doživeo je sa Crvenom zvezdom dva poraza, sa po 2:0 i 2:1, ali se Kazahstancima osvetio sledeće sezone u dresu Makabija iz Tel Aviva. Izraelci su trijumfovali sa 2:1, a u gostima je bilo 1:1.

-------------------------

Misliš da poznaješ fudbal bolje od drugih? Mozzart Prognozzer ti pruža šansu da to i dokažeš i osvajaš vredne nagrade svake nedelje! Odigraj odmah potpuno besplatno!

-------------------------

Remsu protiv Nanta očajnički treba pobeda, pošto je na dosadašnjih sedam kola zabeležio samo jednu. Odbrana mu koliko-toliko i dalje funkcioniše, primio je prihvatljivih osam golova, a igrao je (i izgubio) protiv aktuelnog šampiona Lila (2:1) i lidera prvenstva Pari Sen Žermena (2:0). Međutim, sa postignutih sedam golova je Rems na samom dnu Lige 1 po efikasnosti i zato se nalazi na 15. poziciji na tabeli.

Nant je prebrodio krizu i tri uzastopna poraza, u prethodna dva kola je savladao Anže (4:1) i Brest (3:1). Trener Kanarinaca Antoan Kombuare neće previše menjati sastav u odnosu na te utakmice, pre svega zato što u rotaciji ni nema veliki broj igrača.

Fabio je povređen, Limbombe, Augustin i Vage su prebačeni u rezervni tim i na njih Kombuare ne računa. Takođe, mladi Sila, Mbemba i Manveljan su u subotu igrali za mladi tim Nanta, tako da nisu u konkurenciji, kao ni belgijski napadač Reno Emond i golman Remi Dešan, koje je Kombuare rešio da odmori. Dešana će na klupi da odmeni Denis Petrić, dok će među stativama da stoji kapiten Nanta Alban Lafon.

IZBOR UREDNIKA

LIGA 1 – 8. KOLO

Subota

Sent Etjen - Nica 0:3 (0:1)

/Guiri 15, Stengs 54, Delor 83/

Strazbur - Lil 1:2 (0:1)

/Sisoko 75 - Dejvid 23, 57 pen/

Olimpik Lion - Lorijan 1:1 (0:1)

/Ekambi 51 - Lorijet 20/

PSŽ - Monpelje 2:0 (1:0)

/Gej 14, Draksler 88/

Nedelja

13.00: (3,40) Bordo (3,25) Ren (2,35)

15.00: (2,05) Brest (3,50) Mec (3,90)

15.00: (2,60) Rems (3,00) Nant (3,25)

15.00: (2,80) Troa (2,90) Anže (3,05)

17.00: (3,80) Klermon (3,50) Monako (2,10)

20.45: (1,80) Olimpik Marselj (3,70) Lens (5,00)

***Kvote su podložne promenama