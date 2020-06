Rakitić nema o čemu da priča sa Barsom: Imam ugovor i ostajem do kraja

Sledi nam još jedan prelazni rok u kojem će se pričati o odlasku Ivana Rakitića iz Barselone.

Da li ga tera klub tim pričama ili su sve to samo špekulacije medija, nije baš najjasnije, jer “seljenje” hrvatskog fudbalera sa Nou Kampa traje već dve godine.

A, kako stvari stoje, biće to još jedna bezuspešna akcija i ovog leta, pošto Rakitić još jednom, jasno i glasno, poručuje da nema nameru da ode iz Barselone pre nego što mu istekne ugovor, koji važi još godinu dana.

“Manje-više, otkad sam ovde, uvek se prezentira ista situacija i govori se o mom statusu. Sad mi je sve jasno, jer pre deset-petnaest dana razgovarali smo vrlo konkretno u klubu i dogovor je da nemamo o čemu razgovarati - imam s Barselonom, a to je klub u kojem želim da budem i igram. Takođe, u Barseloni kao gradu i mojoj ženi i deci je lepo, tako da nemam razloga da razmišljam o drugim stvarima. Dobro sam trenirao ovih dana, dobro se osećam i uveren sam da će Rakete biti još neko vreme u Barseloni”, rekao je Rakitić za Tportal.

Često se pominjalo da je Ivan u lošim odnosima sa Lionelom Mesijem, da je u nemilosti najboljeg fudbalera na svetu, koji se i te kako pita za stvari u Barseloni, ali Rakitić tvrdi da te pričaju nemaju veze sa istinom.

“Sasvim je jasno da se igrač kao što je on, i koji je toliko godina u klubu, za mnogo toga pita. To je razumljivo, ustvari čak i jako dobro, jer se na taj način gleda i dobrobit ekipe. Moj odnos s Leom je fantastičan, čak i živimo jedan blizu drugog. Evo, baš sam neki dan video da imam gotovo 300 utakmica u Barseloni na neki način uz njega, na njegovoj strani. Mislim da smo odigrali mnogo prelepih i predobrih utakmica, da mnogo činimo jedan za drugoga. Tako da je sve to jako pozitivno”, istakao je Ivan Rakitić.