Ralf Rangnik, čovek koji će da natera Pogbu i Ronalda da igraju gegenpresing

Mančester junajted je odustao od potrage za „mesijom“. Mančester junajted se vratio sistemu kakav je poslednji put imao kod ser Aleksa Fergusona. Ili bi tako bar trebalo da bude. Jer Ralf Rangnik možda nema zvučno igračko ime kao što je imao Ole Gunar Solskjer, nema harizmu ni trofeje Žozea Murinja i Luja van Gala, ali je bar u Nemačkoj oličenje pedantnog rada, čoveka koji nijednu sitnicu ne prepušta slučaju.

Hladan i proračunat, kad te iskoristi obriše te gumicom, jer fudbal je biznis, a u biznisu nema emocija. Tako je obrisao i moskovsku Lokomotivu, nakon što je oterao Marka Nikolića na razočaranje navijača. Problem je samo što će njegov mandat na Old Trafordu biti oročen do kraja sezone, da bi u naredne dve godine Rangnik preuzeo ulogu savetnika. Pretpostavlja se da će biti zadužen za pojačanja i postavljanje kluba na zdrave noge. Previše je Junajted lutao poslednjih sezona.

I mada u timu ima superzvezde kakve su Kristijano Ronaldo, Pol Pogba ili Bruno Fernandeš, nema rezultate kakve očekuje. A šta navijači mogu da očekuju? To niko ne može sa sigurnošću da tvrdi, jer iako je Rangnik izgradio temelje Hofenhajma i Lajpciga nije do sada imao prilike da se uhvati u koštac sa ovakvim izazovom.

Rangnik je naime sušta suprotnost onoga što je mančesterski gigant predstavljao poslednjih sezona. Junajtedove zvezde sada će u svlačionici morati da slušaju čoveka koji se vodi filozofijom da u fudbalu nema individue, samo tima.

“Ideja je tim bez individualaca“, rekao je jednom prilikom.

A Pogba, Ronaldo, Bruno... Ego izražen do maksimuma. Rangnik to ne trpi. Ne trpi kada ceo tim treba da radi za jednog ili dvojicu igrača. Ili bar nije trpeo do sada. Ponovimo, nije do sada ni radio sa takvim asovima. Biće veoma zanimljivo videti kako će to izgledati. Ronalda su na ostrvu već počeli da “provociraju“ pričama kako on sa svojih 36 godina ne može da igra presing kao nekada zbog čega ekipa defanzivno trpi. A šta o presingu kaže Rangnik?

“Moraš da budeš svestan kakav fudbal želiš da igraš. Malo presinga? Šta to znači malo presinga? Malo presinga je kao da kažeš da si malo trudan. Ili si trudan ili nisi. Ili igraš presing ili ne igraš“

Takav stav o presingu je Rangnik usvojio još 1983. kada je bio igrač-trener u šestoligašu Viktoriji Baknang. Igrao je prijateljsku utakmicu sa kijevskim Dinamom i nije mogao da nađe rešenje za presing Ukrajinaca. Priznao je da je sve vreme bio uveren da Dinamo ima trojicu igrača više.

S takvim pogledom na fudbal podigao je Hofenhajm iz treće lige u top sedam u Nemačkoj. Lajpcig je doveo do polufinala Lige šampiona, učinio od njega redovnog učesnika evropske elite. Mnogim sada već dokazanim trenerima iz Nemačke je osvetlio put. Recimo, Tomasu Tuhelu koga je postavio za U15 trenera Štutgarta.

“Tomas je postao trener preko mene. Bio mi je igrač u Ulmu i morao je da zbog problema sa kolenima završi karijeru. Dao sam mu posao i našu U15 ekipu. Nije čak ni planirao da bude trener, radio je u baru u Štutgartu. Ali ako gledate Čelsi danas videćete da imamo zajednički plan šta se radi kada tvoj tim ima loptu ili kada protivnik ima loptu. Tomas je taktički na vrlo sofisticiranom nivou”, rekao je Rangnik nedavno za Tajms.

S kim još možemo da poredimo Rangnikov fudbal?

“Naša ideja je jasna i vrlo je, vrlo slična mom prijatelju Jirgenu Klopu. Naš fudbal je hevi metal, rok end rol, ne spore lopte. Naš fudbal nisu pasovi u krug, nisu pasovi nazad. Sam posed lopte nama nema smisla”, govorio je u septembru za portal Coaches Voices.

Ralf Rangnik (©AFP)

Da je zaista imao uticaj na njihove karijere priznali su i Julijan Nagelsman (dao mu posao u omladinskoj školi Hofenhajma), Jirgen Klop i Ralf Hazenhitl , sada treneri Bajerna, Liverpula i Sautemptona. Kad na njih dodamo Tuhela jasno je koliko Rangnika poštuju u Nemačkoj.

“Nažalost, dolazi u Mančester junajted, ali tako je kako je. Ralf je vrlo iskusan trener, napravio je dva kluba, dve sile, ni iz čega. Radio je razne poslove, ali je uvek primarno razmišljao o trenerskom poslu. Junajted će biti organizovan na terenu i moramo to da shvatimo. Ali svim trenerima je potrebno vreme, a Ralf će vrlo brzo shvatiti da neće imati vremena da trenira”, upozorava Klop, dok Nagelsman dodaje s malo više optimizma.

“Poslao sam mu poruku, mislim da je sjajno što ide u Junajted. S njegovim fudbalom siguran sam da će dobro proći. Junajted će već za nekoliko nedelja moći da igra dobre utakmice. Voleo bih da ostane i duže od leta”.

Ostaće svakako, ali verovatno ne u ulozi trenera, jer Junajted i dalje želi Maurisija Poketina. Znaju ipak i na Old Trafordu kakav finansijski dragulj imaju sada u rukama.

U Salcburgu, tada je bio sportski direktor i austrijske i nemačke ispostave Red Bula, lansirao je Nabija Keitu (otišao za 29.750.000 evra) i Sadija Manea (23.000.000), da pomenemo samo neke. Pre toga je u Hofenhajmu izbacio Karlosa Eduarada i Luiza Gustava, stvorio Vedada Ibiševića. Od Lajpciga je napravio mašinu za štampanje novca, duplirao uloženo na Keiti (60.000.000), zaradio veliki novac i na Timu Verneru (53.000.000), Dajou Upamekanu (42.500.000), Ibrahima Konateu (40.000.000), Marselu Zabiceru (15.000.000)…

Uvek priča da su tri bitne stavke za uspeh jedan fudbalskog kluba. Tri K, on kaže. Kapital, koncept i kompetencija.

“Uspeh na osnovu kapitala je limitiran. Sam po sebi je daleko od dovoljnog. Potrebni su vam koncept i kompetencija. Ako ih dobro koristite generisaćete kapital”.

To je dakle plan. Da se u poslovanje Junajteda vrate koncept i kompetencija. S tim da navijači prvo žele da se u igru Junajteda vrati fudbal. Pitanje je samo da li će Rangnikov fudbal biti po volji Ronalda, Pogbe, Bruna. I ne samo njih. Prošle godine je govoreći o Luku Šou rekao…

“Dobro bi im došao levi bek. Znam da imaju Luka Šoa, ali nisam siguran da je on na nivou koji je potreban klubu kakav je Mančester junajted”.

Pitomi Ole Gunar Solskjer je u istoriju otišao sa suzama koje je ronio na oproštajnoj konferenciji za novinare. Ne očekujte isto i od Ralfa Rangnika. Nema tu emocije. Samo posao.