Izgleda da Luka Jović pada na rang-listi napadača Real Madrida. Karim Benzema je nedodirljiv, deset godina je izdržao na stadionu „Santjago Bernabeu“, redovno daje golove i cementirao je poziciju prvog špica, te iako se činilo da će Srbin biti prva zamena posle početne sezone prilagođavanja , sve su manji izgledi da nekadašnji centarfor Crvene zvezde, Benfike i Ajntrahta biti drugi izbor struke u predstojećoj sezoni.

Jović je pao čak u treći plan, pošto je statusu Benzemine rezerve najbliži Borha Majoral. U pitanju je 23-godišnji fudbaler, koji je očarao Zinedina Zidana tokom pozajmice u Levanteu (devet golova i dve asistencije u prethodnom izdaju Primere), a posebno mu se svideo tokom kratkotrajnih priprema za naredno prvenstvo. As uverava da je Majoral toliko oduševio francuskog stratega da će ga uvestiti na spisak kandidata za premijeru na Anoeti, u nedelju veče.

Zidanova procena je da je Majoral sazreo u minule dve sezone na kaljenju i da je sad idealni trenutak da mu ukaže minute kad Benzemi bude potreban predah. Samim tim, Luka Jović gubi ulogu prve rezerve, jer se često dešavalo u prethodnom prvenstvu da u finišu utakmica menja Karima. U takvim okolnostima Marijano Dijaz je tek četvrta opcija i on će verovatno napustiti klub, samo se traži povoljan aranžman, iako je nedavno odbio Benfiku i Valensiju.

Kad se završio minuli ciklus, Realov plan bio je da Borhu Majorala proda, a Luku Jovića sačeka i ukaže mu još jednu šansu, imajući u vidu da je plaćen 60.000.000 evra. No, As podseća da je naš povremeni reprezentativac pravio ispade koji nemaju dodirnih tačaka sa sportom i da ga je to usporilo u trci sa Majoralom, dok je Borha bio vrlo motivisan i kocentrisan pred Zidanovim očima, ubedivši trener da ostane. Bar zasad.

Luka Jović će otići. I to na pozajmicu. Kraljevski klub i dalje veruje Srbinu, međutim, svestan je da neće igrati u Madridu koliko bi želeo i zato želi da ga pošalje u sredinu u kojoj bi skupio 35-40 utakmica u sezoni. Mesecima traje priča da bi Milan mogao da ga dovede i postoji mogućnost da se posao realizuje, iako je Zlatan Ibrahimović produžio ugovor, a Ante Rebić otkupljen od Ajntrahta. Trener Stefano Pioli će Hrvata koristiti više kao levo krilo, što znači da ima prostora za Luku. Možd kao Ibrinog saradika, možda kao rezervnu opciju. Tim pre što Pioli važi za stručnjaka sposovnog da razvije potencijal mladog igrača, što se, između ostalog, moglo zaključiti na primerima Sergeja Milinkovića Savića u Laciju i Nikole Blekija Milenkovića u Fjorentini.

Ostaje dilema pod kojim uslovima bi Real pustio Luku Jovića na San Siro i da li Italijani mogu da plate koliko Madriđani traže. Nedavno su sklopili posao oko ofanzivnog veziste Braima Dijaza, što bi moglo da otvori put novim pregovorima.