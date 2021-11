Rangnik je plaćenik kojem je stalo jedino do novca

Dolazak na Old Traford još nije ozvaničen, ali gotovo je izvesno da će Ralf Rangnik preuzeti klupu Mančester junajteda. Dogovorena je šestomesečna saradnja na poziciji privremenog terenera, dok bi na leto Nemac trebalo da preuzme konsultatsku ulogu u sportskom sektoru. Pre nešto manje od pola godine Rangnik je došao u moskovsku Lokomotivu na čelo sektora za sportski razvoj, ali njegova misija u ruskoj prestonici bila je kratkog daha.

Dok se čeka da Lokomotiva odobri Nemcu da otvori novo poglavlje u profesionalnoj karijeri, bivši predsednik ovog kluba, Nikolaj Naumov govorio je za ruske medije i nije imao lepu reč za Rangnika.

"Ne radi se samo o Mаnčesteru. Za Rangnika to nije bekstvo, izdaja ili sramota. On je plaćenik", rekao je Naumov ruskoj tv stanici Mač i odmah nastavio da iznosi nimalo pozitivne stavove: "On apsolutno ne mari za fudbal, samo obavlja poslove oko njega. I što više država, prvenstava i klubova pokriva, više će zaraditi. Potpuno je indiferentan prema Lokomotivi. Nije došao ovde da uzdigne nivo fudbala, već da uzme novac."

Tvrdi Naumov da Rangniku nije bitno gde će raditi, sve dok za to dobija adekvatnu novčanu kompenzaciju.

"Sada mu je ponuđen novac negde drugde, pa će on i njegova svita otići u Junajted. Kada mu bude ponuđen posao u Africi, otići će i tamo da zaradi novac, napuštajući poziciju u Junajtedu."

Kada je leta 2020. godine postigao dogovor sa Rosonerima koji se kasnije izjalovio, Nemac je ispregovarao da se praktično pita za sve - da bude trener, sportski direktor, šef skauting službe i omladinske škole.

"Ne verujem da će mu Junajted dati odrešene ruke. Kao treneru - da, on je specijalista sa dosta iskustva. Ali sumnjam da će u ulozi konsultanta dobiti mogućnost da kupuje i prodaje igrače kako mu se ćefne. Videćemo šta će se dogoditi sa Rangnikom za šest meseci."

Za razliku od Naumova, mediji na Ostrvu, imajući u vidu njegov istorijat rada u Red Bulovoj fabrici talenata zvanoj Lajpcig, uveliko potenciraju pozitivan doprinos koji bi Nemac mogao da unese na Teatar snova. Naročito u pogledu oživljavanja mladih snaga poput Džejdona Sanča, Markusa Rašforda, Mejsona Grinvuda, Skota Mektominija... Hvalospevi i pozitivnost potenciraju se i zbog činjenice da je 63-godišnjak bio uzor Jirgenu Klopu, Tomasu Tuhelu i Julijanu Nagelsmanu, u ovom momentu, uz Hansija Flika, najkvalitetnijim nemačkim trenerima.