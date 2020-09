Smenio je Šalke trenera posle očajnog početka sezone, a Ralf Rangnik je slobodan na tržištu. Čovek koji je u dva mandata do sada vodio Rudare iz Gelzenkirhena. Sve se, dakle, poklapa, kao što su dva i dva četiri.

Od jula je Rangnik slobodan, kada je napustio Red Bul Lajpcig, a dugo najavljivani prelazak na klupu Milana se nije realizovao. Da li je on sada zainteresovan da ponovo radi u Šalkeu? Da li je zemlja okruga?

„Slobodan sam već osam nedelja. Kada bih rekao da nisam zainteresovan za Šalke, lagao bih. To je klub sa kojim ću zauvek biti povezan, koji će uvek biti u mom srcu“, poručio je Rangnik.

On je na klupi Rudara sa Veltinska bio najpre od septembra 2004. do decembra 2005, pa onda od marta do septembra 2011. godine. Ipak, nije ni Ralf trener kakav je nekad bio. Njegove su aspiracije veće.

„Ne želim da budem samo trener koji će da priprema utakmice. Želim više od toga. Samo u takav klub mogu da odem. Ne isključujem ni posao u inostranstvu. Ne znam koliko Šalke sada može da ispuni moje uslove“.

Pogotovo što u Šalkeu, izlgeda, postoje mnogo dublji problemi.

„Poznajem situaciju u klubu, oko njega, odnose sa navijačima. Smatram da samo promena trenera neće biti dovoljna da se stanje popravi“, ocenio je Ralf Rangnik.

Njegov broj telefona u Šalkeu imaju, pa ako su zainteresovani, on će ih saslušati.