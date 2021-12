Rapid se vraća u kući, protiv Arđeša napokon podrška sa tribina

Fudbaleri Rapida uskoro više neće biti beskućnici. Vraćaju se u Bukurešt, navijači će konačno moći da podrže uživo svoj tim, na meču 19. kola rumunske Lige 1 protiv Arđeša.

Prethodnih mesec i po dana mečevi u Rumuniji su se svakako igrali bez prisustva publike zbog pandemije virusa korona. Rapid je to koristio, pa uopšte nije ni igrao u glavnom gradu, već u poprilično udaljenom Mioveniju, predgrađu Piteštija.

19.30: (2,60) Rapid Bukurešt (2,75) Arđeš (3,25)

U međuvremenu zakon se promenio, pandemija se stišala, pa je dozvoljeno prisustvo do 50 odsto kapaciteta stadiona. FS Rumunije je izašao Rapidu u susret, pošto je i dalje beskućnik jer mu nije završena izgradnja stadiona, pa će Arđeš iz Piteštija da dočeka na Nacionalnom stadionu u Bukureštu.

S obzirom na to da je kapacitet 55.634 sedećih mesta, preko 27.000 ljudi će moći da dođe na utakmicu. Zato s nestrpljenjem utakmicu očekuje i trener Železničara Mihaj Josif.

„Srećni smo što se vraćamo u Bukurešt i što ćemo opet da igramo pred našim navijačima. Nismo igrali pred njima baš dugo. Čak i kada nas psuju, to rade sa stilom. Nadamo se da ćemo im se zahvaliti dobrom utakmicom. Bili su pravi u najtežim vremenima. Oni su posebni“, kazao je Josif, a potom se osvrnuo i na igrački kadar:

„Imamo šest povređenih igrača, tako da oni koji upadnu na njihovo mesto moraju da urade sve da dođu do pobede. Arđeš je nezgodna ekipa, koja igra pragmatičan fudbal. Pritisak je svuda prisutan u fudbalu. Videli ste kako je Barselona izgubila na nezamisliv način, kao da su seniori igrali sa juniorima. Bajern se zabavljao. Svaki tim je mehanizam, ako neki šraf ne funkcioniše, čitava mašina se destabilizuje. A šrafova je mnogo, od poslodavaca, preko trenera i igrača, do navijača. Iz moje perspektive, ako je tim sat, trener je brojčanik, a gazda baterija. Ovo je za nas težak period, jer ima mnogo povređenih igrača, ali šta te ne ubije, ojača te. To je fudbal. Ja sam malo deblji, možda bih mogao da izdržim 10 minuta na terenu, ali ne mogu da pomognem zato moramo da se oslonimo na klince, da naša deca povuku Rapid ka cilju".

Kao što smo napisali, Rapid još nema svoj stadion. Rapid arena je završena sa izgradnjom, ali postoje još neki problemi sa dokumentacijom, tako da se ne očekuje da Železničari odigraju prvi meč na njemu pre 2022. godine.

Za obe ekipe je današnji meč veoma značajan, pošto se bore za plasman u plej-of, odnosno neku od prvih šest pozicija. Trenutno je gužva tu, Rapid ima bod manje od Univerzitatee, Farula i Botošanija, koji dele pozicije od četvrte do šeste, dok Arđeš ima poen manje od Rapida.

U prvom krugu šampionata, 7. avgusta, Rapid je u Piteštiju slavio sa 1:0. Kasnije su u septembru odigrali i jedan prijateljski meč, završen 2:2.

RUMUNIJA 1 – 19. KOLO

Petak

16.30: (1,80) Univerzitatea Krajova 1948 (3,40) Akademika Klinčeni (4,90)

19.30: (2,60) Rapid Bukurešt (2,75) Arđeš (3,25)

Subota

14.00: (2,65) UTA Arad (2,95) Botošani (2,95)

16.30: (3,60) Voluntari (3,10) Univerzitatea Krajova (2,20)

19.30: (5,30) Gaz Metan (3,60) FCSB (1,70)

Nedelja

16.00: (2,45) Sepsi (2,95) Farul (3,30)

18.30: (1,35) Kluž (4,70) Mioveni (10,0)

Ponedeljak

19.30: (2,90) Dinamo Bukurešt (2,90) Kindija (2,75)

***Kvote su podložne promenama