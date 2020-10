Odbrojavamo sitno. U četvrtak će se igrati dugo čekana utakmica u Oslu. Najvažnija za reprezentaciju Srbije u ovoj godini. Pobeda nad Norveškom vodi u predvorje Evropskog prvenstva, poraz produžava agoniju dužu od dve decenije bez nastupa na kontinentalnoj fudbalskoj smotri.

Euforija polako hvata Norvešku, čekaju i oni 20 godina na nastup na EP, a smatraju da imaju najzad generaciju za velika dela. Haland, Serlot, Edegard, Berge... Stasali su neki novi klinci koji su ostavili veliki trag u svetskom fudbalu u poslednjih godinu dana.

Dobri su Norvežani, odlični, ali Bojan Zajić, nekadašnji srpski fudbaler koji godinama živi i po završetku igračke karijere radi kao trener u toj skandinavskoj zemlji, tvrdi da imaju i oni dosta mana zbog kojih Srbija nikako nije bez šansi u četvrtak u Oslu. Naprotiv...

„Udarne igle Norveške su sada u fokusu, igraju u velikim klubovima, igraju zaista dobro, pa u našim očima postaju još veći. Ali, imaju i oni mana, pokazala je to Austrija, koja je u septembru pobedila u Oslu i ozbiljno tada narušila samopouzdanje pulenima Larsa Lagerbeka. Cela javnost se uzbunila, šta se dogodilo, jer je tim odigrao stvarno lošu utakmicu. Međutim, nekoliko dana kasnije bili su sjajni u Belfastu, pregazili su Severnu Irsku i sada sa dosta optimizma čekaju meč sa Srbijom“, priča Zajić.

Norveška je imala niz od 16 mečeva bez poraza na Ulevalu do okršaja sa Austrijom. Valjalo bi taj recept za rušenje Skandinavaca prepisati u četvrtak.

„Ključ je bio u posedu lopte. Austrija je kontrolisala igru, držala loptu, imala odlične i raspoložene fudbalere na sredini terena i potpuno je paralisala Norvešku. Stvarali su višak po bokovima i odatle slali centaršuteve pred gol, odlično su se kretali bez lopte... Tek kada je ušao Serlot odnos snaga se malo promenio, jer je on ušao u igru jako motivisan, malo i ljut zato što nije bio starter i kasnije je postigao gol. Za razliku od utakmice sa Austrijom, gde su čekali protivnika, Norvežani su u Irskoj zaigrali visoki presing od prvog minuta i to im se isplatilo. Ne bih se iznenadio da probaju istim receptom i protiv Srbije, ali to će ostaviti dosta prostora za Mitrovića i Tadića, da napadnu njihovu sporu odbranu“.

Aleksandar Mitrović (©MN Press)

Kako se meč bliži, tako se i sve više priča o Srbiji u norveškim medijima. Gledao je Zajić u jednoj tv emisiji kako su „secirali“ Orlove posle mečeva sa Rusijom (1:3) i Turskom (0:0) u Ligi nacija.

„Mi smo promenili formaciju, čuo sam da smo odigrali dosta dobro protiv Rusije, ali smo izgubili na individualne greške. Uostalom, na to su ukazali i norveški fudbalski eksperti u jednoj tv emisiji. Skautirali su Srbiju i pokazali kako smo svojim greškama poklonili Rusiji pobedu. Dalje, ocenili su da nemamo dobro pokrivanje iza lopte i da nam je to možda i najveća mana. Naš tim je fokusiran na loptu i kada je izgubimo, prostor iza je slabo pokriven, duva promaja i tu nastaju najveći problemi. Norvežani imaju visoke napadače, jedan ide na „preglava“ loptu, drugi je brz, grabi u prostor iza leđa odbrane i tu moramo da se pazimo“.

Dok je sastav Srbije posle svih Tumbinih tumbanja teško i pretpostaviti, kod Norvežana jedva da postoji neka dilema.

„Mislim da će Norvežani igrati u formaciji 4-4-1-1, gde će Edegard biti polušpic iza Halanda. Druga je opcija 4-4-2, a tu bi u špicu bili Haland i Serlot, dok bi Edegard igrao kao levo krilo. U sredini Berge i Henriksen, desno Eljunusi ili Johansen, saigrač našeg Mitrovića u Fulamu. U odbrani Elabdelui, iz Galatasaraja, po desnom boku, u sredini Ajer, koji je mlad i biće za tri-četiri godine odličan igrač, ali sada Mitrović može da ga nosi na leđima i da ga kazni. Uz njega Reginijusen, iz Rozenborga, iskusan igrač, opasan na prekidima, ali sporiji. I levo Alesami, bek koji može da se probije, da se napravi višak“.

I pored svih mladih lavova na terenu, Zajić smatra da je ključni čovek u norveškoj selekciji – selektor.

„Selektor Lagerbek je njihovo glavno oružje. Iskusan i uspešan stručnjak, u njega se Norvežani najviše uzdaju. Napravio je sjajne rezultate sa Švedskom i Islandom i sad će probati sa Norveškom. Poznato je da ume da servira iznenađenje, da osmisli neki novitet, kao što je bio dug aut sa Islandom, gde lopta sa 30-40 metara od gola ide u šesnaesterac“.

Erling Haland (©Reuters)

Na papiru gledano, ispada da su Norvežani favoriti: i kao tim i pojedinačno deluju da su u boljoj formi, igraju na svom terenu... Za Zajića, pak, šanse su podjednake.

„Iako smatram da će biti tvrda utakmica i da su šanse 50-50, ja sam optimista. Najviše me hrabri to što u našem timu ima dosta iskusnih, prekaljenih igrača, koji su nastupali na Svetskom prvenstvu u Rusiji, ima momaka koji su bili prvaci sveta sa selekcijom do 20 godina, što govori da i te kako znaju kako se igraju ovakve utakmice. Norvežani isto imaju dosta igrača po jakim klubovima, ali su to još mladi momci, ovo je generacija koja bi za tri-četiri godine mogla da bude ozbiljno ime u svetskom fudbalu“.

Hendikep za Norvežane je što će se igrati pred praznim tribinama.

„Pritisak javnosti polako raste, a oni na to nisu navikli. Neće biti ni navijača na tribinama, koji su im uvek bili vetar u leđa. Veliki je ulog, za mene je ovo finale baraža, jer koja god selekcija da prođe dalje, siguran sam da će igrati na Evropskom prvenstvu“, smatra Bojan Zajić.

Utakmica je trebalo da se igra u martu, pa u junu i evo, najzad će u oktobru. U četvrtak. Ko prođe dalje, igraće finale na svom terenu.