Rasim Ljajić: Ne razmišljamo o smeni Ilića... Ovo je ozbiljna kriza

„ Ne razmišljamo o smeni Saše Ilića. Mi smo mu tražili da ostane i kada je hteo da ode. Nemamo luksuz da uništavamo legende u svakom smislu “, pojasnio je Ljajić u razgovoru za portal Sportinjo .

Jasno je i predsedniku Partizana da je problem višeslojan. Mada, prema Ljajićevoj oceni, ekipa je pokazala znake života protiv Železničara.

„Ovo jeste kriza, ozbiljna kriza. Juče su se po prvi put videli elementi u igri koji su nagoveštavali da možemo da izađemo iz krize, iako smo izgubili. Ekipa ima potencijal, moramo da prebrodimo krizu. Koliko god bilo teško. Ne možemo da stavimo glave u pesak kada stvari ne valjaju.“

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Kada je počinjala sezona, na prozivci u „Zemunelu“, Ljajić je rekao da je plan da se napadne titula. Sada je ne pominje. Niti ima razloga.

„Plan i cilj je da se krene u seriju pobeda. Da se do zimske pauze što bolje plasiramo na tabeli. To je kratkoročni cilj.“

A šta će se desiti u narednom prelaznom roku?

„Biće odlazaka u januaru, imamo interesovanja.“

Posle utakmice 12. kola Mozzart Bet Superlige crno-beli su se oglasili saopštenjem u kojem su kritikovali sudiju Stefana Jeknića, ali i istakli nezadovoljstvo tretmanom u Fudbalskom savezu Srbije.

„Nismo zadovoljni, dogodilo se nekoliko spornih situacija. Reforma Sudijske organizacije je diskutabilna. Pričalo se da će doći stranac i da će nas prosvetliti. Prošle sezone je bilo naznaka, čak smo i hvalili rad Domenika Mesine. Ove sezone, ponovo rikverc“, dodao je Ljajić, a prenosi Sportinjo.