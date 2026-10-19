Rasim Ljajić: Ne razmišljamo o smeni Ilića... Ovo je ozbiljna kriza
Vreme čitanja: 2min | pon. 19.10.26. | 12:15
„Reforma Sudijske organizacije je diskutabilna, ove sezone ponovo rikverc“, ističe predsednik Partizana
Radikalnih poteza u Humskoj neće biti. Bar ne u skorije vreme. Ostaće Saša Ilić na klupi crno-belih, jer niko njegovu smenu ne zagovara.
Tako uverava Rasim Ljajić, prvi čovek kluba, posle još jednog poraza, čak šestog u sezoni i ostanka u donjem domu tabele. Problema ima na sve strane, od igračkih, preko rezultatskih, do onih na planu discipline, međutim, Ilić nastavlja da radi.
Izabrane vesti
„Ne razmišljamo o smeni Saše Ilića. Mi smo mu tražili da ostane i kada je hteo da ode. Nemamo luksuz da uništavamo legende u svakom smislu“, pojasnio je Ljajić u razgovoru za portal Sportinjo.
Jasno je i predsedniku Partizana da je problem višeslojan. Mada, prema Ljajićevoj oceni, ekipa je pokazala znake života protiv Železničara.
„Ovo jeste kriza, ozbiljna kriza. Juče su se po prvi put videli elementi u igri koji su nagoveštavali da možemo da izađemo iz krize, iako smo izgubili. Ekipa ima potencijal, moramo da prebrodimo krizu. Koliko god bilo teško. Ne možemo da stavimo glave u pesak kada stvari ne valjaju.“
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao
Kada je počinjala sezona, na prozivci u „Zemunelu“, Ljajić je rekao da je plan da se napadne titula. Sada je ne pominje. Niti ima razloga.
„Plan i cilj je da se krene u seriju pobeda. Da se do zimske pauze što bolje plasiramo na tabeli. To je kratkoročni cilj.“
A šta će se desiti u narednom prelaznom roku?
„Biće odlazaka u januaru, imamo interesovanja.“
Posle utakmice 12. kola Mozzart Bet Superlige crno-beli su se oglasili saopštenjem u kojem su kritikovali sudiju Stefana Jeknića, ali i istakli nezadovoljstvo tretmanom u Fudbalskom savezu Srbije.
„Nismo zadovoljni, dogodilo se nekoliko spornih situacija. Reforma Sudijske organizacije je diskutabilna. Pričalo se da će doći stranac i da će nas prosvetliti. Prošle sezone je bilo naznaka, čak smo i hvalili rad Domenika Mesine. Ove sezone, ponovo rikverc“, dodao je Ljajić, a prenosi Sportinjo.