Raspad sistema u osam minuta: Zvezdu u Luganu skupo koštale dečje greške i izlazak Krunića
Vreme čitanja: 11min | čet. 15.10.26. | 20:38
Potop ekipe Alberta Rijere u Švajcarskoj – 2:3
Crvena zvezda je imala terensku dominaciju tokom većeg dela utakmice u Luganu, kroz takav odnos snaga je uspela da dođe do preokreta u Švajcarskoj i nađe se nadomak željenog rezultata, ali je onda usledio potpuni raspad sistema gostujuće ekipe. Albert Rijera je sa terena izveo Radeta Krunića u 81. minutu, što je potpuno uništilo igru i samopouzdanje gostujueg tima, nakon čega se na terenu pitao samo Lugano. Ekipa Matije Kroči Tortija je golovima Dereka Monkade u 84. i Anta Grgića preokrenula rezultat i stigla do velike pobede - 3:2 (1:1).
Jesu crveno-beli skupo platili Krunićev izlazak, ali su sebi dozvolili i nedopustive dečje greške kod sva tri primljena gola. Kod prvog je pogrešio Stefan Gudelj, kod drugog je loptu loše procenio Matej Gaštarov, dok je pre trećeg naivan jedanaesterac napravio Mahmudu Badžo. Bespotrebno je mladi vezista iz Gambije rukama držao i vukao Bekama Kastra na ulazu u šesnaesterac, pao je Kolumbijac, a Badštubner pokazao na belu tačku. Grgić je besprekorno izveo jedanaesterac i postavio konačan rezultat utakmice.
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Da nije bilo pomračenja u završnici meča, moglo bi da se priča o tome da je Crvena zvezda više od sat vremena ličila na tim koji želi da vidi Albert Rijera. Međutim, Španac je potpuno omanuo sa izmenama. Zvezda je ostala bez energije i sigurnosti u završnici. Prestala je da bude ta koja konstantno preti protivničkom golu, što je domaćin uspeo da iskoristi i preokrene situaciju u svoju korist. Kroči Torti je konstatno zahtevao od svog tima da se podigne, napravio je ključne izmene uvođenjem Monkade i Bekama, koji su na kraju, uz iskusnog Grgića bili najzaslužniji za veliko slavlje domaćeg tima.
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Katastrofalan pad u Zvezdinoj igri u potpunosti je u drugi plan bacio majstorstvo Radeta Krunića iz 67. minuta. Vezista iz Foče, koji je bio dominantna figura na terenu, odličnu utakmicu je krunisao odličnim golom u 67. minutu. Sakrio je bivši igrač Milana svoju nameru i precizno šutirao sa 20 metara udaljenosti, pogodivši donji desni ugao gola Davida von Balmosa.
Crveno-beli su tokom većeg dela meča uspevali da prave višak na protivničkoj polovini pametnim utrčavanjem Gaštarova iz drugog plana. A posle jednog takvog Makedonac je asistirao Timiju Maks Elšniku, kod pogotka u 32. minutu. Zvezda je tada dobro reagovala nakon vodećeg gola Albijana Ajetija, kojem je prethodila velika greška Gudelja u opasnoj zoni. Renato Štefen je oduzeo loptu, poslao loptu iza Gaštarova, a Ajeti matirao nemoćnog Mateusa.
Gosti su na krilima bolje igre iz završnice prvog poluvremena zaigrali i na startu drugog. Zvezda je nastavila da pritiska protivnika, pa joj je u 63. minutu malo falilo da stigne do potpunog preokreta. Hendel je dodao odličnu loptu u prostor za Bambu Dijenga, zagradio se Senegalac, gađao suprotan ugao, ali nije bio dovoljno precizan.
U jeku terenske dominacije Crvene zvezde kontranapad je istrčao Kevin Berens, koji je izašao sam pred Mateusa, a onda izabrao najlošije moguće rešenje. Pokušao je Nemac da prebaci čuvara mreže od 190 centimetara visine, ali je Brazilac ostao na nogama i lagano ukrotio tu loptu. Kazna je ekspresno stigla zahvaljujući fenomenalnom Kruniću.
Zvezda je u završnici meča platila danak loših izmena, ali i činjenice da je imala prilično skraćenu rotaciju u Švajcarskoj, pa igrači koji su ušli sa klupe nisu uspeli na isti način da iznesu ono što su starteri uspeli da kreiraju u prvih sat vremena utakmice. Takođe, iznova se vrlo jasno videlo koliku razliku u utakmicama ovog nivoa pravi Rade Krunić. Iskusni fudbaler nije samo nadmoćan u odnosu na protivnika, već i svoje saigrače na terenu čini drastično boljim. Njegovim izlaskom Zvezda je postala brod bez kormilara, koji se brzo nasukao o stene Luganskog jezera.
LIGA KONFERENCIJE, 1. KOLO:
LUGANO – CRVENA ZVEZDA 3:2 (1:1)
/Ajeti 25, Monkada 84, Grgić 90 pen - Elšnik 32, Krunić 67/
Stadion: Lugano Arena.
Gledalaca: 7.898.
Sudija: Florijan Badštubner (Nemačka).
Žuti kartoni: Štefen, Mai (Lugano), Kostov, Gudelj, Gaštarov (Crvena zvezda).
LUGANO (3-5-2): Von Balmos - Papadopulos, Mai, Delkroa (od 80. Alijoski) - Karimov (od 73. Monkada), Bislimi, Grgić, Dos Santos (od 80. Bekam), Čimignani - Štefen (od 63. Pilstrom), Ajeti (od 63. Berens).
CRVENA ZVEZDA (3-4-2-1): Mateus –Gudelj, Gaštarov, Nakajama –Krunić (od 81. Badžo), Hendel (od 64. Čam), Elšnik, Ristić (od 75. Strika) – Kostov, Lučić (od 75. Balov) – Dijeng (od 81. Arnautović).
LIGA KONFERENCIJE – 1. KOLO
Četvrtak
CSKA Sofija - Monako 1:2 (0:2)
/Cvarts 76 - Bruner 3, Fati 43/
Egnatija - Midtjiland 1:1 (1:1)
/Gruda 26 - Čo 33/
Gent - Orhus 1:0 (0:0)
/Gure 87/
Hajduk Split - Ajaks 2:1 (1:0)
/Sanjang 37, Šotiček 56 - Klasen 53/
Lugano - Crvena zvezda 3:2 (1:1)
/Ajeti 25, Monkada 84, Grgić 89p - Elšnik 32, Krunić 67/
Mjalbi - Inter Eskaldes 2:0 (0:0)
/Bergstrom 54, Noren 65/
Panatinaikos - Borac Banjaluka 2:1 (1:0)
/Desers 10p, Kangva 70 - Jojić 80/
Univerzitatea Krajova - Hetafe 1:1 (0:0)
/Al Hamlavi 59 - Gudelj 81/
Riga - Kajrat 1:1 (1:1)
/Oulad 12 - Gual 5p/
KuPS - Trabzon 2:4 (0:2)
/Penanen 54, Engval 96 - Onuaču 3, Salah 44, Frankulinjo 47, 91/
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