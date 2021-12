Rastanak već u januaru? Fjorentina bi da „tera“ Vlahovića u Englesku, Juve se uzda u agente i rate

Fjorentina se pomirlila sa gubitkom Dušana Vlahovića i samo je pitanje momenta kada će dati zeleno svetlo srpskom napadaču za odlazak. Odlukom da odbije sve ponude za produžetak ugovora u Firenci, Vlahović je jasno stavio do znanja toskanskom klubu da želi korak napred i da neće dozvoliti da ga klub zarobi višegodišnjim ugovorom kao što je to na primer uradio Lacio sa Sergejem Milinković Savićem.

Ozlojeđenost gazde kluba Roka Komisa i njegovo jučerašnje poređenje Vlahovića sa Donarumom potvrđuju da je klub digao ruke od ostanka srpskog napadača, ali da je ljut i da će uraditi sve da mu on izabere novu sredinu. Jasno, u Firenci su ljuti što su preveslani od strane Vlahovićeve agencije i što su došli u situaciju da ne mogu da zadrže igrača, ali ovo su sasvim normalne situacije u svetu fudbala.

Letos je odbijena Atletikova ponuda vredna 60.000.000 evra plus bonusi i to je bila tačka na kojoj je pukao odnos Fjorentine i Vlahovićeve agencije. Fjorentina je tada odbila najveći transfer u klupskoj istoriji i ponudila najveći ugovor u istoriji kluba, ali je i dobila negativan odgovor. I bilo je jasno da povratka više nema. Da nije u pitanju fenomen poput Vlahovića koji trese mreže kad i kako stigne, verovatno bi klub poslao igrača na tribine. Ali sa Vlahovićem je to nemoguće jer ekipa sa njim i bez njega nije ista, a i cena mu samo raste...

Sada je samo pitanje tajminga za prodaju srpskog napadača. Šta god Komiso pričao i pretio, vrlo dobro zna da nema luksuz da mu Vlahović ostane u klubu posle narednog leta i da izgubi obeštećenje za njega. Podsetimo, ugovor traje do leta 2023. Zato bi naredno leto bilo realan momenat za transfer, ali čini se da sve više rastu šanse i za prodaju već ove zime. U Firenci razmišljaju da već u januaru preseku Gordijev čvor i da maksimalno naplate Vlahovića i strašnu formu u kojoj se nalazi đak Partizana.

Arsenal je spreman da plati neverovatnih 85.000.000 evra i Viola je to već prihvatila, ali igrač i njegovi zastupnici nisu želeli ni da čuju za opciju o selidbi u redove Tobdžija. Fjorentina se nada da će transfer ipak biti realizovan na Ostrvo. Englezi bolje plaćaju, dinamika isplate je brža, a na kraju igrač ne bi otišao u redove lokalne konkurencije. To je idealan scenario za Ljubičaste i nadaju se da će se obistiniti.

Španski i italijanski mediji od juče pišu da je uloga Mančester Sitija znatno ozbiljnija u celoj priči nego što se mislilo i da Gvardiola već u januaru može da izađe sa megaponudom za srpskog napadača. Od letos traži zamenu za Aguera, Totenhem mu ne da Harija Kejna, a poslovanje sa Minom Rajolom za Erlinga Halanda je najmanje poželjna opcija za Pepa koji već godinama ne sarađuje sa kontroverznim italijanskim agentom i ne dovodi njegove igrače. Tako opcija Vlahovićevog dolaska deluje realnije nego što je izgledalo u prvi mah...

Iako ne spada u velikane, ozbiljna opcija je i Totenhem. Njegov direktor Fabio Paratiči je želeo Dušana još dok je bio u Juventusu, a sada on i Antonio Konte vide u srpskom napadaču idealnog partnera ili naslednika za Harija Kejna. Fjorentinini direktori Džoi Barone i Danijele Prade su nedavno boravili na sastanku u Londonu sa Paratičijem i Konteom a tema je bio i Vlahović. Pitanje je samo da li se igraču ide u Totenhem kada mu već Arsenal nije interesantna opcija...

Vlahović bi verovatno najradije ostao u Firenci do kraja sezone i pojurio titulu prvog strelca lige. To je scenario kojim se najviše nada i Juventus koji je od svih klubova u najčešćem kontaktu sa Vlahovićevom agencijom. Ono što ne ide naruku Bjankonerima je istraga koja se vodi poslednjih dana protiv kluba u kojoj posebno mesto zauzimaju nerealne provizije agentima i veliki bonusi za potpis igračima. Juve se u poslednje vreme suočava sa novčanim gubicima i pitanje je koliko je finansijski ravnopravan da trči trku sa Englezima.

„Ne znam kako Juventus može da ga priušti. U milionskim su dugovima, izgubili su milijardu na berzi prethodnih godina“, rekao je Roko Komiso.

Juventus bi mogao da izvede ovu operaciju slično kao u slučaju Federika Kjeze kojeg su takođe uzeli Fjorentini. To bi značila neka ponuda koja uključuje dvogodišnju pozajmicu i otkup za ukupnih između 60.000.000 i 70.000.000 evra. Juve ne može dalje od toga. Bar dok se ne reši gomile suvišnih igrača poput Morate, Remzija, Kuluševskog... A Viola bi sa druge strane mogla da preseče i da iskoristi januar kao najbolji momenat za prodaju po najvišoj ceni. Za to će joj biti potrebna i Vlahovićeva volja da promeni klub usred idealne sezone...