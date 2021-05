Prethodnih dana u medijima se pojavila informacija da bi Raul Gonzales Blanko, sadašnji trener Kastilje, Realovog drugog tima, mogao da nasledi Adolfa Hitera na klupi Ajntrahta po završetku sezone. Legendarni španski fudbaler spominje se u javnosti kao prva opcija za mesto koje će ostati upražnjeno nakon što aktuelni strateg napusti tim iz Frankfurta i preseli se u Mehengladbah, međutim potencijalna ponuda za nekadašnju sedmicu Madriđana mogla bi da donese veliku dilemu s obzirom na to da je upravo on u klubu označen kao trener koji bi trebalo da nasledi Zinedina Zidana, otkriva As.

Uprkos činjenici da se još nije okušao kao trener kluba na profesionalnom nivou, Raul se našao na radaru timova sa Starog kontinenta, a posebnu pažnju privukao je među bundesligašima. Nekadašnji ofanzivac ostavio je zapažen trag u dresu Šalkea sa kojim je osvojio Kup i Superkup Nemačke, a zapažen rezultat klub je u tom periodu ostvario i u ligi Šampiona plasmanom u polufinale.

Uspesi sa omladinskim timom Reala, a potom i Kastiljom potvrdili su da Raul poseduje potencijal da na trenerskoj funkciji dostigne uspehe koje je ostvario kao igrač. Španac je prethodne sezone uspeo da izbori plej-of sa filijalom Madriđana, a isti uspeh je postigao i u aktuelnoj sezoni te je u prilici da izbori promociju u Segundi B. Uz vrlo dobre rezultate perspektivni strateg je uspeo da u seniorske vode uvede brojne bisere Reala poput Blanka, Aribasa i Gelaberta, paralelno kreirajući trenerski identitet kao strateg koji preferira čvrstu i ofanzivnu igru kroz formaciju 4-3-3.

Ponuda iz Frankfurta, uz činjenicu da bi imao priliku odmah da se okuša i na UEFA pozornici, s obzirom na to da je Ajntraht trenutno peti tim Bundeslige sa bodom zaostatka u odnosu na Dortmuund, bez dileme je veliki izazov za Raula, ali i izvor dileme s obzirom na to da mladi trener ima ambiciju da sedne na klupu Reala koja je trenutno bliža nego ikada.

IZBOR UREDNIKA

Naime, iskustvo sa Zinedinom Zidanom razlog je zbog kojeg je Florentino Perez odlučan da i narednog trenera, kada za to dođe vreme, potraži u svom dvorištu. Opcija da se Raulu pruži šansa na klupi kluba u kojem je ostavio neizbrisiv trag iz perspektive rukovodstva daleko je bolja nego dovođenje nekog drugog trenera.

Iz pomenutog razloga Raul je trenutno prvi kandidat za naslednika Zidana u slučaju da dođe do rastanka francuza i Madriđana, a proces bi mogli da ubrzaju interesovanje Juventusa za trenera Reala, kao i eventualni neuspesi s obzirom na to da je deo madridske javnosti već prilično nezadovoljan nakon eliminacije u polufinalu Lige šampiona od Čelsija, a da je remi sa Seviljom (2:2) udaljio branioca titule od trona na Pirinejima.