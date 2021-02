Od veziste do centarfora put je kratak, a još kraći do novog ugovora ako pitate Raula Garsiju. U poznim danima se Raul Garsija prešaltao u sam špic, za kratak period postao je miljenik Marselina Garsije Torala, komandovao je napadom Atletik Bilbaa u pohodu na Superkup Španije. Uloga lidera je njegova, kao i novi ugovor do 2022. godine.

Nedavno je Raul Garsija postao prvi vezni igrač koji je postigao 100+ golova u Primeri u 21. veku. Tresao je Garsija mrežu 54 puta u dresu Atletik Bilbaa, golovima protiv Hetafea je probio magičnu granicu, a 20 je dao za Osasunu, dok je 26 golova postigao u periodu dok je nastupao za Atletiko Madrid.

Konektor između linija tima, maestralno povezuje redove i pravo šunjalo u šeansestercu. Idealni naslednik Arica Aduriza kako ga stižu godine. Od trenutka kada je ikona Lavova, Aric Aduriz, počeo da kuburi sa povredama, Raul Garsija je počeo da dobija više prostora napred, a kulminacija su igre pod komandnom palicom Marselina Garsije Torala.

Spreman da se podredi ponosu Baskije, uvek u službi ekipe, Raul Garsija je u svakoj sezoni na San Mamesu, ali i Bilbaovoj generaciji igrao bitnu ulogu. Nekada je bila manje, a nekada više definisana, ali su se treneri večito oslanjali na Raula Garsiju, niko se nije olako odricao njegovih usluga. Bio je i ostao produžena ruka na tarenu.

Imao je Raul Garsija i krupnije golgeterske brojke pored svog imena, konkretno je u minuloj sezoni postigao čak 15 golova, što mu je najbolji učinak u karijeri, ali se nikada nije osećao tako slobodno na terenu kao od dolaska Marselina. Ne ogleda se Garsijin značaj u pukoj statistici, ova sezona mu je sa golgeterskog aspekta najslabija od prve u redovima Bilbaa, a razlog taj što protivnički defanzivci neprestano motre na Garsiju. I tu se oslobađa prostor za Ikera Muniaina, Aleksa Berengera i Injakija Vilijamsa.

Pomenuta trojka najviše je profitirala od kontinuirano dobrih igara i prekomande Raula Garsije na poziciju centarfora. Razvlači Garsija protivničku odbranu, neretko su i dva čuvara u poteri za 34-godišnjakom, pa trojka iza njega ima više brisanog prostora. A, najveći adut im je kada se stušte ka golu i licem napadnu čuvara. Atletik Bilbao je dobio novu dimenziju u igri, napad sve manje škripi i ne moraju više Baski da se uzdaju isključivo u besprekoran učinak defanzivaca kako bi skupljali bodove.

Pomerili su se Lavovi sa mrtve tačke. Polako, ali sigurno penju se u gornji dom španskog prvenstva i ostavljaju utisak da neće biti samo specijalista za kup takmičenja, već da bi povlačenjem pametnih poteza u nadolazećim godinama ponovo mogli da budu obasjani svetlima evropske pozornice. Jedini su klub uz Real Madrid i Barselonu koji nije osetio čari Segunde, ali je u poslednje vreme nestao sa radara. Jačanjem Real Sosijedada i ulaskom Eibara u Primeru, izgubili su monopol na tržištu. Nisu jedina poželjna destinacija za talentovane fudbalere iz Baskije. Baza je presušila, od principa ne odustaju, ali su čelni ljudi kluba rešili da naprave iskorak.

Sve mlade igrače vezao je Atletik Bilbao višegodišnjim ugovorima. Tokom zime nekolicina prvotimaca je produžila je saradnju, a posebna pažnja posvećena je parafiranju novih ugovora sa najiskusnijim igračima. Raul Garsija je ta poslednja karika koja je švrljnula papir u klupskim prostorijama. I nema sumnje da će budu li ga noge slušale te 2022. godine kao sada, odlučiti da ponosu Baskije pruži još malo, stane tik uz Arica Aduriza kada se govori o odanosti Lavovima. Nigde Raul Garsija nije bio poštovan kao na San Mamesu, a kralj Lavova to zna da ceni.

