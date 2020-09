Rat na relaciji Geret Bejl - Real Madrid nastavlja se i situacija polako izmiče kontroli! Posle javnih optužbi velškog ofanzivca da je Real kriv što prošlog leta nije otišao, onda i neprijatnog sastanka sa Zinedinom Zidanom, obe zaraćene strane nastavile su da povlače direktne poteze samo kako bi iznervirali onog s druge strane nišana.

Bejl se četiri dana posle odrađenih reprezentativnih obaveza vratio u Madrid, ali je to učinio na svoj način - tako što se odmah požalio na povredu kolena, zbog čega je opet ispao iz trenažnog procesa. U Španiji je ovaj Bejlov potez viđen kao čisto teranje inata, ali je svakako izuzet iz ekipnog rada i trenutno samo trenira u teretani i individualno.

Prvi čovek Reala Florentino Perez shvatio je da je đavo odneo šalu u ovom prepucavanju, pa je naknadno zakazao sastanak s Bejlovim agentom Džonatanom Barnetom kako bi pokušali da stišaju vatru koja sve jače bukti u Madridu.

Dok se to ne bude desilo Blankosi su uzvratili paljbu i povukli su nekoliko vrlo ozbiljnih poteza. Madridska Marka piše da je Real ovaj rat preneo na viši nivo, pa je tako iz svih zvaničnih klupskih radnji povukao sve artikle sa Bejlovim potpisom. Kako se ističe, više ni na jednom čiviluku ne može da se pronađe izloženi Bejlov dres i da posle “desetke“ Luke Modrića ide Marselova “dvanaestica“, dok je velška “jedanaestica“ otišla u kutije. Naravno, Realovi navijači i dalje mogu da kupe Bejlov dresputem interneta jer je on i dalje zvanično fudbaler Kraljevskog kluba. Osim toga, Real je iskoristio mogućnost da povuče i Bejlov lik iz promotivne kampanje za novu opremu i sada se cela akcija vrti oko Karima Benzeme, Marsela, Serhija Ramosa i Marka Asensija. Ne i Gereta Bejla, koji je prethodnih godina bio neizostavan deo ove vrste promocije.

Geret Bejl (©Reuters)

Na kraju, Real je čak skinuo i Bejlov portret iz klupskog trening centra, što je možda najdirektniji pokazatelj koliko u Madridu jedva čekaju dan kada će Velšanin otići! A on bi mogao da dođe možda i brže nego što se očekivalo. Naime, Marka, a onda i ugledni ostrvski dnevnik Tajms pišu da će Ole Gunar Solskjer, odnosno Mančester junajted imati tu ulogu da obe strane reši velike muke.

Čovek koji je godinama bio Junajtedov san, sada bi mogao da postane java. Geret Bejl je navodno spreman da se preseli u Mančester, s tim što bi u ovom trenutku bio samo još jedna velika kocka sportskog sektora Junajteda. Bejl nije ni izbliza više tako atraktivno ime kao nekada, namerno ili ne više vremena provodi na tribinama i na spisku povređenih igrača i odavno je postao “persona non grata“ u Madridu. U klubu je stekao status omraženog lika, baš kao i kod navijača koji ne mogu da dočekaju da mu vide leđa. Da li bi transferom u Mančester junajted povratio bar deo one fudbalske klase koja ga je krasila u najboljim danima, to tek ostaje da se vidi. Solskjer veruje da u Velšaninu još ima vatre za najozbiljniji fudbal, a to je svakako mogao da sazna kroz razgovor sa dugogodišnjim klupskim saigračem i prijateljem Rajanom Gigsom.

I pored svega što se dešava između Reala i Bejla, u Madridu nemaju nameru da se tek tako odreknu levokrilnog ofanzivca. Čak i pored toga što ima dve godine ugovora sa neto platom od 17.000.000 evra po sezoni, što je preko 325.000 evra kada se odbiju svi porezi sedmično! Kako se ističe, Junajted bi Bejla zbog svega što se dešavalo u Madridu u poslednje dve-tri godine ipak doveo na pozajmicu uz opciju kupovine, ali odgovornima u Realu se to ne sviđa. Oni su spremni za pregovore, ali samo o prodaji i to po sumi između 17.000.000 i 20.000.000 evra.

Razlog zašto se Junajted sada posvetio dovođenju Gereta Bejla je Džejdon Sančo. Tačnije, to što su u klubu izgubili strpljenje za Dortmundovu tvrdoglavost zbog cene od 120.000.000 evra fiksno. Ed Vudvord i njegovi saradnici veruju da momenat nije povoljan da bi se klub izlagao ovakvoj vrsti troška, pogotovo jer se nedavno kreditno zadužio na čak 155.000.000 evra kako bi “ispeglao“ teške dane zbog pandemije virusa korona i manjka novca u kasi.

Bejl bi svakako bio povoljnija opcija, ali ne i neko na koga bi klub mogao da se osloni na duže staze. Osim toga, Bejl bi morao da pristane na delimično smanjenje plate, jer Junajted nema nameru da mu plaća ono što dobija u Realu sada. Ako već želi da ide, kako je i sam priznao, onda će verovatno i pristati na tako nešto.

U suprotnom, čeka nas bar još godinu dana agonije i nova poglavlja u sukobu Real Madrida i Gereta Bejla...

