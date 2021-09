Real je hteo da pusti Asensija, Ančeloti ga je zaustavio

Eksplozija Marka Asensija protiv Majorke. Tri gola je postigao as Real Madrida, polovinu od sume Kraljevskog kluba na tom meču.

A, to je bio njegov odgovor na poverenje koje je dobio od Karla Ančelotija. Menadžer španskog fudbalera Orasio Gađoli otkrio je za Kadenu Ser da je Asensio već bio počeo da pakuje kofere za odlazak iz Reala i to uz dogovor sa klubom, ali italijanski stručnjak kada je došao sve je to zaustavio.

Nije otkrio o kojim klubovima je reč, ali Gađoli kaže da je Asensio imao brojne ponude ovog leta.

„Javljali su se klubovi, koji su želeli da Marko kod njih igra „desetku“, jer smatraju da je tu njegovo najbolje mesto. Ali, Ančeloti mu je rekao: „Verujem u tebe“. I kako da mu kažeš ne? Karlo je taj koji je stopirao Asensiov odlazak iz Reala. Klub je bio spreman da ga pusti. Ali, Ančeloti mu je rekao da ostane i da zna da nije krilni igrač, već da mu je mesto u sredini“, pričao je menadžer.

Poslednji razgovor Ančeloti i Asensio su imali pre četiri dana i rezultat toga su tri gola u mreži Majorke.

„Marko se ponovo oseća važnim, bio je mnogo srećan kada je u sredu čuo da će igrati u veznom redu. Mislim da je njegova najbolja pozicija iza napadača, pošto ima limite kada je defanziva u pitanju“, dodao je njegov menadžer Gađoli.