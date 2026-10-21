Real u naletu pred El Klasiko, Diomande pokazao Vinisijusu gde mu je mesto

Mučio se Real Madrid sa Viljarealom, patio u Rimu protiv Rome, ali je onda poleteo poput projektila! Nakon ubedljive pobede nad Seviljom, Kraljevski klub je na sličan način slavio i protiv Lajpciga u elitnom takmičenju, pa u savršenom raspoloženju dočekuje predstojeći El Klasiko - 4:1 (1:0).

Vinisijus Žunior je dobio prednost na levom boku, pošto je kažnjen sa četiri meča suspenzije u Primeri zbog nepromišljenosti protiv Viljareala, ali je i večeras demonstrirao apsolutnu nemoć i frustraciju. Ovo mu je drugi vezani meč na kojem nije pokušao da izvede nijedan jedini dribling, što mu se prvi put dogodilo u dresu Real Madrida. Ali, kad neće Vinisijus, hoće Jan Diomande. Napadač iz Obale Slonovače je na teren ušao u 70. minutu, što mu je bilo sasvim dovoljno da ponese epitet jednog od najboljih igrača utakmice, ali i da pokaže Brazilcu da mu je u ovom trenutku mesto na klupi za rezervne igrače.