Real u naletu pred El Klasiko, Diomande pokazao Vinisijusu gde mu je mesto
Vreme čitanja: 8min | sre. 21.10.26. | 23:04
Napadač iz Obale Slonovače za 20 minuta igre protiv Lajpciga (4:1) pokazao mnogo više nego indisponirani Brazilac u većem delu utakmice
Mučio se Real Madrid sa Viljarealom, patio u Rimu protiv Rome, ali je onda poleteo poput projektila! Nakon ubedljive pobede nad Seviljom, Kraljevski klub je na sličan način slavio i protiv Lajpciga u elitnom takmičenju, pa u savršenom raspoloženju dočekuje predstojeći El Klasiko - 4:1 (1:0).
Vinisijus Žunior je dobio prednost na levom boku, pošto je kažnjen sa četiri meča suspenzije u Primeri zbog nepromišljenosti protiv Viljareala, ali je i večeras demonstrirao apsolutnu nemoć i frustraciju. Ovo mu je drugi vezani meč na kojem nije pokušao da izvede nijedan jedini dribling, što mu se prvi put dogodilo u dresu Real Madrida. Ali, kad neće Vinisijus, hoće Jan Diomande. Napadač iz Obale Slonovače je na teren ušao u 70. minutu, što mu je bilo sasvim dovoljno da ponese epitet jednog od najboljih igrača utakmice, ali i da pokaže Brazilcu da mu je u ovom trenutku mesto na klupi za rezervne igrače.
Izabrane vesti
Bivši igrač upravo Lajpciga, prvo je asistirao Embapeu za gol u 83. minutu, a onda je publici na Santijago Bernabeuu priredio potez večeri. Centaršut Braima Dijaza uhvatio je na volej i snažnim udarcem poslao projektil pod prečku nemoćnog Martena Vandervorta.
Isti učinak imao je i Embape, pa Žoze Murinjo sa ozbiljno raspoloženim napadom dočekuje okršaj sa Barselonom, koja je uzdrmana posle poraza na Parku prinčeva. Ipak, igrač utakmice je bio Arda Guler, koji je na fantastičan način upravljao ekipom na terenu, zajedno sa Bernardom Silvom. Iskusni Portugalac je otvorio seriju golova u 43. minutu, dok je Turčin u 52. krunisao svoju dominantnu igru u polju. Nakon toga je sve bilo u rukama Embapea i Diomandea.
Ipak, put do ubedljive pobede nije bio baš toliko jednostavan za tim Žozea Murinja. U prvom poluvremenu Lajpcig je bio opasan u nekoliko navrata. Pretio je pre svega preko raspoloženog Enkunkua i snažnog Romula Kardosa. Da se na golu Madriđana nije nalazio Tibo Kurtoa, koji je u nekoliko navrata bravuroznim intervencijama i u situacijama jedan na jedan spasavao svoj tim, tok meča je mogao da ode u drugom smeru. Nemci su pritiskali ranjive bokove domaće ekipe, gde se Valverde mučio protiv nesmotrenog i brzog Nuse, a Alvaro Kareras pravio neuobičajene greške. Ipak, i trenucima pritiska, Real je pokazao šampionski gen: Arda Guler je pravio čuda sa loptom na desnoj strani, dok je Bernardo Silva, u sjajnoj saradnji sa Kilijanom Embapeom i Džudom Bilingemom, gospodario sredinom terena i krunisao odličnu igru vodećim pogotkom u 43. minutu.
Kada je u 52. minutu Turčin i zvanično potvrdio svoju blistavu partiju - spretno poslavši loptu u mrežu na samoj gol-liniji nakon proprodora Bilingema i šuta Embapea - činilo se da je utakmica u potpunosti prelomljena. Real je gospodario posedom, smirio ritam i teret utakmice prebacio na polovinu gostiju, a Murinjo je na vreme reagovao osveživši tim uvođenjem Marka Kukurelje i pomenutog Diomandea. Iako je rezervista Lajpciga Tidijam Gomis na kratko uneo neizvesnost u 85. minutu smanjivši na 3:1, iskoristivši pad koncentracije u odbrani Madriđana, to je bio samo kratkotrajni blesak gostiju koji je ekspresno i surovo ugašen projektilom reprezentativca Obale Slonovače u samom finišu.
U poslednjih pola sata na terenu se u gostujućem timu našao i Andrija Maksimović, koji je zamenio neprimetnog Brajana Grudu. Bivša velika nada Crvene zvezde bila je konkretnija od igrača koji je izašao sa terena, imao više upotrebljivih dodavanja u poslednjoj trećini terena. Ipak, bilo je prilično teško u drugom poluvremenu ugroziti gol Tiboa Kurtoe.
Sam završetak meča doneo je spektakularne scene na Santijago Bernabeuu gde je ponovo prostrujala energija rezervista. Ulaskom Endrika i talentovanog Espija umesto umornih zvezda Bilingema i Embapea, Real je u sudijskoj nadoknadi izgledao nezadrživo. Mladi španski napadač Espi bio je na milimetar od petog gola za domaćina kada je, nakon sjajnog proigravanja Braima Dijaza, pogodio stativu.
⏳⏳⏳
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao
⏳⏳⏳
LIGA ŠAMPIONA, 3. KOLO
Utorak
Fenerbahče - Slavija Prag 2:2 (2:1)
/Ajdin 4, Grinvud 11 - Provod 15, Kačor 90/
Sabah - Borusija Dortmund 1:2 (1:1)
/Mekarti 39 - Girasi 10, 53/
Pari Sen Žermen - Barselona 4:2 (1:0)
/Due 38, Ernandez 72, Vitinja 81, Ruiz 86 - Espart 55, Jamal 79/
Liverpul - Viljareal 4:3 (2:2)
/Makalister 36, 66 Arauho 45+2, Virc 69 - Mikautadze 4, Kardona 29, Oluvaseji 87/
Mančester Siti - AEK 5:1 (2:0)
/Anderson 12, Foden 34, 65, 76, Šerki 57 - Pilos 52/
Štutgart - Atletiko Madrid 1:1 (1:0)
/Leveling 36 - Alvarez 47/
Roma - Slovan Bratislava 4:0 (2:0)
/Ermoso 21, Molina 39, Pisili 52, Malen 56p/
Porto - PSV 0:1 (0:0)
/Til 57/
Napoli - Bode Glimt 4:3 (2:1)
/Politano 1, Mektomini 41, 75, Bjortuft ag 89 - Hauge 27, Helmersen 63, Fet 90+4/
Sreda
Lil - Galatasaraj 2:4 (2:2)
/Dijaun 7, 39 - Akgun 2, Batrakov 44, Toreira 52, Osimen 61/
Komo - Mančester junajted 4:1 (1:0)
/Paz 2, 57, Duvikas 49, Ramon 76 - Zirkze 90+1/
Bajern - Arsenal 2:2 (1:1)
/Dejvis 35, Kejn 61pen - Eze 24, Rajs 82/
Klub Briž - Lens 3:0 (1:0)
/Vanaken 45+3, Sejs 50, Forbs 72/
Inter - Šahtjor 1:0 (0:0)
/Karlos Augusto 77/
Sporting - LASK 2:3 (1:1)
/Suarez pen 5, 89 - Lang 15, Kalajdžić 63, Danek 68/
Betis - Fajenord 1:0 (0:0)
/Isko pen 59/
Real Madrid - Lajpcig 4:1 (1:0)
/Silva 43, Guler 52, Embape 83, Diomande 87 - Gomis 85/
Aston Vila - Viking 3:1 (2:0)
/Barkli 24, Buendia 37pen, Heghajm 62ag - Kristijansen 84/