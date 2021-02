Bragantino predstavlja jedno od najprijatnijih iznenađenja ove sezone u Brazilu. Red Bul još jednom dokazuje da sve što dotakne pretvara u zlato. Tako je sastav iz Bragansa Pauliste već u prvoj sezoni od dolaska austrijske kompanije izborio plasman u elitni rang, u kojem se ove jako dobro snašao. Predvođen najboljim strelcem lige Klaudinjom, Bragantinu je uoči susreta sa Sport Resifeom (23.55) 11. na tabeli i nada se da bi mogao do kvalifikacija za Kopa Libertadores.

U centru pažnje biće sjajni Klaudinjo. Ovaj 24-godišnji ofanzivni vezista je postigao 17 golova u Brazileirau ove sezone i sa tim učinkom deli prvo mesto na listi najboljih strelaca lige sa Marinjom iz Santosa. Posle vrsnih partija pojavila se priča i da bi mogao da obuče dres Selesaa. Čvrsti su temelji glasina da bi mogao da brani boje Brazila već u martu, jer ga selektor Tite dobro poznaje. Svojevremeno mu je upravo on dao šansu u prvom timu Korintijansa, kada je imao samo 17 godina.

U okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru brazilska reprezentacija će se 25. marta sastati sa Kolumbijom. Klaudinjo će pažljivo motriti na svoj telefon u narednom periodu. Svestan je da bi mogao da dobije priliku, koju, kako i sam kaže, nesumnjivo zaslužuje.

"Mislim da me Tite prati, jer se izdavajam. Dobro me poznajem, on me je premestio među profesionalce. Verujem da razmišlja o meni, pa ako bude mislio da sam spreman... Iz dana u dan sam sve spremniji. Ukoliko poziv stigne, biće presrećan. Biće to trenutak za pamćenje. Učiniću sve da pomognem svojim saigračima ako ako se to dogodi. To je moj cilj. Igranje na Svetskom prvenstvu u dresu državnog tima je za mene san. Nadam se da će se ostvariti. Verujem da će doći vreme za tako nešto".

Samo jedan poraz u poslednjih osam mečeva doživeli su fudbaleri Bragantina i to od vodećeg Internasionala. U minulom kolu su sprečili Flamengo da se vrati na vrh (1:1). Mesto u Kopa Sudamerikani nije dovoljno za Red Bulovu ekipu, koja želi u kvalifikacije za elitno takmičenje južnoameričkog fudbala. Sedmoplasirani Gremio je osam bodova ispred i ima utakmicu više, tako da je pobeda za ekipu Maurisija Barbijerija imperativ.

Neće imati lak zadatak, jer je Sport Resife rešen da opstane u eliti. U borbi za goli život Lavovi su uspeli da sapletu i Internasional u minulom kolu (2:1), a prethodno su bili bolji i od Botafoga (1:0). Treća pobeda u nizu značila bi za ekipu Žaira Venture i opstanak, kako bi na dva kola do kraja stekli sedam bodova prednosti u odnosu na Vasko, koji je prvi ispod crte.

Sam Ventura neće biti kraj aut linije, jer je zaradio suspenziju, pa će Sport sa klupe predvoditi njegov asistent Emilijo Faro. Suspenzije su zaradili i desni bek Patrik, kao i napadač Markinjos, očekuje se da ih u prvoj postavi odmene Raul Prata i Everton.

Sa druge strane, Barbijeri neće moći da računa na suspendovanog levog beka Edimara, kao i napadače Artura i Elinja. Van stroja je i Leo Ortiz, zbog pozitivnih rezultata na virus korona. Luan Kandido će na levi bok u odbrani, Fabrisio Bruno će odmeniti zaraženog Ortiza. Bruno Tubarao i Keuljo će odmeniti napadački tandem. Lukas Evangelista se vratio u tim i biće na raspolaganju treneru Bragantina pred večerašnji duel.

BRAZIL 1 - 36. KOLO

Subota

Gojas - Botafogo 2:0 (1:0)

Atletiko Mineiro - Baija 1:1 (1:0)

Santos - Koritiba 2:0 (1:0)

Nedelja

Flamengo - Korintijans 2:1 (1:1)

/Arao 10, Barbosa 60 - Leo Natel 20/

Vasko - Internasional 0:2 (0:1)

/Durado 10, Galjardo 90+6/

Palmeiras - Fortaleza 3:0 (3:0)

/Gustavo Skarpa 20, Lukas 26, Breno 38/

Atletiko Paranaense - Atletiko Gojanense 2:1 (0:0)

/Vitinjo 63, Eleno 90+2 - Roberson 71/

Ponedeljak

Gremio - Sao Paulo 1:2 (1:0)

/Souza 33 - Če Če 63, Lusijano 68/

Seara - Fluminense (u toku)

