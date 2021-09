Više od 40 godina trebalo je da prođe da snage ponovo odmere dva regionalna velikana Radnički Kragujevac i Željezničar. Kao što je to birvaktile bilo u Prvoj ligi Jugoslavije, ovaj put je reč o prijateljskom susretu koji će danas biti odigran na stadionu Čika Dača (17.00).

Sarajevski velikan je prvenstvenu pauzu iskoristio za mini-pripreme u Srbiji, gde će brusiti formu za nastavak šampionata u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Plavi sa Grbavice neće po lepom pamtiti pripremni period uoči početka sezone, jer je zaista bilo turbulentno. Šef stručnog štaba Tomislav Ivković preuzeo je "vruć krompir" u ruke, pa je sa veoma mladim igračkim kadrom uplovio u nemirno more BiH elite. Međutim, uspeo je da golobradim mladićima usadi pozitivan duh, pa je u sedam kola ostvaren solidan utisak. Istina, ni blizu onoga što Željo treba da ima, ali s obzirom na faktore koji su prethodili to je i više nego dovoljno. Svemu ovome kumovalo je i kašnjenje sa pripremama, pa je stručni štab Želje jedva dočekao reprezentativnu pauzu, kako bi podigli fizičku spremu ekipe. Idealna prilika za to bio je dolazak u Srbiju, gde je već odigran jedan prijateljski duel. Srpski niželigaš Takovo savladao je Želju 3:0, a Tomi Ivkoviću ubacio još veći crv sumnje u trenutne mogućnosti tima. Istina, pružio je on priliku skoro svim igračima, željan uvida u realni kvalitet. Sigurno je da se taj meč brzo arhivirao, a ovaj što predstoji privlači mnogo više pažnje nego klasični prijateljski mečevi.

Regionalni komšijski derbi obeležiće dan u Kragujevcu, budući da i jedni i drugi slove za timove koji imaju ime, prezime, tradiciju. Radničkom idealna prilika za test pred Partizan, a Želji još bolja da snage odmeri sa realno kvalitetnijim protivnikom, koji se nakon nekoliko godina pauze vratio u Super ligu Srbije.

Biće to idealan test i za jedne i za druge, u kojem će sasvim sigurno prilike dobiti svi igrači.

"Pre svega, moram da iskažem zahvalnost domaćinima na svemu ukazanom za ovaj period koji smo proveli ovde. Mi smo sportski prijatelji i to mora tako da bude i na terenu. Istina je da će nam ovi mečevi mnogo koristiti za nastavak šampionata, jer nama predstoji mnogo bitnih mečeva, ali isto tako nastojaću da pružim priliku većini igrača. Očekujem lepu atmosferu i da sve prođe kako treba", rekao je Tomislav Ivković pred duel sa Radničkim.

Posle ovog susreta ekipu Željezničara očekuje povratak u Sarajevo, gde će narednog vikenda nastaviti sa premijerligaškim obavezama. Sledi gostovanje Širokom Brijegu, što će biti svojevrsan derbi te runde.

PIŠE: Marko Tešanović