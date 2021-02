Real Madrid ga je kupio u januaru prošle godine kao jednog od najvećih dragulja brazilskog fudbala. U skladu s potencijalom ga je i platio - 30.000.000 evra. Međutim, samo godinu dana kasnije taj dragulj izgubio je na vrednosti za čak 40 odsto.

I nije samo do korona-krize. Čak se može reći da je finansijska kriza imala manji uticaj. Mnogo veći problem je što momak ne igra.

Brazilski vezista Rejnijer otišao iz Madrida u potrazi za minutima. Došao je u Dortmund. Izgledalo je kao pravi izbor. Ko to boilje brusi dijamante od Milionera? Kad ono... Za šest meseci koliko je u Borusiji Rejnijer je upisao tek 156 minuta na devet utakmica. Nijedan start. Ni kod Lusijana Favra prethodnih meseci, ni kod Edina Terzića. U 2021. tek 20 minuta na terenu. Sve u poslednjem porazu od Frajburga. Saberi-oduzmi više nego slabo. I više nego jasno - problem je izgleda u igraču.

Činjenica da ne igra koliko se očekivalo naterala je Real da razmotri povlačenje Rejnijera sa pozajmice tokom prošlog meseca i slanje u neki drugi, manji klub. Međutim, predstavnici mladog Brazilca i on sam odbacili su takvu mogućnost. Navodno, on je ubeđen da će se izboriti za bolji status do kraja sezone.

Rejnijerova cena trenutno iznosi samo 18.000.000 evra.