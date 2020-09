"Potrošili" smo pola letnjeg prelaznog roka i čini se da je pravo vreme za neku vrstu rekapitulacije. Kao po pravilu klubovi engleske Premijer lige bili su najaktivniji na tržištu, najviše su potrošili (zaključno sa današnjim danom 466.884.000 funti), a i najveće zvezde stigle su na Ostrvo.

Ko je već završio posao? Koji bi još transferi do kraja mogli da budu zaključeni? Kome je šta potrebno? Pokušaćemo da damo odgovore na ova pitanja.

Podsetimo, sezona u Premijer ligi počinje 12. septembra, međutim prelazni rok produžen je do 5. oktobra, s tim što će transferi među klubovima u Engleskoj moći da se obavljaju do 16. oktobra.

MESI & SANČO

Da se nije dogodio lom u Barseloni petljancije oko Džejdona Sanča važile bi za najveću letnju sagu. Ali Leo Mesi učinio je da pravo niotkuda postane tema broj jedan. Argentinac je saopštio ljudima iz Barse da želi da napusti klub što je izazvalo pravi haos na tržištu. Nekoliko najmoćnijih klubova Evrope odmah je dovodenu u vezu sa eventualnim transferom jednog od najboljih igrača na svetu, međutim po mnogima samo je jedna destinacija realnost - Mančester Siti. Pre nekoliko dana La liga je saopštenjem da klauzula od 627.000.000 funti (oko 700.000.000 evra) u dobroj meri stišala spekulacije, no to ne znači da je Siti odustao.

Mesijevi advokati trenutno rade da ospore ugovorene klauzule iz 2017. godine, pozivajući se na pandemiju i promerene datume sezone. Za to vreme Pep Gvardiola i Građani strpljivo čekaju i vrebaju iz prikrajka. Ako se bude ukazala i najmanja šansa - Siti će krenuti u akciju.

"Mesijevo srce i glava više nisu u Barseloni, on je doneo odluku i neće se predomisliti. Želi da ode po svaku cenu", piše Skaj sport.

I dok navijači Mančester Sitija drže palčeve za Mesijev dolazak njihovi najveći rivali i crvenog dela grada izgubili su nadu da će Džejdon Sančo ovog leta na Teatar snova. Borusija iz Dortmunda nije popustila u svojim zahtevima. Od prvog do poslednjeg dana pregovora tražila je 120.000.000 evra, što Mančester nije hteo da plati. Računao je Ole Gunar Solskjer i na pomoć samog igrača, na njegovo insistiranje, ali Milioneri su uspeli sve da ispeglaju. Podigli su platu mladom asu i sada mirno čekaju početak sezone.

"Postoji osećaj da Sančo i dalje želi u Mančester. Ako je to zaista tako Mančester će nastaviti da pritiska Dortmund. Šansa postoji, ali daleko je manja nego pre mesec dana", napisao je Džejms Kuper za Skaj.

ČELSIJEVIH 129.000.000 FUNTI

Kako su krenuli Plavci će oboriti mnoge rekorde po visini ulaganja ovog leta. Na Hakima Zijeha, Tima Vernera i Bena Čilvela otišlo je skoro 129.000.000 minuta, a najveći posao tek treba da bude realizovan. U pitanju je Kai Haverc. Navodno, Lever će dobiti traženih 100.000.000 funti po formuli 80+20, dok će Čelsi ugrabiti najboljeg mladog igrača Nemačke. Čak ni to neće biti sve od Frenka Lamparada. Traganje za golmanom i štoperom se nastavlja...

"Moraće još da ulažu", kaže Džejmi Karager. "Ako ne dovedu ozbiljnog golmana ne vidim tu neku naročitu promenu".

KOLIKO JE JUNAJTED DALEKO OD TITULE?

Mada Džejdon Sančo ostaje prva meta Mančester Junajteda Solskjer radi i na nekim drugim poslovima. Doni van de Bek je dogovoren za 40.000.000 funti i on će biti prvo pojačanje Đavola za ovu sezonu. Geri Nevil sumnja da Junajted može da se umeša u trku za titulu: "Potrebno im je još četiri ili pet ozbiljnih pojačanja. Prioritet treba da bude centralni bek svetske klase, onda još jedan igrač sredine terena, pa desno krilo, levi bek i centarfor".

SITI U MINUSU SAMO 20.000.000 FUNTI

Pep Gvardiola biće apsolutni pobednik prelaznog roka ukoliko bude dobio Lea Mesija. Više niko ne pominje odlazak Leroja Sanea u Bajern za relativno mali novac. Siti je nastavio da troši ogromne cifre na defanzivce. Stigao je Nejtan Ake za 41.000.000 funti, odnosno Feran Tores za nešto više od 20.000.000. Kada se crta podvuče to je neto potrošnja od svega dvadesetak miliona. Teoretski, prostora za nova ulaganja i te kako ima, međutim Pep će verovatno čekati do poslednjeg časa Mesija, pa se neće zaletati sve dok bude tinjala nada da može do omalenog Argentinca.

UMERENI BIJELSA

Novi članovi Premijer lige uglavnom spiskaju silne milione i onda se bore za opstanak. Neretko i ispadaju iz lige. Marselo Bijelsa ima drukčije planove. U prelazni rok je ušao kupujući mlade i uglavnom anonimne igrače poput Gelharta, Dramea, Harisona, da bi se konačno otvorio pre nekoliko dana i praktično u danu potrošio blizu 40.000.000 funti. Stigli su Rodrigo iz Valensije i Robin Koh iz Frajburga. Englezi nisu najbolje upoznati s kvalitetima nemačkog štopera, međutim Bijelsa je uveren da će oko njega graditi novu zadnju liniju. Kad već nije mogao oko Bena Vajta...

ARSENAL & TOTENHEM

Mikael Arteta imao je dva velika cilja pred start prelaznog roka. Prvi je ispunio. Ispred mnogih aždaja uspeo je da ugrabi slobodnog agenta Vilijana - mada će mnogi reći kako mu je udelio bezobrazno visoku platu - i sada može da se koncentriše na obnovu ugovora Pjera Emerika Obamejana. Skaj navodi da je Arteta izgleda uspeo da ubedi Danija Sebaljosa da ostane još godinu dana na pozajmici, a pojačanje iz Lila u vidu Gabrijel Magaljaeša trebalo bi da garantuje mnogo stabilniju odbranu iduće sezone.

Žoze Murinjo i njegov Totenhem nisu dovodili "jaka" imena. Veteran Džo Hart, Met Doerti i Pjer Emil Hejbjerg čine dosta skroman pazar. Najveći problem Pevaca mogao bi da bude eventualni odlazak harija Kejna...

"O tome trenutno niko ne govori, ali to bi trebalo da bude prioritet Žozea Murinja - da sačuva Kejna. Jer šta ako bi se u nekom momentu Barselona pojavila sa ogromnom količinom novca", stoji u tekstu Skaj sporta.

ŠTA ČEKA LIVERPUL?

Osvojivši Ligu šampiona, a potom i Premijer ligu Jirgen Klop ispunio je san svakog navijača Liverpula. Otuda na Enfildu pravo zatišje. Nemački stručnjak javno je kazao kako Redsi nemaju para za Tima Vernera, posle čega će ovaj otići u Čelsi. Sada se ozbiljno kocka i sa Tijagom Alkantarom. Jedan od najboljih vezista današnjice saopštio je ljudima iz Bajerna da želi da ide po svaku cenu. Nemci su odredili prihvatljivu cenu (oko 30.000.000 funti), ali Liverpul sporo radi na tom poslu, toliko sporo da se sada Mančester Junajted uključio u celu priču i ozbiljno preti da preotme Španca. Klop je za sada doveo samo Cimikasa iz Olimpijakosa kao alternativu sa Endija Robertsona. Zaradom od prodaje Dejana Lovrena pokriven je trošak za grčkog levog beka...