Remi zbog kog niko neće da se sekira: Kompani eksperimentisao, Arsenal uzeo Bajernu loptu i - bod (VIDEO)

Čudan derbi u Minhenu i podela plena - 2:2. Ko može da bude zadovoljniji teško je reći, pa je možda najpreciznija konstatacija da se ni jedni ni drugi neće previše sekirati što nisu pobedili. Rana je faza takmičenja, prava forma daleko; od starta utakmice nekako se 'u vazduhu' osećalo da nema uobičajenog naboja karakterističnog za okršaje ekipa ovog ranga, tako da naposletku ostaje i blagi osećaj razočaranja.

Valja podsetiti da je Bajern na dan utakmice ostao bez jednog od kapitena i najvažnijih igrača - Jozue Kimiha (iznenada mu preminuo otac), odnosno da je Vensan Kompani utakmicu poslednjih dana pripremao znajući da neće moći da računa na suspendovanog Majkla Olisea (crveni karton u Stavangeru) i povređenog Džamala Musijalu. Iako je bilo nagoveštaja da bi i Manuel Nojer trebalo da ostane van protokola, on se ipak vratio u startnih 11, ali domaćin je svakako utakmicu počeo bez (kako je i najavljeno) četvorice startera, pošto je mladi belgijski stručnjak odlučio da eksperimentiše i na mesto levog krila pošalje Alfonsa Dejvisa. U takvoj situaciji Luis Dijaz se preselio na klupu... Ni Mikel Arteta u Minhen nije došao sa svim raspoložim snagama (van stroja su Hristos Colis, Pjero Inkapije i Vilijam Saliba), a situacija je postala značajno gora kada se u 10. minutu Bukajo Saka povredio i morao da napusti igru. Nije to ipak poremetilo goste. Poveli su baš preko igrača koji je ušao kao zamena (Ebereči Eze), uspeli da ostanu na nogama i kada je delovalo da bi mogli da budu nokautirani - pošto su Bavarci preokrenuli - da bi finiš ponovo pripao njima. Ne samo da su pogotkom Deklana Rajsa došli do boda, nego je delovalo da imaju i više energije i želje da dođu do sva tri.

Ono što najzvučniji okršaj drugog dana treće runde Lige šampiona čini čudnim jeste Arsenalov pristup. Nije se engleski šampion odrekao lopte kao u nekim utakmicama protekle sezone protiv tehnički doteranijih ekipa; želeo je da nametne svoj ritam, da se pita i - uspeo je u tome. Trebalo bi mnogo duboko zaroniti u arhivu kako bismo pronašli utakmicu Lige šampiona kod kuće u kojoj je najbolji nemački tim prepustio posed lopte gostu. Nisu na to uspeli da ga nateraju ni Pari Sen Žermen, ni Barselona, ni Real Madrid (ponajmanje)... Otuda treba čestitati Mikelu Arteti, pre svega što je još jednom potvrdio da je možda i 'najfleksibilniji' trener današnjice. Upravo iz takve jedne akcije, iz pozicionog napada, dok je svih 10 igrača Bajerna bilo iza lopte, Arsenal je uspeo dugo da kombinuje, da 'prevede' loptu s levog boka na desni, i završi savršenu timsku akciju pogotkom za 2:2. Ako je to bila najlepša akcija na utakmici, dileme nema da je najlepši potez delo Harija Kejna. Igrao se 35. minut kada je po mnogima najveći favorit za Zlatnu loptu poslao genijalan pas za Dejvisa; lopta je maltene 'obilazila' Jurijena Timbera, bežala mu, hitala u susret Kanađaninu, i ovaj nije imao kud - 1:1.

Mučio se Bajern s kontrolom pasa i organizacijom napada iz poslednje linije posebno u prvom poluvremenu. Osetio je Kompani to i nesigurnog Korejca Kima zamenio Jonatanom Ta. Najbolji period igre domaćina bio je između 46 i 65. minuta. U tom periodu dogodio se i preokret (Kejn sa bele tačke posle igranja rukom Timbera), međutim Englezi su uspeli da dignu glavu. Nisu dozvolili da ih Bajern samelje. Ruku na srce, nisu Nemci ni kidisali kako umeju, što je Artetinim momcima definitivno olakšalo posao...