Remi zbog kog niko neće da se sekira: Kompani eksperimentisao, Arsenal uzeo Bajernu loptu i - bod (VIDEO)
Vreme čitanja: 18min | sre. 21.10.26. | 22:54
Tim iz Londona zaslužio remi u Minhenu - 2:2
Čudan derbi u Minhenu i podela plena - 2:2. Ko može da bude zadovoljniji teško je reći, pa je možda najpreciznija konstatacija da se ni jedni ni drugi neće previše sekirati što nisu pobedili. Rana je faza takmičenja, prava forma daleko; od starta utakmice nekako se 'u vazduhu' osećalo da nema uobičajenog naboja karakterističnog za okršaje ekipa ovog ranga, tako da naposletku ostaje i blagi osećaj razočaranja.
Mada, ako ćemo pošteno - ni to nije potpuno neočekivano.
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Valja podsetiti da je Bajern na dan utakmice ostao bez jednog od kapitena i najvažnijih igrača - Jozue Kimiha (iznenada mu preminuo otac), odnosno da je Vensan Kompani utakmicu poslednjih dana pripremao znajući da neće moći da računa na suspendovanog Majkla Olisea (crveni karton u Stavangeru) i povređenog Džamala Musijalu. Iako je bilo nagoveštaja da bi i Manuel Nojer trebalo da ostane van protokola, on se ipak vratio u startnih 11, ali domaćin je svakako utakmicu počeo bez (kako je i najavljeno) četvorice startera, pošto je mladi belgijski stručnjak odlučio da eksperimentiše i na mesto levog krila pošalje Alfonsa Dejvisa.
U takvoj situaciji Luis Dijaz se preselio na klupu...
Ni Mikel Arteta u Minhen nije došao sa svim raspoložim snagama (van stroja su Hristos Colis, Pjero Inkapije i Vilijam Saliba), a situacija je postala značajno gora kada se u 10. minutu Bukajo Saka povredio i morao da napusti igru. Nije to ipak poremetilo goste. Poveli su baš preko igrača koji je ušao kao zamena (Ebereči Eze), uspeli da ostanu na nogama i kada je delovalo da bi mogli da budu nokautirani - pošto su Bavarci preokrenuli - da bi finiš ponovo pripao njima.
Ne samo da su pogotkom Deklana Rajsa došli do boda, nego je delovalo da imaju i više energije i želje da dođu do sva tri.
Ono što najzvučniji okršaj drugog dana treće runde Lige šampiona čini čudnim jeste Arsenalov pristup. Nije se engleski šampion odrekao lopte kao u nekim utakmicama protekle sezone protiv tehnički doteranijih ekipa; želeo je da nametne svoj ritam, da se pita i - uspeo je u tome. Trebalo bi mnogo duboko zaroniti u arhivu kako bismo pronašli utakmicu Lige šampiona kod kuće u kojoj je najbolji nemački tim prepustio posed lopte gostu. Nisu na to uspeli da ga nateraju ni Pari Sen Žermen, ni Barselona, ni Real Madrid (ponajmanje)... Otuda treba čestitati Mikelu Arteti, pre svega što je još jednom potvrdio da je možda i 'najfleksibilniji' trener današnjice.
Upravo iz takve jedne akcije, iz pozicionog napada, dok je svih 10 igrača Bajerna bilo iza lopte, Arsenal je uspeo dugo da kombinuje, da 'prevede' loptu s levog boka na desni, i završi savršenu timsku akciju pogotkom za 2:2.
Ako je to bila najlepša akcija na utakmici, dileme nema da je najlepši potez delo Harija Kejna. Igrao se 35. minut kada je po mnogima najveći favorit za Zlatnu loptu poslao genijalan pas za Dejvisa; lopta je maltene 'obilazila' Jurijena Timbera, bežala mu, hitala u susret Kanađaninu, i ovaj nije imao kud - 1:1.
Mučio se Bajern s kontrolom pasa i organizacijom napada iz poslednje linije posebno u prvom poluvremenu. Osetio je Kompani to i nesigurnog Korejca Kima zamenio Jonatanom Ta. Najbolji period igre domaćina bio je između 46 i 65. minuta. U tom periodu dogodio se i preokret (Kejn sa bele tačke posle igranja rukom Timbera), međutim Englezi su uspeli da dignu glavu. Nisu dozvolili da ih Bajern samelje.
Ruku na srce, nisu Nemci ni kidisali kako umeju, što je Artetinim momcima definitivno olakšalo posao...
Borbu prsa u prsa, kakvu smo priželjkivali, imali smo samo u prvih desetak minuta drugog poluvremena. U tom periodu Manuel Nojer se iskupio za neke velike kikseve u uvodnom periodu sezone, pokazao (po ko zna koji put) da i dalje može da bljesne kao retko ko, da bi već u narednom napadu 'uzvratio' David Raja, kada je sprečio Dajoa Upamekana da postigne pogodak sa pet-šest metara.
Da falilo malo više žara bilo je jasno, između ostalog, i nakon ovakvih prilika. Umesto uobičajenog hvatanja za glavu, gledali smo uglavnom osmehe i jednih i drugih...
Činjenica je da je Vensan Kompani pokušao da iznenadi Artetu postavkom (zaista se retko dešava da Dejvisa podigne na krilo, pogotovo kada ima druge opcije; kao danas Karla), no slika kada se Luis Dijaz požalio na povredu samo što je ušao u igru, u samom finišu, ostavlja malu dilemu - vrlo moguće da ni Kolumbijac nije bio spreman da startuje.
U takvoj situaciji, samo sa Harijem Kejnom na terenu od udarnog trilinga (Olise - Kejn - Dijaz), neće Bavarci previše žaliti za dva izgubljena boda.
Isto važi i za Arsenal. Tobdžije su još daleko od šampionskog ritma, a dobro je poznato kako su poslednjih godina prolazile u Minhenu. Setite se samo onih 1:5 i 1:5... Uostalom, ovo je prvi put da je Arsenal odoleo na Alijanc areni još od 2014. godine.
LIGA ŠAMPIONA, 3. KOLO
Utorak
Fenerbahče - Slavija Prag 2:2 (2:1)
/Ajdin 4, Grinvud 11 - Provod 15, Kačor 90/
Sabah - Borusija Dortmund 1:2 (1:1)
/Mekarti 39 - Girasi 10, 53/
Pari Sen Žermen - Barselona 4:2 (1:0)
/Due 38, Ernandez 72, Vitinja 81, Ruiz 86 - Espart 55, Jamal 79/
Liverpul - Viljareal 4:3 (2:2)
/Makalister 36, 66 Arauho 45+2, Virc 69 - Mikautadze 4, Kardona 29, Oluvaseji 87/
Mančester Siti - AEK 5:1 (2:0)
/Anderson 12, Foden 34, 65, 76, Šerki 57 - Pilos 52/
Štutgart - Atletiko Madrid 1:1 (1:0)
/Leveling 36 - Alvarez 47/
Roma - Slovan Bratislava 4:0 (2:0)
/Ermoso 21, Molina 39, Pisili 52, Malen 56p/
Porto - PSV 0:1 (0:0)
/Til 57/
Napoli - Bode Glimt 4:3 (2:1)
/Politano 1, Mektomini 41, 75, Bjortuft ag 89 - Hauge 27, Helmersen 63, Fet 90+4/
Sreda
Lil - Galatasaraj 2:4 (2:2)
/Dijaun 7, 39 - Akgun 2, Batrakov 44, Toreira 52, Osimen 61/
Komo - Mančester junajted 4:1 (1:0)
/Paz 2, 57, Duvikas 49, Ramon 76 - Zirkze 90+1/
Aston Vila - Viking
Bajern - Arsenal 2:2 (1:1)
/Dejvis 35, Kejn 61pen - Eze 24, Rajs 82/
Klub Briž - Lens 3:0 (1:0)
/Vanaken 45+3, Sejs 50, Forbs 72/
Inter - Šahtjor 1:0 (0:0)
/Karlos Augusto 77/
Sporting - LASK 2:3 (1:1)
/Suarez pen 5, 89 - Lang 15, Kalajdžić 63, Danek 68/
Betis - Fajenord 1:0 (0:0)
/Isko pen 59/
Real Madrid - Lajpcig 4:1 (1:0)
/Silva 43, Guler 52, Embape 83, Diomande 87 - Gomis 85/
Aston Vila - Viking 3:1 (2:0)
/Barkli 24, Buendia 37pen, Heghajm 62ag - Kristijansen 84/