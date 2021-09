Rane još peku, a donekle mogu da zacele osvetom. Nema mnogo većih rivaliteta u reprezentativnom fudbalu od onog koji neguju Brazil i Argentina. Pre nepuna dva meseca arhineprijatelji su se sreli u finalu Kopa Amerike, i to u zemlji kafe i sambe, a Lionel Mesi je konačno osvojio prvi trofej u karijeri sa državnim timom Albiselestih. Epitet junaka pripao je, ipak, Anhelu di Mariji, koji je u borbi za trofej postigao jedini gol. Zato Gaučosi puni samopouzdanja iščekuju okršaj sa Kariokama, iako je rival do sada prikazivao najubedljivija izdanja u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Kakav god bude bio ishod meča na Areni Nea Kimika u Sao Paulu, izvesno je da će obe ekipe na kraju kvalifikacionog ciklusa obezbediti učešće na planetarnoj smotri, ali kada god se sastaju Brazil i Argentina, aktuelna je jedna sintagma – borba za prestiž (21.00).

Duel, koji spada u 6. kolo južnoameričkih borbi za mesto na Mundijalu stavlja dva vodeća sastava licem u lice. Brazil ima veliku prednost na vrhu tabele, sa 21 bodom, naspram 15 koliko su oh sakupili Argentinci.

21.00: (2,50) Brazil (3,00) Argentina (3,10)

To će, takođe, da bude još jedna prilika da vidimo duel između Nejmara i Mesija, klupskih drugara, ovog puta u Pari Sen Žermenu. To će biti šesto izdanje sukoba, u kojem je do sada bolje prolazila desetka Gaučosa - tri pobede i dva poraza.

Brazilci su otpočeli kvalifikacije nepogrešivo i zagospodarili čelom tabele. Prosečno daju više od dva gola po utakmici, a za to su najzaslužnije haubice Nejmar i Firmino, koji su posle šest rundi zajedničkim snagama postigli osam od 16 golova Karioka. Odbrana je do sada uglavnom funkionisala savršeno.

Sa druge strane, šampion Južne Amerike ima nešto drugačiju priču. Efikasnost nije bila na željenom nivou, samim tim, niko od ofanzivaca nije naročito iskočio u prvi plan. Lionel Mesi, Niko Gonzales i Lautaro Martinez su lepo rasporedili pogotke, a pozitivan detalj iz argentinske vizure je taj da ekipa ne mora iskuključivo da se osloni na jednog od najboljih koji je ikada "igrao lopte". To se jasno videlo u završnici Kopa Amerike kada je veliki teret na sebe preuzeo Lautaro Martinez, a o majstorstvu Di Marije ne treba trošiti reči. U finalu kontinentalne smotre, ko zna koji put, pala je potvrda da verovatno niko na svetu ne izvodi lob udarce savršenije od popularnog Fidea.

Argentinski tim je praktično isti kao u finalnom susretu na Marakani 11. jula. Brazil je imao mnogo problema za ovaj datum, uglavnom zbog veta engleskih klubova. Ederson, Alison, Tijago Silva, Fabinjo, Fred, Firmino, Rafinja, Žezus, Malkom, Rišarlison i Klaudinjo nisu dobili dozvolu od matičnih ekipa, a selektor Tite nije pozvao Renana Lodija i Evertona.

Što se taktike za okršaj sa Gaučosima tiče, Tite je ponovo napravio misteriju. Zatvorio je poslednji trening, ali je izvesno da će se desiti jedna promena. Defanzivac Markinjos je suspendovan, a Lukas Verisimo bi trebalo da ga odmeni i ujedno debituje za Selesao.

Selekcija Albiselesta prolazi kroz dobru fazu, kojom je okončala skoro tri decenije čekanja na pehar šampiona Zelenog kontinenta. Argentina je neporažena na 21 utakmici zaredom u svim nadmetanjima, što je drugi najduži niz među reprezentacijama današnjice, iza Italije sa 35.

Za razliku od Brazila, Argentina može da računa na četiri asa koji igraju u Engleskoj. Mada, ostaje da se vidi da li će zaista da bude tako, jer su pod istragom zbog, navodnog, neregularnog ulaska u Brazil prema sanitarnim pravilima zemlje. To su golman Emilijano Martinez i vezista Emilijano Buendija iz Aston Vile, potom Đovani Lo Selso i defanzivac Kristijan Romero iz Totenhema.

U poslednjih šest godina Brazil i Argentina su se sastajali samo četiri puta u takmičarskim mečevima. Karioke su pobedile u dva navrata, uz jedan remi i pomenuti poraz u poslednjem okršaju za tron Južne Amerike. Računajući i prijateljske mečeve, šest puta uzastopno reprezentativni Superklasiko nije okončan golom na obe strane.

