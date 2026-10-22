Rezervisti zapalili Amsterdam u derbiju Lige konferencije, Monako nemilosrdan, iznenađenje u Danskoj

Sve je teklo po notama favorita u drugom kolu trećeg po kvalitetu evropskog međunarodnog takmičenja. Monako je sa maksimalnih šest bodova nastavio pohod kroz Ligu konferencije, dok su Ajaks i Braga upisali prve pobede u evropskom takmičenju ove sezone.

Dugo je izgledalo da će Ajaks ostati bez celog plena u derbiju kola protiv Atalante, ali su Kopljanici u poslednjim minutima pronašli način da slome otpor italijanskog predstavnika i stignu do pobede od 2:0 (0:0). Junaci amsterdamske večeri bili su Tolu Arokodare i Abdelah Uazan, igrači koji su šansu dobili sa klupe, a oba pogotka pala su u samom finišu utakmice, u 87. i 90+1. minutu.