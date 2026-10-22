Rezervisti zapalili Amsterdam u derbiju Lige konferencije, Monako nemilosrdan, iznenađenje u Danskoj
Vreme čitanja: 10min | čet. 22.10.26. | 23:06
Rival Crvene zvezde Gent poražen na gostovanju Bragi, potez večeri izveo supertalentovani Paris Bruner
Sve je teklo po notama favorita u drugom kolu trećeg po kvalitetu evropskog međunarodnog takmičenja. Monako je sa maksimalnih šest bodova nastavio pohod kroz Ligu konferencije, dok su Ajaks i Braga upisali prve pobede u evropskom takmičenju ove sezone.
Dugo je izgledalo da će Ajaks ostati bez celog plena u derbiju kola protiv Atalante, ali su Kopljanici u poslednjim minutima pronašli način da slome otpor italijanskog predstavnika i stignu do pobede od 2:0 (0:0). Junaci amsterdamske večeri bili su Tolu Arokodare i Abdelah Uazan, igrači koji su šansu dobili sa klupe, a oba pogotka pala su u samom finišu utakmice, u 87. i 90+1. minutu.
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Čekala je Johan Krojf arena sve do 87. minuta da eksplodira od oduševljenja. Juri Bas je poslao loptu ka Toluu, koji je u vazdušnom duelu sa protivničkim defanzivcem sjajno primio loptu ramenom, a potom hladnokrvno zatresao mrežu za 1:0. Bio je to pogodak kojim je Ajaks konačno naplatio trud i došao do zasluženog vođstva.
Međutim, domaćin se nije zadovoljio minimalnom prednošću. U trećem minutu nadoknade Ouazan je priredio potez za televizijske špice, nanizao protivničke igrače i fantastičnim udarcem, uz pomoć prečke, postavio konačnih 2:0. Dvojica rezervista, dva pogotka i tri boda koja su Amsterdamu donela veliko olakšanje.
Za razliku od Ajaksa, Monako nije morao da čeka poslednje minute da načne protivnika, mada je i tim iz Kneževine najveći deo posla završio tek u završnici. Na stadionu Luj Drugi savladan je Frajburg sa ubedljivih 3:0, čime su Kneževi došli do maksimalnog učinka posle dva kola.
Prvi udarac nemačkom predstavniku zadat je u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena. Bruner je majstorskim potezom prebacio loptu preko Rozenfeldera, potom ubrzao kroz sredinu i preciznim udarcem levom nogom po zemlji matirao Bakhausa. Bio je to potez napadača punog samopouzdanja, koji je Monaku omogućio da na odmor ode sa prednošću.
Ipak, Frajburg se nije predavao, pa je domaćin morao da sačeka 83. minut kako bi praktično rešio pitanje pobednika. Nazinjo je oduzeo loptu na sredini terena i pokrenuo napad, potom proigrao Fatija, čiji je udarac golman gostiju uspeo da odbrani. Međutim, na odbijenu loptu natrčao je Kamara i povisio na 2:0.
Tačku na utakmicu stavio je Fati u drugom minutu nadoknade. Ablin ga je pronašao dobrim dodavanjem sa desne strane, a ovaj se sjajno snašao i iz okreta levom nogom pogodio mrežu za konačnih 3:0.
Pobedu je ostvarila i Braga, koja je pred svojim navijačima savladala Gent 2:0 (1:0). Portugalci su tako stigli do prvog trijumfa u takmičenju i izjednačili se po broju bodova sa belgijskim predstavnikom, koji će se sastati i sa Crvenom zvezdom 26. novembra.
Iznenađenje je napravio belgijski Sint Trojden koji je savladao Midtjiland u Herningu 1:0 (1:0). Jedini gol na utakmici dao je Frederik Soel u 42. minutu.
LIGA KONFERENCIJE – 2. KOLO
Četvrtak
Kairat – Panatinaikos 1:5 (0:2)
/Bekbolat 79 – Taborda 6, Desers 24 penal, 47, Kangva 57, Rastoder 75/
Crvena zvezda – Kopenhagen 2:2 (2:1)
/Elšnik 34, Kostov 41 – Gaštarov 29, Karizo 70/
Hetafe – Lugano 2:5 (1:3)
/Azon 2, Majoral 74 – Ajeti 3, 26, Cimignjani 7, Bislimi 50, Behrens 90+2/
Iberija – Mjelbi 1:1 (0:0)
/Jinjolava 55 penal – Peterson 89/
Inter Eskaldes – Univerzitatea Krajova 1:3 (0:2)
/Areljano 77 – Al Hamlavi 3, Bajaram 5, Elisor 86/
Jablonec – Brajton 0:0
Žalgiris – Bran 1:4 (1:3)
/Oliveira 12 – Kastro 7, Holm 25, 40, 85/
Nordsjeland – CSKA Sofija 2:2 (0:1)
/Adel 55, 67 – Godoj 8, 88/
Pafos – Riga 1:1 (0:0)
/Bijel 76 – Fereira 67/
Trabzon – Harts 2:0 (1:0)
/Salah 32 penal, Frankulino 58/
Orhus - Egnatija 1:1 (0:1)
/Bogere 48 - Gruda 13/
Ajaks - Atalanta 2:0 (0:0)
/Arokodare 87, Uazan 90+3/
Borac Banjaluka - Kups 2:0 (1:0)
/Savić 29, Deket 50/
Braga - Gent 2:0 (1:0)
/Gomez 3, Martinez 76/
Linkoln Red Imps - Tvente 1:3 (1:2)
/Nano 38 - Van Den Belt 19, 57, Veghorst 24/
Midtjiland - Sint Trojden 0:1 (0:1)
/Soel 42/
Monako - Frajburg 1:0 (1:0)
/Bruner 45+2/
Tun - Hajduk Split 0:1 (0:1)
/De Almeida 17/