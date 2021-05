Još jedna runda Premijer lige Bosne i Hercegovine je gotova, a na koncu su najzadovoljniji Borac i Sloboda.

Banjalučani su na svom terenu teže nego što se očekivalo savladali Krupu (1:0), a gol odluke postigao je Stojan Vranješ. Opet je kapiten pokazao zašto je lider i zašto bi svaka ekipa trebalo da imati igrača koji ume da prelomi utakmicu. Uz to, Vranješ je preuzeo vrh liste strelaca od Nemanje Bilbije. Banjalučani su izbili na čelo tabele, s obzirom na to da je Sarajevo osvojilo samo bod na gostovanju kod Tuzla Sitija. Doduše, bodovno su poravnati, ali crveno-plavi imaju bolju gol-razliku što ih drži na čelu tabele. Do kraja je ostalo još četiri kola, a Borac ima pol-poziciju.

Ovo kolo upamtiće i tuzlanska Sloboda, pošto je na Tušnju savladala Olimpik (2:0), sa tri boda obezbedila ja opstanak u društvu najboljih. I da nije pobedila, Tuzlaci su imali velike šanse da sačuvaju status, ali da bi do kraja mirno spavali, izabranici Mladena Žižovića, potrudili su se juče. Došli su do „kote 34“, pretposlednjoj Krupi beže čak 12 bodova, tako da je mimo svih matematičkih zakona, nemoguće očekivati da Sloboda napusti premijerligaško društvo. Olimpik je porazom opet došao u neugodnu situaciju. I dalje imaju dva koraka komocije, ali očigledno je da u Vukovima ne cvetaju ruže, pogotovo što je posle meča trener Olimpika Slavko Petrović javno kritikovao igrače zbog nezalaganja.

Sarajevo je remiziralo na Tušnju protiv Tuzle Siti što ga je koštalo prvog mesta. Zasad. Moraće tim Vinka Marinovića da pokaže zube u preostala četiri kola ukoliko misli da odbrani titulu. Tuzla Siti nije nezadovoljna bodom. Jasno je da im je tiha patnja izlazak u Evropu, ali za četvrtim mestom kasne pet bodova, teško da je i Husref Musemić toliko optimističan.

Mostarski derbi bio je u epicentru ove runde, a u njemku remi Kad se sve oduzme i sabere, možda najrealniji ishod,. S obzirom da je Zrinjski imao zaostatak u prvom poluvremenu, možda Plemići mogu biti malo zadovoljniji. Nisu mnogo izgubili ni jedni ni drugi, Velež je i dalje treći, dok Zrinjski za četvrtim mestom kaska svega bod.

Veliki dobitnik ovog kola je i Široki Brijeg, ostvario je bitnu pobedu na Grbavici (3:1). Tim Tonija Karačića odavno je pokazao da mu gostujući teren ne predstavlja problem, pogotovo kada je reč o kvalitetnoj podlozi, pošto njegov tim poznat voli da „igra lopte“. Sa tri boda je preskočio Zrinjski i vratio se u borbu za Evropu. Željezničaru poraz nije značio ama baš ništa. Plavi odavno ne znaju za trijumf, a jedina ambicija do kraja sezone im je prekid negativne serije i čežnja za pobedom protiv bilo kog rivala.

Remijem bez golova Mladosti i Radnika niko ne može biti preterano zadovoljan. Možda malo više domaći, pošto su van opasne zone, ali i oni su imali priliku da se skoro definitivno obezbede. Ovako, beže šest bodova, imaju sve u svojim rukama. Radnik je dalje poslednji, ali bodovno poravnat sa Krupom, očigledno će do kraja voditi bitku za opstanak.

Triler završnica u BiH se nastavlja. Iz kola u kolo, rezultati dodatno zakuvavaju stanje na tabeli, konačan epilog sigurno nećemo saznati do poslednjeg sudijskog zvižduka završnog kola ove sezone.