Rezime iz Genta: Partizan je za Ligu Evrope, može i do Lige šampiona, ali ova dva ostala tima u grupi...

Prva grupna faza Lige Konferencije u istoriji je završena. Partizan je drhtao do poslednjeg minuta protiv Anortozisa usred Humske (1:1), dok je Gent davno pre toga, praktično još u 3. kolu pobedom u Beogradu osvojio prvo mesto i prolaz dalje.

Trener Genta Hans Vanhazebruk je pričao za belgijske medije, poručio da je silno razočaran što je samo njegov klub od svih predstavnika te zemlje uspeo da prezimi. I to je dodao da su Poglavice sa pola snage prošle grupu.

Vanzahebruk je iskazao respekt Partizanu, ali Flora i Anortozis ga baš i nisu oduševili. Štaviše...

„Uradio sam sve što je bilo potrebno da izborimo prezimljavanje u Evropi, uz svo poštovanje našim protivnicima. Ok, Partizan je solidan tim, koji bi sigurno mogao da se takmiči i u Ligi Evrope, pa čak i da se dobrim igrama kroz kvalifikacije probije do grupa Lige šampiona. Radili su to i ranije. Ali, ostala dva tima... Pa, recimo da bismo takve uvek morali da budemo u stanju da pobedimo“, istakao je Vanhazebruk.

Za njega se nikada nije postavljalo pitanje da li Gent može da prođe ovu grupu.

„Bio bih strahovito razočaran da u ovakvoj grupi nismo bili među dva najbolja tima. Mi smo sebi postavili cilj da završimo kao prvi i to smo ostvarili. Naše izdanje u Ligi Konferencije bih ocenio kao dobro, mada smo postigli premalo golova. Šest pogodaka u šest utakmica nije dovoljno za nas“, podvukao je Hans Vanhazebruk.