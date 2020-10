NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO

ROPS – LAHTI (tip 2, kvota 1,82) – rezultat 0:4

Dvojka ko vrata! I lagan prolazak lepe kvote na ovaj par. Lahti nas nije razočarao, mada se do prvog gola čekalo sve do 45. minuta kada je Imbongo sa bele tačke probio led. A kada je krenulo, onda se nije zaustavljalo do četiri.

HONKA – MARIJEHAMN (tip 1, kvota 1,33) – rezultat 1:0

Očekivano tvrd meč 19. kola finskog šampionata. Očekivano i mali broj golova, a najviše, očekivana pobeda domaćeg kluba. Teška, ali ipak ostvarena, a to je ovde najvažnije.

SJK – HELSINKI (tip 2, kvota 1,62) – rezultat 1:2

Još jedan prolaz dvojke u finskom fudbalu, i ponovo smo bili u pravu kada smo vam posavetovali da probate na gosta. Nije bilo baš lagano, pošto je domaćin ima 20 minuta barem da izjednači, ali srećom po našu prognozu, nije uspeo.

HIFK – ILVES (tip 2, kvota 2,15) – rezultat 1:2

Finci su nas danas skoro potpuno ispoštovali, braća naša - 4/5 su prošla! Dobro smo i mi preporučivali, a dobro je i veliki broj vas odlučio da uplati ovu igru. Rizika jeste bilo, ali se isplatilo zahvaljujući kvoti 2,15.

DIREN – BAJERN (tip 2, kvota 1,01) – rezultat 0:3

Što je sigurno, sigurno je. Jeste to zarada od 0,1, ali ako ste pravili veliki tiket, i proitom uplatili veću sumu, moglo se iskoristiti za pojačavanje. Istina, u nedostatku današnje ponude veliki broj kladilaca se odlučilo za taj potez. A Bavarci, naravno nisu omanuli u meču kupa sa nižerazrednim domaćinom.

PRECRTANO

FLORA M21 – LEVADIJA M21 (tip 1, kvota 2,20) – rezultat 2:3

Upozorili smo vas da su dueli omladinskih klubova uvek rizik za klađenje, ali ako se nešto trebalo igrati, to je fiks. Mi smo za vas odabrali keca, čisto zbog lepe kvote. No, nije prošlo.

INTER T. – KUPS (tip 2, kvota 2,80) – rezultat 2:0

Smatrali smo da ovde trebn probati sa dvojkom i jakom kvotom pošto su gosti do sada doživeli samo jedan poraz u prvenstvu Finske. Sračunat rizik nije prošao pošto je aktueleni šampion bez većih problema danas odbranio svoje bunjište.

DEN BOŠ - ALMERE (tip 2, kvota 1,68) – rezultat 1:1

Ne može da prođe dan bez iksa, to jest nerešenog rezultata u ovoj rubrici, pa je tako i ovog četvrtka. Jedan od najigranijih parova, ujedno i igara dana nije prošao. Šta više, domaćin je bio toliko impotentan u napadu da je jedini gol za Den Boš bio zapravo autogol štopera Almerea, Frederika Helstrupa.

KRETEJ – BASTIJA (tip 2, kvota 2,15) – rezultat 2:0

Korzikancu su nas izdali! Pokušali smo da ovde pogodimo dvojku i kvotu 2,15 na nekadašnji klub Dragana Džajića, ali domaćin jednostavno nije dao. Kretej je bez većih probeklma sačuvaop sva tri boda u svom domu.

FEIRENSE – ŠAVES (tip 1, kvota 2,10) – rezultat 0:4

Koliko su nas Finci ispoštovali, toliko nas je ostatak Evrope pokopao danas, izuzimajući Nemce, to jest Bajern. Redom Estonci, Holanđani, Francuzi i na kraju i Portugalci. Ovde je, šta više bilo baš otišlo skroz kontra od oboga što je veliki broj kladilaca odigrao. pošto je gost bio više nego ubedljiv.