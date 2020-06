REZZIME DANA (četvrtak): Kiša golova širom Evrope

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO

ŠIRAK GIMRI - NOA, (tip 1, kvota 2,1) - rezultat 2:0

Klub iz jednog od najpoznatijih, ali pre svega najstarijih vinskih regiona na svetu, Širak, lako nam je odradio posao danas. Dva puta su domaći igrači bili precizni, po jednom u oba poluvremena za sigurnu pobedu i našu radost.

ETAR - DUNAV R, (tip 1, 1,80) - rezultat 5:3

Veoma uzbudljiv meč kako za navijače, tako i za kladioce. Ovo je trebalo preživeti. Naime, domaći tim je poveo već u osmom minutu, da bi gosti ubrzo izjednačili. Onda je krenuo Etar furiozno i do 76. minuta bilo je 4:1. Ali to nije bilo sve jer je kroz samo 240 sekundi na semaforu pisalo 4:3. Tek u sudijskoj nadokandi preko Zdravka Ilijeva domaći tim je potvrdio trijumf koji im je umalo izmakao. I nama ovaj tip.

INTER Z. - GORICA, (tip 2, kvota 2,2) - rezultat 0:3

Jedna lagana, lagana dvojka i prolaz zaista odlične kvote 2,20. U centru pažnje je bio Ognjen Mudrinski, bivši vezista Crvene zvezde koji je dva puta zatresao mrežu domaćeg tima. Svaka čast i hvala.

LIFERING - FAC BEČ,(tip 1, kvota 1,75) - rezultat 3:0

Još jedan lagan prolaz, ali ovaj put na račun domaće ekipe. U pitanju je susret austrijske Cvajte u kojem je domaći tim bez većih problema sačuvao sva tri boda. I nama kvotu 1,75.

BNEI SAHIN - BEITAR T. A, (tip 1, kvota 1,75) - 3:1

Jedan par iz Izraela je ipak prošao i to ovaj. Kec za lepu kvotu 1,75. Loše je krenulo, poveli su gosti već u 22. minutu preko Bena Koena, ali je usledio preokret. Dva puta precizan je bio Moti Malka, a konačan rezultat delo je Osame Halaila.

ISTRA - HAJDUK, (tip 2, kvota 1,6) - rezultat 0:1

Na mišiće, ali ipak prošlo! Mali jadranski derbi očekivano sa malim brojem golova i opet očekivano sa uspehom gosta. U Istru, tačnije u Pulu je došao (nekada) veliki Hajduk i grdno se namučio. Mijo Caktaš je doveo Bile u vođstvo već u šestom minutu i to je bilo sve od oba tima do kraja meča. Mi ipak zadovoljni pošto je prošao tip!

SEVILJA - BETIS (tip 1, kvota 1,95) – rezultat 2:0

Sevilju je do pobede u gradskom derbiju nad Betisom (2:0) nosio huk navijača – sa razglasa. Stanje u Španiji je još daleko od ovog u Srbiji, pa dok je beogradski večiti derbi gledalo (nezvanično) više od 20.000 gledalaca, u srcu Andaluzije tribine su bile prazne. To nije bila smetnja Sevilji da skoro pa rutinski dobije večitog rivala. Bili su belo-crveni bolji tim i u prvom poluvremenu, koje je završeno bez golova, a pogotovo u drugom, kada su dva puta zatresli mrežu Betisa.

PRECRTANO

HAPOEL R. - KAFR KASIM, (tip 1, kvota 1,85) - 1:2

Delovalo je da je u meču Jermenije 1 ovde "viđen" kec. Diobro je i krenulo jer je domaći tim preko Gila Icaka poveo u 34. minutu. No gosti su ubrzo izjednačili golom Amrana Elkrinavija i taj rezultat je bio na snazi sve do produžetka kada je Ahmad Daravše potvrdio našu tropu.

BELENENSES - GIMARAIS, (tip 2, kvota 1,8) - rezultat 1:1

Očekivali su mnogi MOZZARTOVI igrači da ovde prođe dvojka, dosta se igralo na taj tip. No sudbina njihovih tiketa je rešena u samo 11 minuta, u periodu od 28. do 39. kada je prvo pao gol domaćeg tima, pa onda gostiju. I to je nažalost bilo sve do kraja odmeravanja ovom meču Primeire.

TORŠAVN - VESTUR, (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 1:2

Sunce nad severnim Atlantikom pada kasno, pa se na dalekim Farskim Ostrvima igra i do duboko u noć, te je ovaj meč završen nešto pre 23 časa. Bilo kako bilo, kraj je ujedno doneo razočaranje mnogim MOZZARTOVIM igračima koji su očekivali keca. Klub iz prestonice nije bio dorastao izazovu iako je u poslednjim minutima susreta uspeo da smanji prednost gostiju.