REZZIME DANA (četvrtak): Ono kad vas Arsenal ispoštuje, a ne Siti, Valensija, Sent Galen...

ZAOKRUŽENO

BRAGA – GIMARAIS (tip 1, kvota 2,10) – rezultat 3:2

Drama, drama, drama! Ali, sa srećnim krajem i za vas i za Bragu. Koliko samo preokreta u 90 minuta... Četiri gola u prvom poluvremenu, pa onda gol domaćina u 65. minutu za 3:2, kada nikako nije izgledalo da će to biti konačni rezultat utakmice. Ali, srećom po sve vas – jeste. Auh!

BETIS – ESPANJOL (tip 1, kvota 2,05) – rezultat 1:0

Zaličilo je pre nepune dve sedmice posle onog ubedljivog izdanja protiv Alavesa da bi Espanjol mogao da se izvuče u završnici i izbori opstanak, ali čini se da za simpatični klub iz Katalonije nema spasa. Betis je taj koji je sebi obezbedio miran san uz minimalnu pobedu pred finiš sezone i preostalih sedam kola – 1:0 (0:0). Betis je do jedinog pogotka na utakmici stigao posle kombinacije dva bivša učenika Barse i Reala, Marka Bartre i Serhija Kanalesa. Levonogi vezista poslao je upotrebljivu loptu pravo iz kornera i pronašao nekadašnjeg Barsinog štopera koji je glavom samo skrenuo putanju lopti i zatresao mrežu.

SAUTEMPTON – ARSENAL (tip 2, kvota 2,70) – rezultat 0:2

Mančester Siti je bio druga dimenzija, Brajton preveliki zalogaj, Sautempton je na kraju pao, ali sticajem čudnih okolnosti. Arsenal je ostvario prvi trijumf otkako se fudbal vratio na veliku scenu, ali na tome najviše može da zahvali golmanu Aleksu Mekartiju zbog jedne katastrofalne i jedne nedovoljno dobre reakcije – 2:0 (1:0).Kako bilo, pobedi se u zube ne gleda.

MALME – AIK (tip 1, kvota 1,80) – rezultat 4:1

Malme ne samo da je opravdao vaša očekivanja, već je učinio sve da pobeda bude što ubedljivija i sigurnija, ali i da se pogodak zaokruži što ranije... Počelo je loše, jer je AIK poveo već u 7. minutu, ali je onda usledio totalni preokret. Do poluvremena rezultat je glasio 1:1, a do 66. minuta bilo je 3:1. Nešto kasnije pao je i peti gol na meču, a onda su gosti olakšali život svima sa dva crvena kartona...

VARAŽDIN – INTER ZAPREŠIĆ (tip 1, kvota 1,65) – rezultat 1:0

Minimalno, ali na kraju se isplatilo. Varaždin je poveo već posle pola časa igre, posle čega je do kraja utakmice imao inicijativu i još nekoliko solidnih šansi da uveća prednost i ranije reši pitanje pobednika. Ali, svakako, mogli ste da zaokružite ovaj pogodak...

PRECRTANO

ČELSI – MANČESTER SITI (tip 2, kvota 1,85) – rezultat 2:1

Neki navijači Redsa u svojim životima to nikada nisu čuli, a drugi su zaboravili kako to zapravo zvuči: Liverpul je šampion Engleske! Nakon 30 godina čekanja, zahvaljujući pobedi Čelsija nad Mančester Sitijem (2:1), Redsi su se domogli svoje 19. šampionske titule, prve od kada se igra Premijer liga, prve još od davne sezone 1989/1990. Građani večeras nisu uspeli da osvoje ni bod na Stamford Bridžu, protiv Čelsija koji jasno nagoveštava da uz nekoliko kvalitetnih pojačanja već naredne sezone može da se bori za šampionsku titulu. E sad, to što su vaši tiketi popadali...

EIBAR – VALENSIJA (tip 2, kvota 2,55) – rezultat 1:0

Kakav promašaj! Meč je odlučila velika nesmotrenost Džefrija Kondogbije, koji je kod kornera za domaćina u 16. minutu nesmotreno poslao loptu u sopstvenu mrežu. Valensija izuzev poseda od 66 posto u toku utakmice nije imala ništa drugo. Igra sastava Alberta Seledesa je bila potpuno nepovezana, bezlična, bezidejna, o čemu govori i podatak da su gosti šutnuli samo sedam puta ka golu domaćina i svaki put van okvira gola. Debakl za Valensiju i vaše tikete...

SENT GALEN – CIRIH (tip 1, kvota 1,60) – rezultat 0:4

Obrukao se Sent Galenc kao niko. Vi čekali keca za odličnu kvotu, Cirih zatrpao mrežu domaćina i potpuno obesmislio ono što se našlo na vašem tiketu po pitanju ove utakmice... Šta reći? Ako je posle pola časa igre Cirih imao gol prednost zahvaljujući poklonu rivala, svaka nada isparila je neposredno po isteku punog časa igre, kada je rezultat glasio 2:0. Posle svega Cirih je iskoristio protivnikovu nemoć i dokusurio ga sa još dva gola u samoj završnici. Kao i vašu ideju da se oparite...

ISTRA – LOK. ZAGREB (tip 2, kvota 2,00) – rezultat 1:1

Moglo je da se sve završi trijumfalno i za vas i za Lokomotivu, ali Istra se pokazala kao tvrd orah. Lokomotiva je podigla nade svima koji su čekali dvojku ranim pogotkom, ali je Istra ekspresno uzvratila udarac. Ispostavilo se da je to bila poslednja velika akcija na utakmici u preostalih 75 minuta! Da situacija bude još gora, Lokomotiva je od 73. minuta imala igrača manje, što je nateralo da igra povučenije...

ROZENBORG – BODO (tip 1, kvota 2,45) – rezultat 2:3

Rozenborg je trijumf imao nadohvat ruke, ali na kraju nije mogao da izdrži pritisak gostiju. Pre nego što optužite Rozenborg za to što vam tiketu nisu bili dobitni, morate da znate šta se dešavalo. Naime, od 52. minuta domaćin je bio sa igračem manje, a onda je preokret napravio do 82. minuta. Ipak, Bodo je posle ranog gola za vođstvo stigao do dva kasna pogotka za novi preokret i definitivnu pobedu. Vama, a pogotovo vašim tiketima to svakako nije prijalo...

