NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO

TUNIS - SUDAN (tip 1, kvota 1,40) – rezultat 3:0

Selekcija sa Mediterana je nastavila sjajan niz protiv Sudana, iako su u pitanju isključivo prijateljske utakmice. Četvrti put zaredom Tunišani su savladali sokolove, a nikada im nisu dali manje od tri gola. Pitanje pobednika rešeno je od 17. do 35. minuta kada su domaći postigli sva tri gola.

BOHEMIJANS - KORK SITI (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 3:0

Behemijans je bio ubedljiv protiv Fenjaraša Korka. Očekivana pobeda drugoplasiranog tima koji je u prvenstvu Republike Irske upisao četvrti uzastopni tirjumf. Junak je bio dvostruki strelac Andre Rajt.

NASTVED - AVARTA (tip 1, kvota 1,33) - rezultat 3:0

Nastved nastavlja seriju nepobedivosti. Lagan trijumf tima iz Zelanda na krilima dvostrukog strelca Hasana, za skor od pet pobeda i dva remija posle sedam rundi. Avarta nastavlja da bude redovna mušterija Nastveda koji ju se savladao četiri puta uzastopno bez primljenog gola.

BELGIJA M21 – VELS M21 (tip 1, kvota 1,23) - rezultat 5:0

Omladinska selekcija sa zapada Evrope je u skladu sa kvotom i epitetom apsolutnog favorita demolirala Vels 5:0. Belgijanci su četvrtom uzastopnom pobedom u kvalifikacionoj grupi 9 došli korak bliže plasmanu na kontinentalnu smotru.

PORTUGALIJA M21 – NORVEŠKA M21 (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 4:1

Mlada reprezentacija sa krajnjeg zapada Pirineja je do pete pobede u grupi 7 kvalifikacija za Euro 2021. godine stigla na pogon talentovanog fudbalera Vulverhemptona Pedra Neta. On je sa dva pogotka prokrčio put uništenju norvežana koji su u drugom delu primili još dva gola i uspeli da dođu do počasnog.

PRECRTANO

FLITVUD – HAL (tip 2, kvota 2,25) - rezultat 4:1

Hal je uz Linkoln bio jedini tim sa maksimalnim učinkom u trećem rangu engleskog fudbala. Do večeras, dok nije od Flitvuda dobio pokaznu vežbu kako na temu fudbala. Da podvig Flitvuda bude još veći, spakovao je četiri lopte u mrežu tima koji u prve četiri runde nije primio gol.

ORENBURG - SKA HABAROVSK (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 2:2

Očekivala se pobeda, ali Orenburg je zabeležio peti utzastopni prvenstveni remi i ostao je jedini tim u drugogm rangu ruskog fudbala koji ne zna za poraz. Ska je izbegao poraz u 83. minutu, ali je produžio seriju bez trijumfa na šest utakmica.

AVRANŠ – ANESI (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 1:3

Domaćin vas je večaras razočarao. Očekivao se trijumf Avranša u Normandiji, aliAnesi se ispostavio kao vrlo nezgodan i raspucan gost. Nije dozvolio ekipi koja će ove sezone pokušati da napadne Ligu 2, da se raduje drugi put u nedlju dana.

LEGIJA - KRAKOVIJA (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 0:0

Pokušavali su i jedni i drugi, trudili se da dođu do prilike kojom bi rešili Super Kup, ali kako se bližio 90. minutu i poslednji sudijski zvižduk, fokus je prešao na odbranu gola i razmišljanje o penalima. Nakon jedanaesterca pehar je pripao ekipi Krakovije.

JAPAN - KAMERUN (tip 1, kvota 1,62) - rezultat 0:0

Japanci su bili favoriti, ozbiljnije napadali, bili konkretniji u protivničkoj trećini, ali uzalud. Uprkos tome što je četiri puta šutirala u gol rivala, azijska selekcija nije uspela da probije otpor Kamerunaca pa je duel završen najnepopularnijim rezultatom u fudbalu.