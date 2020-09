NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO:

ŠAMROK - KORK SITI (tip 1, kvota 1,25) - 2:1

Verovali ste u Šamrok i niste se pokajali. Ubedljivo najvažniji igrač ovog sastava na utakmici bio je Laferti koji je prvo dao gol u 37. minutu utakmice. Potom je Kork Siti uneo neizvesnost, Morisej je izjednačio u 50. minutu, da bi Laferti golom u 67. minutu rešio sve dileme na utakmici.

ŠANGAJ SIPG - TJENĐIN TEDA (tip 1, kvota 1,15) - 4:1

Šangaj je na ovoj utakmici bio više nego ubedljiv, a kako i ne bi bio kada u timu ima Hulka, Oskara i Arnautovića. Sva trojica navedenih igrača bili su strelci na ovoj utakmici, a pored njih jedan gol postigao je Ahmedov. Dovoljno za pobedu. Gosti su promašili i pena pri rezultatu 2:0.

BOHEMIJANS - KABINTILI (tip 1, kvota 1,35) - 2:0

Može se reći da je ovo bio jako dobar izbor jer je Bohemijans odradio posao bez mnogo muke. Sve je bilo gotovo suštinski u prvom poluvremenu. Prvo je strelac bio Omohere u 32. minutu, da bi kasnije u 41. Korkoran pogodio u 41. za potpuni slom Kabinetlija. Lagano zaokružen kec.

BORAC B. - KRUPA (tip 1, kvota 1,30) - 3:1

Banjalučani su danas kao domaćin bez većih problema savladali Krupu sa 3:1 i izjednačili se sa Željezničarom na liderskoj poziciji. Doduše, Željo i šampion Sarajevo imaju meč manje od Borca. Vrata pobede Borcu je otvorio krilni napadač Almedin Ziljkić lepim golom u 17. minutu pošto je precizno gađao sa vrha šesnaesterca.

LONGFORD - VEKSFORD (tip 1, kvota 1,35) - 3:1

Ubedljiv kec, ali nije bilo to nimalo lako. Verdon je doveo Longford u prednost, ali je Kroli izjednačio u 75. minutu. Zanimljivo je da je ovaj rezultat stajao na semaforu sve do 86. minuta kada je Mekejb pogodio za domaćina, a onda je dao još jedan u 93. minutu.

DE GRAFŠAP - DEN BOŠ (tip 1, kvota 1,25) - 4:2

De Grafšap je večeras bio veoma raspoložen, dao je četiri gola na ovoj utakmici i jednostavno nije mogao, a da ne dođe kec. Den Boš je dva puta na ovoj utakmici dao gol, ali opet je to bilo nedovoljno. Kada je Liftink dao gol u 61. minutu, bilo je jasno da će kec biti zaokružen.

FENERBAHČE - ANTALIJA (tip 1, kvota 1,75) - 4:0

Dva gola u prvom, dva komada u drugom poluvremenu i Fenerbahče je odradio uspešno posao. Tijam je upisao het-trik. Dao je prvo gol u 29. minutu, a onda i u 40. minutu i tu je bilo jasno da će kec doći. Potom je Fener dao i golove preko Erkina, a onda i Tijama.

PRECRTANO

LOKOMOTIVA SOFIJA - MINJOR P. (tip 1, kvota 1,28) - 0:0

Najmanje popularan rezultat večeras vam nije odgovarao. Lokomotiva jeste bila favorit u petom kolu protiv Minjora, međutim danas joj je najveći problem bilo to što nije postigla gol. Minjor je došao da se odbrani na gostovanju Lokomotivi i na kraju je uspeo.

KINDIJA - DINAMO BUKUREŠT (tip 2, kvota 1,60) - 1:0

Očekivali ste da Dinamo može da dođe do pobede, ali, Kindija vam je poremetila planove. Florea je postigao gol u nadoknadi vremena prvog poluvremena i ispostavilo se da je do kraja to bio jedini gol. Dinamo nije uspeo ni da izjednači, tako da ne da nije došla dvojka, već je zaokružen kec.

HAPOEL P.T - H. AFULA (tip 1, kvota 1,65) - 1:1

Posle prvih 45 minuta nije bilo golova, a onda je vatromet nastao sredinom drugog poluvremena. Ben Ari je doveo Hapoel u 72. minutu, a onda je postigao i Goldman u 77. minutu i Afula je uspela da izjednači. I do kraja utakmice Hapoel nije uspeo da postigne gol za pobedu.