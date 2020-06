REZZIME DANA (sreda): Perfektno ste gađali Engleze, Inter sreću pokvario

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO

MANČESTER JUNAJTED - ŠEFILD JUNAJTED (tip 1, kvota 1,48), rezultat 3:0

Ako večerašnje izdanje uzmemo za reper, onda može da se konstatuje da su pred Mančester Junajtedom neka bolja i uspešnija vremena. Mada rival nije bio iz TOP klase - ali makar po tabeli jeste direktan konkurent za plasman u Ligu šampiona - momci Ole Gunara Solskjera zaslužuju sve pohvale za ovu partiju. Slavili su protiv nezgodnog Šefilda sa ubedljivih 3:0, rivalu nisu dozvolili da uputi nijedan šut u okvir gola, a Antoni Marsijal na drugoj strani tri puta je tresao mrežu i režirao verovatno najbolju partiju otkako je stigao u Premijer ligu.

LIVERPUL - KRISTAL PALAS (tip 1, kvota 1,33), rezultat 4:0

Igra mačke i miša. Šampionska igra Liverpula i lako pogođen kec. Mogli ste da sednete i uživate, jer Redsi su bili baš raspoloženi. Sve je počelo pogotkom Arnolda. Do kraja poluvremena je pogodio je i Salah. Sve posle toga je bila stvar rutine.

REAL MADRID - MAJORKA (tip 1, kvota 1,18) , rezultat 2:0

Real Madridd večeras nije mogao i smeo da dozvoli grešku. Sigurnom igrom Madriđani su dozirali i slavili sa pola snage. Došli su iz keca, pošto je Vinisijus pogodio već u 18. minutu. Pojačavali su u nastavku domaćini. I stigli do još jednog gola. Čisto da vam bude lakše.

ROMA - SAMPDORIJA (tip 1, kvota 1,40), reztultat 2:1

Umalo da dođe do još jednog kiksa u Italiji. Roma prosto nije ekipa koja može da stremi najvišim ciljevima. Pokazala je to večerašnje utakmica. Đenovljani su izgledali otresitije. Videlo se to još na početku kada je pogodio Gabijadini. Međutim, vaš spasilac bio je Eein Džeko. Sa dva gola je učinio da zaokružite još jedan kiks.

VULVERHEMPTON – BORMUT (tip 1, kvota 1,60), rezultat 1:0

Jedan, ali vredan. Tako može da se opišu dešavanja na ovom meču. Engleze ste gađali perfektno. Pomogao vam je Raul Himenez golom u 60. minutu. Isplatilo se što ste gađali Vulvse.

RAPID – SALCBURG (tip 2, kvota 1,38), rezultat 2:7

Upalila se Salcburgova mašina. I ne zna da stane. Ovo je bilo klasično iživljavanje nad Rapidom. Sved je bilo jasno posle prvog poluvremena. Brutalan pogodak postigao je Junuzović. Već posle 45 minuta bilo je 4:1. Mogli ste već da zaokružite tiket.

OLIMPIJAKOS – PAOK (tip 1, kvota 1,55), rezultat 2:0

Olimpijakos je nedodirljiv posle nastavka fudbala u Grčkoj. Pirejci su večeras preslišali najvećeg ovosezonsko osvajača i stigli do finala Kupa. Dakle, imaće šansu za duplu krunu. Nije bilo golova do 65. minuta, ali je onda pogodio Masuras. Trijumf je podebljao Kamara.

PRECRTANO

INTER - SASUOLO (tip 1, kvota 1,45), rezultat 3:3

Nema za Inter težeg protivnika kada je domaćin od Sasuola! Ni kada imaju dobijen meč u rukama, Nerazuri ne umeju na svom stadion da savladaju Neroverde.Otkako je Sasuolo ušao u Seriju, samo jednom je poražen na gostovanju Interu. I to kada je prvi put gostovao i kada je pregažen sa 7:0. Od tada tim iz Ređo Emilije redovno nosi bodove sa Interovog stadiona. U prethodne četiri sezone je tri puta pobedio, jedno igrao nerešeno, a večeras je i petim mečom zaredom nastavio seriju nepobedivosti na Interovom stadionu.Imao je Inter pobedu na tacni ali je promašaj Roberta Galjardinija kakav se ne pameti u italkjanskom fudbalu uveo meč u dramatičnu završnicu i konačnih 3:3.

PARTIZAN – VOJVODINA (tip 1, kvota 1,63), rezultat 2:2

Rulet je stao na crveno! Posle 120 minuta pravog fudbalskog rolerkostera i penal drame, Vojvodina je razvlastila Partizan i postala novi pobednik Kupa Srbije. Bilo je to jedno od najuzbudljivijih finala u poslednjih 20 godina, sigurno najsadržajnije otkako se igra pod imenom srpskog Kupa. Novosađanima ni 2:0 nije bilo dovoljno da slave u 90 minuta,crno-beli su se sa dna provalije vratili do vrha i onda sami sebe slomili.Na kraju 4:2 u penalima posle promašaja Uroša Vitasa i Saše Zdjelara nakon 2:2 posle 120 minuta igre i trofej drugi put u istoriji ide u Novi Sad.

LEH POZNAN – POGON (tip 1, kvota 1,50), reztultat 0:0

Poljaci su vam dobro pokvarili dan. Leh iz Poznana napravio je veliki kiks.Trudili su se domaći ali nisu uspeli da skrše otpor rivala. Slaba uteha za vas.