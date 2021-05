NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO

CSKA SOFIJA - BEROE (tip 1, kvota 1,43) - rezultat 2:0

CSKA je popravio utisak na kraju sezone, rutinski je odradio posao Beroea i u pobedničkom raspoloženju odnazi na odmor. Domaćin je poveo već u četvrtom minutu preko Kaiseda, a pitanje pobednika je potvrdio u četvrtom minutu drugog poluvremena, kada je Tijago Rodriges postavio konačan rezultat. Gosti su pomalo zalutali u gornji deo plej-ofa, poslednji meč su dobili još u martu, kada su minimalnim rezultatom savladali upravo CSKA.

VIBORG - KEJE (tip 1, kvota 1,23) - rezultat 4:0

Viborg je na trijumfalan način završio sezonu i sa prve pozicije obezbedio promociju u dansku Superligu. Domaćin je bio prilično ubedljiv, iako je prvi pogodak postigao tek u nadoknadi prvog poluvremena. Ipak, upravo je taj gol Jakoba Bondea razoružao goste, pa je već na startu drugog poluvremena pogodio Tobijas Beh, dok je konačan rezultat sa dva gola postavio raspucani Sebastijan Groning.

SILKEBORG - FREEDERICIJA (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 2:1

Silkeborg nije bio tako ubedljiv kao Viborg, ali to nije pokvarilo raspoloženje u ovoj odličnoj ekipi, koja je takođe na prilično siguran način stigla do najvišeg ranga takmičenja. Domaći su već na poluvremenu imali značajnu prednost od dva gola, zahvaljujući pogocima Matsona i Valisa, dok su se gosti vratili u život u 65. minutu, kada je pogodio Kirkegard, ali nisu imali snage da ugroze "keca" na ovom meču.

ESEN - LOTE (tip 1, kvota 1,28) - rezultat 5:2

Esen ne samo nije dozvolio nikakvo iznenađenje u situaciji kada juri plasman u treći rang takmičenja, nego je bio prilično ubedljiv protiv Lotea na svom terenu. Domaćin je već u 37. minutu vodio sa 3:0 golovima Grotea, Kela i Harenbroka, tako da već tada nije bilo nikakve dileme po pitanju pobednika, iako je Terzi u završnici prvog poluvremena smanjio rezultat.

TRANS NARVA - FLORA (tip 2, kvota 1,25) - rezultat 0:2

Flora je pomalo štucala sredinom aprila, ali se vratila na pobednički kolosek i vezala petu prvenstvenu pobedu u nizu. Ekipa iz Talina je bila prilično sigurna u Narvi, povela je golom Konstantina Vasiljeva u 19. minutu, a onda vrlo dobro kontrolisala situaciju na terenu. Pitanje pobednika i definitivno je razrešeno u 86. minutu kada je Henrik Ojama postavio konačan rezultat.

PRECRTANO:

VILJAREAL - MANČESTER JUNAJTED (tip 2, kvota 2,05) - rezultat 1:1*

Junajted je bio prinuđen da juri prednost odličnog Viljareala nakon vodećeg pogotka Đerara Morena u 29. minutu, uspeo je da izjednači golom Kavanija u 55. minutu, ali ne i da do 90. minuta stigne do preokreta, pa se otišlo u produžetke. Kvota na dvojku je bila vrlo dobra, ali su Crveni đavoli imali dosta problema da dođu do dominantne uloge na terenu. Posebno im je bilo teško u prvom poluvremenu, gde je Žuta podmornica bila znatno konkretnija i taktički bolje pripremljena za utakmicu.

ŠONAN BELMARE - KAVASAKI (tip 2, kvota 1,37) - rezultat 1:1

Kavasaki ne samo da nije bio blizu pobede, već je morao da spasava i bod na gostovanju raspoloženom Šonanu. Domaćin je poveo u 56. minutu preko Naokija Jamade, posle čega mu je malo nedostajalo da dođe do tri velika boda i nanese prvi poraz lideru. Ipak, Fronatale je u svojim redovima imao odličnog Leandra Damijaa, kojem je poništen pogodak u 67. minutu, nakon reakcije iz VAR sobe, ali ne i onaj iz 82. minuta, kada je postavljen konačan rezultat.

NAGOJA - SENDAI (tip 1, kvota 1,68) - rezultat 0:1

Nagoja je ozbiljn razočarala danas. Bila je veliki favorit, napadala je praktično tokom čitave utakmice, ali je realizacija zakazala. Domaćin je imao 63 posto loptu u svom posedu i 17 upućenih udaraca ka golu protivnika, ali kad nije uspeo da zatrese mrežu, usledila je kazna. Igrač odluke bio je Kventen Martinus u 42. minutu utakmice.

KELN - HOLŠTAJN KIL (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 0:1

Pobeda u poslednjem kolu nad prežaljenim Šalkeom i raniji remi sa Hertom iz Berlina spasili su Keln od direktnog pada u Cvajtu. Ali, pitanje je da li će Jarčevi preživeti i ovu situaciju, poraženi su na svom terenu, a jedni pogodak u 59. minutu postigao je Simon Lorenc, fudbaler koji je u istom minutu pre gola zamenio Ignjovskog.

HAPOEL KIRJAT ŠMONA - MAKABI HAIFA (tip 2, kvota 1,35) - rezultat 1:1

Dvojka na ovom meču je pala u trećem minutu nadoknade, kada je pogodak za domaći tim postigao Nigerijac Majk Ezekijel Amanga. Favorizovani gosti su vodili od 72. minuta, kada je Godsvej zatresao mrežu Litvanca Barktusa, ali to nije bilo dovoljno da se dođe do sva tri boda. Gosti iz Haife su propustili priliku da overe šampionski trofej, pa je odluka prebačena na poslednje kolo.