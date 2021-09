NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas

ZAOKRUŽENO

MAARDU - PARNU J. (tip 2-4, kvota 1,72) - rezultat 1:1

Zaista tanak dan sa ponudama, ali i pored toga nismo se prevarili kada smo vam ponudili ovaj par u predlozzima. Istina, bilo je zeznuto, ali se nekako doguralo do ta dva potrebna gola za prolaz kvote 1,72 za ovaj meč Letonije 2.

GUEJDŽOU - SINĐAN (tip 1, kvota 1,48) - rezultat 1:0

Sinđan polako može da pakuje kofere za Treću ligu Kine. Ekipa je jednostavno previše loša za drugi rang iako je napravila malo probleme današnjem rivalu.

ZIBO C. - NANTONG Z. (tip 2, kvota 1,47) - rezultat 0:5

Veliki broj kladilaca očekivao je ovde dolazak tipa 2, to jest pobedu gostiju u ovom meču Kine 2. To se i dogodilo i to bez ikakvih problema. Šta više, pukla je petarda.

BREDAJBIK W - OSIJEK W (tip 1, kvota 1,27) - rezultat 3:0

Ženski fudbal je danas, pored kineske Druge lige, bio danas "u modi" na tiketima. I to ne bilo koji, već utakmice Lige šampiona. Tj, šampionki. Ovde je kec "bio viđen", Hrvatice jednostavno nisu na nivou domaćica.

SLAVIJA P. W - ARSENAL W (tip 2, kvota 1,20) - rezultat 0:4

Praška Slavija nije ni mogla da očekuja ništa više od teškog poraza od uvek jakih gošći iz Londona u meču Lige šampiona za žene. Tako se i dogodilo te je prošla ova niska kvota koja je pojačala mnoge današanje tikete u Mozzartu.

BENFIKA W - TVENTE W (tip 1, kvota 2,15) - rezultat 4:0

Portugalke su pokazale Holanđankama kako se igra fudbal u Ligi šampiona, stršavši im "četiti laka komada". Jedan od igranijih tipova danas u MOZZARTU i prolazak zaista lepe kvote.

PRECRTANO

LIMANOS - MONTALEGRE (tip 2, kvota 1,68) - rezultat 3:2

Igrao se danas i jedan duel, sa samog početka Kupa Portugala i kao što se idi, bilo je veoma uzbudljivo. Domaći je ipak došao do pobede i rtako sršiojedan od tipova koji je odabreao veliki broj vernih kladilaca u MOZZARTU.

SIČUAN J. - ČENGDU R. (tip 2, kvota 1,55) - rezultat 1:1

Veliki broj kladilaca je i ovde očekivao pobedu gostiju u Drugoj ligi Kine, ali se to ipak nije dogodilo. Običan iks sa po golom na obe strane srušio je mnoge tikete.