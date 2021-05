NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO

VITEBSK - SMORGONJ (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 5:0 (2:0)

Peti uzastopni poraz Smorgonja koji je imao loptu u posedu nešto više od rivala, ali mu to nije donelo ništa dobro. Samo jedan pokušaj u okvir protivničkog gola domaćina koji je za razliku od rivala namestio nišan i već u prvom poluvremenu stekao značajnih 2:0. Vanderson i Dijego Karioka su sjajno sarađivali u prvom delu, da bi u nastavku sa dva gola Matevenko priveo posao kraju, a tačku na i stavio Čerjakov. Najubedljivija pobeda Vitebska u međusobnim duelima još od 2005. godine.

AL AHLI KAIRO - BERKANE (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 2:0 (2:0)

Osvajači dva najkvalitetnija kontinentalna takmičenja odlučivala su o trofeju Superkupa Afrike. Međutim bilo je jasno da će se ekipa Berkanea teško suprotstaviti Crvenim Đavolima iz prestonice Egipta. Doduše, rezultatski egal ostao je na snazi i posle prvih 45 minuta, ali je nakon toga došao do izražaja kvalitet Al Ahlija. Šerif u 57. mintutu, odnosno Mohsen u 82. doneli su jednom od najtrofejnijih svetskih klubova novi pehar u klupske vitrine. Gosti sa samo jednim udarcem u okvir gola nisu mogli da očekuju drugačiji ishod.

ILVES - KTP (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 2:0 (2:0)

Terenska dominacija, preimućstvo u gotovo svim statističkim parametrima pretočeni su u pobedu izvojevanu u drugom poluvremenu. Ilves je u proseku na svakih četiri i po minuta uspevao da uputi udarac ka golu rivala. Loa Loa je promašio penal u 63. minutu, ali je Vertainen vrlo brzo ispravio njegovu grešku. Mladi vezista je za šeszdesetak sekundi uspeo da spakuje dva gola gostima, a kec je pozeleno.

ŠELBRUN - GALVEJ (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 4:0 (2:0)

Sedam godina Galvej ne zna za pobedu protiv Šelbruna, a tako je ostalo i posle večerašnjeg susreta. Domaćin je postigao po dva gola u oba poluvremena, došao do četvrte uzastopne pobede i ostao jedini tim u prevenstvu koji ne zna za poraz.

PRECRTANO

NOA - VAN (tip 1, kvota 1,37) - rezultat 1:2 (1:2)

Drugi uzastopni neuspeh Noe koja polako gubi priključak za liderom Alaškertom. Domaćin je važio za apsolutnog favorita, stekao prednost sredinom drugog dela, ali je Van pokazao da je u sjajnoj formi. Od 80. do 87. minuta su Dosa i Movsesjan doneli gostujućem sastavu preokret, ujedno i treću uzastopnu prvesnstvenu pobedu.

KABINTILI - VEKSFORD (tip 1, kvota 1,58) - rezultat 0:2 (0:1)

Veksford se konačno pomakao sa mrtve tačke u drugom rangu irskog fudbala. Posle devet vezanih poraza, gosti su uspeli da dođu do prvih bodova. Golom u petom minutu nagovestili su da bi mogli da izbegnu novi poraz, nakon sat vremena igre dupliranjem prednosti napravili tako veliki korak da čak ni crveni karton dvadesetak minuta pre kraja nije mogao da ih vrati unazad.

ŽILINA - ZLATE MORAVCE (tip 1, kvota 1,33) - rezultat 2:2 (2:2) /3:2 posle produžetaka/

Zlate Moravce su ozbiljno namučile ekipu za koju se verovalo da će s lakoćom pobediti u finalu plej-ofa za Ligu konferencija. Do večeras, u poslednjih deset utakmica, Moravce su samo u dva navrata uspele da izbegnu poraz od Žiline. To im je pošlo za rukom i večeras, ali su poklekli u produžecima. Četiri pogotka viđena su u drugom delu, a gostima ostaje gorak ukus u ustima budući da su do 23. minuta stigli do prednosti od 2:0.

DINAMO MINSK - RUH BREST (tip 1, kvota 1,77) - rezultat 0:1 (0:1)

Čvrsta je odbrana Dinama iz Minska, jedna od najmanje darežljivih u šampionatu Belorusije pa ipak nije mogla da zaustavi ekipu Ruh Bresta koja ju je večeras preskočila na tabeli zauzevši treću poziciju. Brest je nastavio sa odličnim igrama od starta sezone, te zabeležio šestu pobedu u posslednjih osam mečeva, a u isto vreme pokazao koliko ne leži drugom najtrofejnijem klubu u državi. Ovo im je bio treću međusobni duel, a svaki put ekipa sa Bretski stadiona slavila je uz samo jedan postignut gol.

JAMERBUGT - BRABRAND (tip 1, kvota 1,48) - rezultat 0:0

Svakoj seriji dođe kraj, pa tako i Jamerbugtovoj od osam uzastopnih pobeda. U tom periodu ovaj sastav je u proseku davao rivalima gotovo dva gola po meču, ali večeras nije imao rešenje protiv autsajdera Brabranda. Utakmica je završena najnepopularnijim rezultatom u fudbalu, a gosti slave veliki bod.

ORHUS - OLBORG (tip 1, kvota 2,30) - rezultat 1:1 (1:0) /3:2 posle penala/

Orhus jeste slavio u plej.ofu za Ligu konferencija, ali su zakasnili sa pobedom koja bi vas obradovala. Nakon 90. minuta igre, oba tima imala su po gol na kontu, pa je borba nastavljena u produžecima. Tamo su za pola sata ponovo dva tima po jednom pogađala, ali se u penalima bolje snašao domaćin i iskoristio čak tri promašaja rivala.