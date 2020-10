NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDEpogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO

NIM - PSŽ (tip 2, kvota 1,43) - rezultat 0:4

Sa ogromnim kadrovski problemima je Pari Sen Žermen stigao na jug Francuske. Opravdano je Tomas Tuhel strahovao od novogo kiksa. Zbog brojnih izostanaka su Sveci odbranu titule započeli sa dva poraza. Međutim, pariski tim je i desetkovan bio previše jak za Nim na otvaranju sedmog kola Lige 1 – 4:0 (1:0).

Opširnije OVDE.

VINER SK - AUSTRIJA BEČ (tip 2, kvota 1,18) - rezultat 1:3

Za razliku od Horna i Admire, Austrija Beč je ulogu apsolutnog favorita opravdao. Klub iz glavnog grada Austrije je na vreme, već do isteka sat vremena igre, obezbedio dva gola prednosti, te je mirno dočekao finiš meča.

VOJVODINA - RAD (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 4:1

Vojvodina se mučila sa Radom do 55. minuta i gola Nemanje Čovića, ali je od trenutka kada je načela tim sa Banjice, dodala gas i slavila vrlo ubedljivo. Posle Čovića u strelce su se upisali i Petar Bojić i Miljan Vukadinović. Vojvodina je ovim slavljem preskočila Partizan na drugom mestu, ali sa utakmicom više.

Opširnije OVDE.

TSC BAČKA TOPOLA - NOVI PAZAR (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 7:0

Ako želite ove sezone da gledate atraktivan fudbal i efikasne utakmice u domaćem prvenstvu, onda gledajte TSC iz Bačke Topole. Sjajna ekipa Zoltana Saba do vrha je napunila mrežu Novog Pazara na otvaranju 11. kola Superlige, čime je najavila borbu za povratak u sam vrh tabele - 7:0 (4:0).

Opširnije OVDE.

DERBI - VOTFORD (tip 2, kvota 2,25) - rezultat 0:1

Da nije bilo trenutka iz 76. minuta utakmice derbi Čempionšipa između Derbija i Votforda mogao bi da bude proglašen potpunim promašajem. Ipak, onda je loptu u opasnoj zoni u svoje noge uzeo mladi Brazilac Žoao Pedro i onda iz okreta sa ivice kaznenog prostora poslao neodbranjiv projektil u rašlje gola nemoćnog Dejvida Maršala - 1:0 (0:0).

Opširnije OVDE.

EKSELZIOR - MVV (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 2:0

Domaćin opravdao ulogu favorita, a glavnu prevagu na utakmici napravio je na početku drugog poluvremena kada je golovima Basa i Omarsona rešio pitanje pobednika. Gosti su tokom prvog poluvremena bili ravnopravan protivnik, ali kasnije nisu imali snage da se oporave od šokantnog starta drugog poluvremena pa je domaćin rutinski rešio posao u svoju korist.

PRECRTANO

DIŽON - REN (tip 2, kvota 1,72) - rezultat 1:1

Pre dva kola na "plus dva", već nakon ovog vrlo moguće na "minus dva". Ren je sa dva vezana remija ugrozio lidersku poziciju na tabeli i tako uprska praktično sve što je uradio na otvaranju sezone. Večeras je ekipa Žulijana Stefana odnela samo bod sa gostovanja fenjerašu Dižonu, pa ima utakmicu više od Lila, odnosno dva od Lansa, koji će odigrati međusobni meč u nedelju uveče - 1:1 (0:1).

Opširnije OVDE.

HORN - ASK ELEKTRA (tip 1, kvota 1,38) - rezultat 0:3

Još veću blamažu od Admire doživeo je Horn. Austrijski drugoligaš pretrpeo je težak poraz od Elektre. Bilo je neizvesno sve do finiša meča, čekali ste da domaćin slomi otpor slabijeg protivnika, a onda šok. Elektra je za devet minuta postigla tri gola i otišla u narednu rundu austrijskog kupa.

ADMIRA - KAPFENBERG (tip 1, kvota 1,43) - rezultat 1:1

Standardni austrijski prvoligaš propisno se obrukao protiv pretposlednjeg tima drugog ranga. Imala je Admira minimalnu prednost u prvom poluvremenu, ali nije uspela da je osigura još jednim golom. Kapfenberg je izjednačio u nastavku, otišlo se u produžetke, potom i na penale, a tamo je gost odneo veliku pobedu.

EJBIRISTVID - NJU SEJNTS (tip 2, kvota 1,13) - rezultat 2:2

Gosti su do 63. minuta utakmice imali idealnu situaciju, 24 boda u džepu i neverovatnu gol-razliku 27:0! Ipak, domaćin je onda izjednačio preko DžonatanaFolinja, a samo sedam minuta kasnije i preokrenuo rezultat golom Stefa Dejvisa. Jedino što su favorizovani gosti uspeli do kraja jeste da izjednače rezultat pogotkom Bena Klarka, ali ne i da stignu do očekivane pobede.