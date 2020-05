REZZIME JUČERAŠNJEG DANA (ponedeljak): Bajerov aspirin sreće

APOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali.

ZAOKRUŽENO

VERDER BREMEN - BAJER LEVERKUZEN (tip 2, kvota 1,70) - rezultat 1:4

Tokom pandemije virusa korona čitali smo brojne tekstove o tome kako je napadač Leverkuzena Kai Haverc ozbiljna opcija za Barselonu. Bilo je možda tu i spekulacija, ali mladi nemački napadač pokazao je i ove večeri na Vezeru da je spreman za top nivo. Leverkuzen je gurnuo Verder iz Bremena u ambis, pošto je naplatio lošu kolektivnu igru defanzivnog reda domaćina – 4:1 u poslednjoj utakmici 26. kola Bundeslige. Pročitajte više u izveštaju.

LION /SIM/ - NIM /SIM/ (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 2:0

Odlučili ste da poklonite poverenje fudbalerima Liona u simulaciji utakmice francuskog prvenstva, a oni su vam uzvratili laganom pobedom. Tim iz drugog po veličini francuskog grada već na poluvremenu je vodio rezultatom 1:0, a u nastavku je još jednim golom potvrdio pobedu.

KATALONIJA - PELE VORIORS (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 2:1

Bilo je čupavo, ali je kec nekako zaokružen. Katalonija i Pele Voriorsi su otprilike čekali do poslednjeg pucnja da nam donesu uzbuđenja. Osam minuta, što su dobre dve trećine meča u igri FIFA 20, golova nije bilo, da bi Katalonija tada povela, a Pele odmah izjednačio. No, na svu sreću to nije uticalo na domaće, koji su još jednom probili bedem i tako vam doneli radost.

MINSK AMATERI - SJABAR AMATERI (tip 2, kvota 1,22) - rezultat 1:2

Belorusi su danas igrali samo amaterski fudbal. U beloruskoj prestonici, tim Minska nije uspeo da iznenadi Sjabar, koji je sa dva golova postignuta tokom prvog poluvremena uspeo da kapariše sva tri boda. Možda je trijumf mogao da bude ubedljiviji, ali njemu se svakako u zube ne gleda.

MAKABI NETANJA - HAPOEL BER ŠEVA (tip tgg gg, kvota 1,60) - rezultat 2:4

Golovi, golovi i samo golovi! Prijateljske utakmice odlična su šansa da se uhvati tip na veliki broj pogodaka, a naročito nakon pauze koja je prouzrokovana izbijanjem pandemije koronavirusa. Odbrane su još neuigrane, što se dalo videti na susretu u Izraelu između Makabi Netanje i Hapoel Ber Ševe. Sve je prošlo kako treba po vaš tip, pošto je on još u 58. minutu zaokružen nakon gola domaćih.

PRECRTANO

ENERGETIK - MERV (tip 1, kvota 1,47) - rezultat 1:2

U duelu dva tima iz donjeg dela tabele, uspeo je da slavi gost. Merv je preokrenuo protiv Energetika još u prvom poluvremenu, a crveni karton koji je domaćin dobio pred sam kraj prvog dela igre dodatno je pomogao da sačuvaju bodove na svojoj strani – 1:2 (1:2). Pročitajte više u izveštaju.

KOPETDAG AŠHABAD - AŠHABAD (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 1:1

U derbiju glavnog grada Turkmenistana, Kopetdag i Ašhabad su podelili bodove, iako je domaći tim imao vođstvo, a potom i igrača više tokom većeg dela drugog poluvremena – 1:1 (1:0). Pročitajte više u izveštaju.

ANTALIJA /SIM/ - GALATASARAJ (tip 2, kvota 1,90) - rezultat 1:1

U Turskoj simulacija nije baš išla onako kako ste se nadali. Tipovali ste na pobedu Galatasaraja na gostovanju Antaliji, ali je daleko poznatiji istanbulski tim uspeo da dograbi samo nerešen ishod. Da stvar bude nezgodnija, Galata je gubila na poluvremenu, pa je u nastavku faktički jurila Antaliju. Ipak, nije uspela da je u potpunosti okrene.

BRAGA /SIM/ - PORTO /SIM/ (tip tgg gg, kvota 1,72) - rezultat 1:0

Možda je Porto bio blagi favorit u ovoj simulaciji, možda ste se odlučili da zbog nepoverenja u portugalskog velikana tipujete na golove, ali ni njih, nažalost, nije bilo. Zapravo, viđen je samo jedan, koji je postigla Braga, ali to je bilo nedovoljno za prolazak tipa GG, za koji je neophodno da i drugi tim zatrese mrežu, a to se nije dogodilo.

VOLAT - ZAPAD III AMATERI (tip 1, kvota 1,95) - rezultat 0:1

Za razliku od uvodnog duela u amaterskoj ligi Belorusije, na ovom niste imali toliko sreće. Volat nije uspeo da pred svojom publikom savlada Zapad, koji je pogotkom iz 28. minuta utakmice uspeo da prigrabi sva tri boda za sebe. Naravno, to se vama nije ni najmanje dopalo, pošto su tiketi morali da budu pocepani.