Rezzime jučerašnjeg dana (ponedeljak): Taktički odlično odrađen posao

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali.

ZAOKRUŽENO

HONG LIN – TAI NIN (tip 1, kvota 1,20) – 2:1

Nije ovo nikako dobro počelo po domaćina na koga ste se kladili. Jer, gosti su došli u prednost u 5. minutu preko Luonga, a onda je Fam Tuan doneo izjednačenje već pet minuta kasnije. I zanimljivo je da je taj rezultat stajao na semaforu sve do 84. minuta, akada je Vu Huj postigao pobedonosni gol i zaokružio keca. Nije bilo lako, ali... Prošlo je.

ARARAT – URATU (tip 1, kvota 1,80) – 1:0

Jermenija je jedna od prvih zemalja u kojima se lopta zakotrljala posle pandemije korona virusa. Jermenski šampionat je nastavljen juče, a danas je odigran i poslednji meč u prvoj fazi takmičenja pred početak plej-of i plej-aut faze. Ararat je nastavak sezone obeležio minimalnom pobedom nad Urartuom i upisao očekivana tri boda. Trijumf im je doneo gol Davida Hurstidzea u 54. minutu.

Opširnije OVDE.

DUKLA - JIHLAVA (tip 1, kvota 2,15) – 2:1

Veoma važnu pobedu ostvarila je Dukla iz Praga pri povratku na teren posle dvomesečne pauze. U glavnom gradu Češke Republike gostovala je Jihlava, Dukla je kao četvrtoplasirani tim šampionata dočekao drugoplasiranu Jihlavu i stigao do pobede rezultatom 2:1 (1:1).

Opširnije OVDE.

SEKCIA - BEITAR (tip 2, kvota 1,30) – 0:4

Ovo je bilo više nego ubedljivo, iako nije tako delovalo na poluvremenu jer posle 45 minuta igre nije bilo golova. Ali, u nastavku se pesma promenila. Beitar je ređao šanse i golove, a Plumain je stigao do het-trika za samo 18 minuta igre. Tamir je na kraju postavio konačan rezultat.

BIN FIOK - DAK LAK (tip 1, kvota 1,70) – 2:0

Za razliku od utakmica koje nije bilo lako ispratiti, ovde ste imali daleko lakši posao. Jer, već posle sedam minuta igre ste mogli da batalite praćenje jer je tada Bin Fiok imao prednost od 2:0. Hian Ngoč Hung je dao oba gola za domaćina i na taj način je Fiok zaokružio keca.

FO HIEN - TAN HOA (tip 2, kvota 2,10) – 1:2

Vijetnam je danas bio prava liga za klađenje. Favoriti su odlično odrađivali posao, a na ovoj utakmici je Tan Noa stigao do pobede u 96. minutu utakmice. Sve se dešavalo u samom finišu meča. Samson je doveo goste u prednost, a onda je Lam izjednačio u 90. minutu. Da bi Tan Noa dala gol u šestom minutu nadoknade i zaokružila dvojku.

HAN NOA - KONG (tip 2, kvota 1,35) – 0:1

Igrali ste dvojku na Kong i to vam se isplatilo. Doduše, morali ste dobro da se namučite ako ste pratili rezultat, sve do finiša nije bilo promene rezultata, ali je na kraju Ngujen postigao gol za goste i tako doneo trijumf Kongu od 1:0, dovoljan da se dvojka zaokruži.

PRECRTANO

KAB KABUŠ - TEAM RUSPRO (tip 1, kvota 1,65) – 0:2

Verovali ste u Kab Kabuš, ali to vam se danas nije isplatilo, jer vam je Team Ruspro poremetio planove. I to je bilo ubedljivo jer je ova ekipa slavila sa 2:0 i nije dopustila Kabu ni da pomisli da može da dođe do pobede u ovom meču. Sledeći put nemojte potcenjivati Team Ruspro.

VESTKOASTUNT - PELE VORIORS (tip 1, kvota 1,70) – 2:2

Ovaj duel završen je nerešenim ishodom što vama ne ide na ruku. I po kvoti se moglo zaključiti da će biti tesan obračun, čak je Vestkoastunt bio i bliži pobedi jer je vodio sa 1:0, ali na kraju su i jedni i drugi morali da se zadovolje nerešenim ishodom.

NFC NJANČAT - PELE VORIORS (tip 1, kvota 1,85) – 1:2

I opet vam je ekipa Pele Voriorsa napravila pometnju. Umesto da Njančat slavi kako ste očekivali, došla je dvojka na ovom paru. Bilo je 1:1, verovali ste da NFC može do pobede, ali je tim Pele Voriorsa na kraju bio bolji i uspeo je da stigne do trijumfa.