NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDEpogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO

DEGEFORS - VESTEROS (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 4:1

Lider druge lige Švedske nastavlja da melje sve pred sobom. Vesteros je bio ravnopravan rival samo u uvodnih četvrt časa igre, kada je i stigao do prednosti. No, to kao da je razljutilo domaćina, koji je do kraja odmora postigao u potpunosti preokrenuo rezultat i stigao do velike prednost od dva gola. U nastavku nešto ravnopravniji odnos snaga na terenu, ali je Degefors u 57. minutu još jednim golom utabao put do bezbrižnih poslednjih pola sata meča.

UNIV. KLUŽ - PANDURI (tip 1, kvota 1,23) - rezultat 2:0

Domaćin je rutinski odradio posao protiv ekipe sa najgorim učinkom u drugoj ligi Rumunije. Već posle prvih 45 minuta Univerzitatea je imala dva gola prednosti, koje je bez problema odbranila u drugom delu. Panduri su i dalje bez osvojenog boda posle pet rundi, uz samo dva postignuta i čak 15 primljenih golova.

ORLEAN - ANESI (tip 1, kvota 1,62) - rezultat 6:1

Debakl Anesija na gostovanju kod Orleansa. Gost je na večerašnjem meču primio isti broj golova koliko i u prethodnih pet rundi prvenstva. Toliko loš je Anesi bio ovog ponedeljka. Kanonada je krenula već u 9. minutu, a završila se u 70. sa po tri gola u oba poluvremena. Gost je pet minuta nakon poslednjeg gola Oreala ublažio poraz sa bele tačke.

ŽELJEZNIČAR - TUZLA SITI (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 1:0

Šampionu i vicešampionu pripali su večerašnji mali derbiji bosanskogercegovačkog fudbala. Sarajevo je slavilo protiv Zrinjskog (2:1), dok je Željezničar bio bolji od Tuzle Siti. Dugo je Željo lomio otpor neugodnog gosta, ali je na isteku sat vremena igre konačno uspeo. Trebalo je da domaćin, kao tim sa najčvršćom odbranom u ligi, "zaključa" meč, ali je Stevanović desetak minuta pre kraja meča zaradio crveni karton, čime je umnogome otežao posao saigračima. Na kraju, njegova nesmotrenost ipak nije skupo koštala Željo.

OS - DORDREHT (tip 1, kvota 2,35) - rezultat 2:0

Konačno je i OS upisao prvu pobedu u sezoni. I to u derbiju dve poslednjeplasirane ekipe, pa sada nije jedini na dnu, pošto ima četiri boda, baš koliko i Dordreht. OS je golove postizao u najboljim mogućim trenucima - po jedan pred kraj oba poluvremena.

PRECRTANO

NIRNBERG - DARMŠTAT (tip 1, kvota 2,15) - rezultat 2:3

Na papiru, Nirnberg je imao zicer za prvo mesto na tabeli. Domaći teren i rivala koji je u prva dva kola osvojio samo bod. Međutim, Darmštat se pokazao kao ne tvrd orah, već kao bolji tim i uprkos tome što je dva puta jurio gol zaostatka uzeo sva tri boda u trećem kolu Cvajte – 3:2.

Opširnije OVDE.

ZAMALEK - SMOUHA (tip 1, kvota 1,68) - rezultat 1:1

Ostvario je Zamalek prolaz u narednu fazu Kupa Egipta, ali tek nakon produžetaka. Devedeset minuta im očigledno nije bilo dovoljno. Morali su da jure prednost od starta drugog poluvremena, imali priliku da sa bele tačke izjednače u 74. minutu, ali su je propustili, da bi nedugo zatim ipak poravnali rezultal. Iako je bilo dovoljno vremena za potpuni preokret, na vašu žalost nije viđen u regularnih 90 minuta, već tek u drugom produžetku.

KUPS - ILVES (tip 1, kvota 2,00) - rezultat 1:1

Domaćin večeras jednostavno nije imao sreće. Čak 20 udaraca - 12 u okvir gola - uputili su fubaleri KUPS-a, ali nije bilo dovoljno. Barem ne za pobedu, pošto je gol koji su postigli u 54. minutu bio dovoljan tek da se anulira vodeći Ilvesa sa starta drugog dela. KUPS je ovim remijem propustio priliku da se popne na vrh tabele, ali će imati još jednu priliku, s obzirom da ima meč manje od vodećeg Helsinkija.

VEHEN - KAJZERSLAUTERN (tip 1, kvota 2,20) - rezultat 2:2

Kakav šok! Imao je Vehen dva gola prednosti, tri boda u rukama, bio na korak od druge uzastopne pobede sve do finiša meča. A onda, gol u 79. a potom i 94. minutu za goste i prvi bod u sezonu, osvojen na najslađi mogući način.

MELGAR - AJAKUČO (tip 1, kvota 2,25) - rezultat 0:0

Bio je Melgar bolji rival, posebno u drugom poluvremenu, kada je potpuno ograničio gostujuću ekipu, ali nije uspeo da postigne gol. Na kraju najnepopularnijih 0:0.