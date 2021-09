Rezzime jučerašnjeg dana (sreda): Goleade Real Madrida i Viljareala

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO

MILAN - VENECIJA (tip 1, kvota 1,28) - rezultat 2:0

Milan je do pobede od 2:0 stigao bez gomile igrača. Nije bilo obojice glavnih napadača Ibrahimovića i Žirua, a nije bilo ni startnih defantivaca Kjera i Kalabrije, ni rezervista Bakajoka i Krunića... Pioli je opet morao da improvizuje sa Rebićem kao centarforom, a Leao i Florenci su krenuli po krilima. Odbrana je zakrpljena sa mladim Kaluluom i Gabijom uz kapitena Romanjolija, dok je Teo Ernandez na levom boku dobio poštedu pa je zaigrao mladi Balo Ture.

MEC - PSŽ (tip 2, kvota 1,35) - rezultat 1:2

Minut je delio Pari Sen Žermen od prvog kiksa u novom šampionatu Francuske. I to od debelog kiksa, jer je bio na ivici remija sa poslednjim timom na tabeli, Mecom. Ali, ono što nisu uspeli Nejmar i Mbape za 95 minuta i cela napadačka armada Svetaca, uspeo je – desni bek. I to dva puta! Ašraf Hakimi je novi svetac Pariza. Njegov gol u poslednjim sekundama utakmice doneo je trijumf PSŽu na gostovanju kod “fenjeraša” – 2:1.

LION - TROA (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 3:1

Lion je napravio preokret koji ga je spasao većih turbulencija u svlačionici. Nakon poraza od PSŽ-a u prošloj rundi, Lion je loše otvorio meč protiv Troa, izgubio je prvo poluvreme, ali je na drugi deo izašao kao tornado i oduvao je goste – 3:1.

SPECIJA - JUVENTUS (tip 2, kvota 1,38) - rezultat 2:3

Prvi put od 1961. godine, Stara dama nije pobedila u prva četiri kola šampionata Italije. Učinila je to tek u petom kolu i to posle paklenog gostovanja Speciji gde su Juventusovi fudbaleri prolili litre i litre znoja kako bi izbegli pravu blamažu. Blamažu jer je Specija uspela da okrene gol zaostatka i povede u ranoj fazi drugog poluvremena, ali su ipak Federiko Kjeza i Matijs De Liht spasili obraz nekadašnjeg vladara italijanskog fudbala i doneli prvi trijumf u novoj sezoni - 3:2 (1:1).

FAJENORD - HERENVEN (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 3:1

Fajenord je završio ceo posao za sat vremena fudbala. Već u 13. minutu Til je postigao prvi od dva pogotka, posle čega se lakše disalo. Nastavio je tim iz Roterdama da gura loptu napred, ali je drugi pogodak došao baš po isteku sat vremena. Tu ste već mogli da odahnete.

GO AHED IGLS - PSV (tip 2, kvota 1,40) - rezultat 1:2

Bolan poraz u derbiju protiv Fajenorda (0:4) proteklog vikenda učinio je da se fudbalerima PSV-a vežu noge u sudaru sa starom mušterijom. Puno problema imala je četa Rodžera Šmita da dođe do svoje igre, da uspostavi dominaciju, da bi na kraju ipak uspela da slavi pogotkom pet minuta pre kraja utakmice. Time je tim iz Ajndhovena zadržao maksimalan učinak protiv Go Ahed Iglsa (2:1) - od 1995. godine sastali su se devet puta i ovo je bio deveti trijumf crveno-belih.

MONAKO - SENT ETJEN (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 3:1

Monako nije glatko došao do pobede, iako je sat vremena imao igrača više – 3:1. Štaviše, Sent Etjen je uspeo da sa čovekom manje na terenu dođe do izjednačenja preko Buange i da taj egal sačuva do kraja poluvremena, međutim, u nastavku je Ben Jeder sa dva pogotka doneo tri boda Kneževima.

REAL MADRID - MAJORKA (tip 1, kvota 1,27) – rezultat 6:1 (3:1)

Poigrao se madridski Real večeras sa Majorkom na Santjago Bernabeu. Rašrafili su Madriđani rivala, a dva gola i dve asistencije delo su Karima Benzeme, koji trenutno ima učinak od osam pogodaka i sedam asistencija. A, prvi het-trik u klupskom fudbalu postigao je Marko Asensio.

VILJAREAL - ELČE (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 4:1 (2:1)

Dominirao je Viljareal prošle sezone, bio moćan i u Primeri i na međunarodnoj sceni. Ove je čekao do petog kola da proradi. Napakovao je četiri remija - čak tri su završena bez da su se igrači Žute podmornice upisali u listu strelaca - a prvi je pao Elče, koji je uoči ovog kola bio ispred čete Unaija Emerija. Neko je morao platiti ceh za silne promašaje. Kola su se slomila na Elčeu.

PRECRTANO

ČELSI - ASTON VILA (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 1:1

Čelsi je prvi zapucao i poveo golom Tima Vernera. Nemac je konačno postigao gol i tako skinuo bar deo pritiska sa sebe, pošto ni svoju drugu sezonu u Engleskoj nije započeo baš u najboljem ritmu. Do prvenca je stigao posle centaršuta Džejmsa s desnog boka, kada je glavom lepo usmerio loptu u nebranjeni deo mreže. Aston Vila je odgovorila samo deset minuta kasnije preko Kamerona Arčera na sličan način – glavom sa desetak metara, samo što se lopta odbila od stative posle preciznog centašuta Metija Keša.

