ZAOKRUŽENO

PORTUGAL - IZRAEL (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 4:0

Generalna proba Fernanda Santoša pred start Evropskog prvenstva - Portugalija je razmontirala Izrael rezultatom 4:0 (2:0) na stadionu Žoze Alvalade u Lisabonu i napumpala samopouzdanje pred start "grupe smrti" gde će rivali biti Francuska, Nemačka i Mađarska. Ništa neočekivano. Santoš je bio rešen da za poslednju kontrolnu utakmicu sačuva najjači sastav koji je samo potvrdio klasu i na sitne komade rasturio nemoćni Izrael. Po sistemu duplog blickriga, vladajući šampion Evrope iz 2016. je u vremenskom rasponu od sedam minuta postigao sva četiri gola, a vezivno tkivo oba perioda bio je dvostruki strelac Bruno Fernandeš.

VIDAD - EL DŽADIDA (tip 1, kvota 1,42) - 4:2

Još jednom je Vidad uspeo da sačuva lidersku poziciju od naleta Radže Kazablanke. Najtrofejniji marokanski klub je u 20. kolu šampionata ubedljivo savladao Difu – 4:2. Nedugo nakon što je u domaćin poveo u 3. minutu, El Džadidi je izjednačio, ali je već do poluvremena imao zaostatak od dva gola i pred sobom nemoguću misiju. Da neće uspeti da je ostvari bilo je jasno sredinom drugog poluvremena, kada je Vidad postigao i četvrti gol. Ako ništa drugo, u nadoknadi gosti su uspeli da ublaže poraz.

JAPS - NJS (tip 1, kvota 1,45) - 3:0

JaPS deluje ubedljivo na startu šampionata. Nakon tri kola ima stopostotan učinak, a poslednji trijumf u nizu ostvario je na svom terenu protiv NJS-a. Meč je bio rešen već do poluvremena, kada je domaćin postigao sva tri gola.

KABILI - TLEMKEN (tip 1, kvota 1,57) - 1:0

U prvom poluvremenu nije bilo golova, a onda je Kabili pritisnuo protivnika, rešio da rizikuje i to mu se isplatilo. Al Tubal je postigao pogodak u 65. minutu i ispostavilo se da je to dovoljno za plasman Al Tubala u finale. Tamo će igrati protiv Magre koja je nadigrala Alžer.

PRECRTANO

AVELINO - PADOVA (tip 1, kvota 2,55) - 0:1

Padova sanja Seriju B, Avelino će naredne sezone morati da pokuša ponovo. Nakon remija u prvom meču polufinala plej-ofa za ulazak u drugi rang italijanskog fudbala (1:1), tim iz Veneta je u drugoj utakmici slavio minimalnim rezultatom i otišao u finale. Pobedonosni pogodak postigao je sredinom prvog poluvremena Dela Late.

ALESANDRIJA - ALBINOLEFE (tip 1, kvota 1,85) - 1:2

Očekivali ste da Alesandrija ponovi partiju iz prvog meča polufinala (2:1), ali se to u revanšu nije dogodilo. Jeste otišla u finale, međutim, tek nakon produžetaka. U regularnom delu je poražena sa 2:1. Albinolefe je poveo sredinom prvog dela, da bi već na startu nastavka Alesandrija izjednačila i dala vam nadu da može do potpunog preokreta. Ipak, nije mogla, gost je sredinom drugog poluvremena ponovo došao u vođstvo i meč odveo u produžetke.

ATLETIKO GUEMES – VILJA DALMINE (tip 1, kvota 1,73) 0:0

Prvoklasno iznenađenje u argentinskoj Primeri Nasional. Lider Atletiko Guemes stigao je samo do boda protiv poslednjeplasiranog Vilja Dalmine. Gost je i nakon 11. kola bez pobede, ali je sačuvanom mrežom potvrdio da nema problem sa odbranom, pošto je do sada primio samo osam golova. Problem je neefikasnost, jer Vilja Dalmine je samo dva puta tresla mrežu rivala.

BERKANE - BEREHID (tip 1, kvota 1,72) - 1:1

Bolje je utakmicu započeo Jusufija i to tako što je u 18. minutu poveo preko Nijanija i tada je delovalo da je bliži pobedi. Ipak, u 55. minutu Kadu je dobio crveni karton, a domaćin je to iskoristio pa poravnao preko Larbija u 61. minutu. Na samom kraju je i Berkane ostao sa 10 igrača, ali mu to nije smetalo da uzme bod.

VASKO – BOAVISTA (tip 1, kvota 1,50) - 1:1 (0:1)

Nije posrnuli brazilski velikan uspeo da slavi i u revanšu kupa, ali je i remi bio po njegovom ukusu. Trijumfovao je Vasko minimalcem u prvom susretu, a gol Kana iz 72. minuta ga je pogurao dalje.