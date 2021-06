NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO

SLOVAČKA - ŠPANIJA (tip 2, kvota 1,27), rezultat 0:5

Španija je igrala fudbal, skoro kao nekada. Španija je napadala sa šestoricom igrača u poslednoj trećini. Španija je pobedila i demone Alvara Morate i sopstvene slabosti, i ne tako davno loše odluke Luisa Enrika u prethodnim mečevima. Španija je na kraju ubedljivo savladala Slovačku (5:0), i poslala jasnu poruku Hrvatskoj sa kojom će ukrstiti koplja u Kopenhagenu, u okviru osmine finala.

KAIRAT - KASPI (tip 1, kvota 1,33), rezultat 5:1

Daleko je Crvena zvezda kvalitetnija od one iz 2015. godine, nije ni Kairat neki bauk, ali je prošla vremena pozivaju na maksimalan oprez. Kao i forma kazahstanskog tima, koja je sve bolja kako se bliže kvalifikacije za Ligu šampiona. Nakon što je u prvoj polovini maja vezao tri utakmice bez pobede, tim iz Almatija je na narednih šest osvojio 16 od mogućih 18 bodova. Četvrtu uzastopnu utakmicu u tom periodu upisao je u 17. kolu prvenstva petardom - drugom u sezoni - protiv Kaspija i prišao lideru Astani na pet bodova zaostatka - 5:1 (2:0).

ŠVEDSKA – POLJSKA (tip 1, kvota 2,75), rezultat 3:2

Švedska je stavila tačku na poljske nade i poslala Levandovskog i drugare kući sa Evropskog prvenstva. Pobedom od 3:2 u sjajnom meču, Šveđani su overili prvo mesto u grupi i na Hrvatsku poslali Španiju kao drugoplasiranu iz grupe. A sebi obezbedili duel u nokaut fazi protiv neke od najboljih trećeplasiranih ekipa… Poljska je vodila 2:0, Poljaci su se vratili u igru, i rizikovali. Kažnjeni su kasnim pogotkom Klasona koji je i vama doneo dobitak.

MC ALŽIR – PARADOU (tip 1, kvota 1,27), rezultat 4:0

Iskoristio je Alžir lošu formu Paradua i naneo mu četvrti uzastopni poraz u prvenstvu. Doduše, držao se gost čitavo prvo poluvreme, ali kada je u prvom minutu nastavka odbrana popustila, više joj nije bilo spasa. Alžir je u periodu od dvadesetak minuta postigao četiri gola i upisao jednu od ubedljivijih pobeda u sezoni.

JOKOHAMA – SANGAN (tip 1, kvota 1,72), rezultat 2:0

U jednom od derbija iz vrha tabele Džej lige, drugopalsirana Jokahama Marinos je opravdala ulog protiv Sagan Tosua i pobegla mu na tri boda razlike uz dva meča manje. Iskusni brazilski napadač Markos Žunior je u 63. minutu odblokirao utakmicu, a pobedu je golom u 87. minutu potvrdio Vada.

PRECRTANO

GOR MAIJA - VAZITO (tip 1, kvota 1,62), rezultat 0:0

Veliki kiks jednog od najvećih kenijskih klubova. Gor Maija je imala sve u svojim rukama. Odličnu formu, pobede u nizu, a ispred slabašnog rivala. Međutim, Gor Maija vam je priredila ozbiljno razočaranje. Nisu mogli da probiju bedem Vazita. Pali ste na kvoti 1,62.

MATARE – LEOPARDS (tip 2, kvota 1,47), rezultat 1:0

Još jedno veliko iznenađenje u Keniji. Trebalo je da ovo bude igra mačke i miša. Leopards je bio veliki favorit. Međutim, Matare je odigrao jedan od najboljih mečeva u sezoni. Na kraju je stigao i do vredne pobede.

OITA – KAŠIMA (tip 2, kvota 1,75), rezultat 0:0

Mali kis napravila je Kašima na gostovanju Oiti. Očekivalo se mnogo više od Kašime, jer je razlika u kvalitetu dva tima prilično velika. Međutim, Kašima nije našla ključ za domaću bravu. Propala vam je kvota 1, 75. A delovalo je kao siguran dobitak.

PORTUGALIJA - FRANCUSKA (tip 2, kvota 2,30), rezultat 2:2

Golove smo očekivali, golove su isporučili. Ali kvalitetan fudbal i ne baš, tek na trenutke. Umesto toga u okršaju Portugalije i Francuske gledali smo rezervisanu igru, nedostojnu aktuelnog evropskog i svetskog prvaka. I greške, jednu za drugom, gomilu grešaka iz kojih su se izrodila i tri penala, najzaslužnije za "prijateljski" bod u Budimpešti i prolazak obe selekcije u nokaut fazu - 2:2 (1:1). Bod kojim je definitivno zadovoljnija Francuska, jer je uspela da odbrani prvu poziciju, pa će kao lider Grupe F u osmini finala igrati sa Švajcarskom, dok će Portugalija do odbrane evropskog trona težim putem - preko Belgije. Teže nije moglo. A nije da izabranici Fernanda Santoša nisu mogli do prvog mesta. Ali, kada su u 60. minutu stigli do izjednačenja, samo su dodatno pojačali defanzivni blok, svesni da bi u slučaju poraza, zbog rezultata u Minhenu - Mađarska vodila do 84. minuta - mogli da završe na dnu. Ni vi niste zadovoljni.

NEMAČKA - MAĐARSKA (tip 1, kvota 1,23), rezultat 2:2

I opet će neko reći da je u pitanju ona čuvena teza o tome kako se Nemac nikada ne predaje, i kako je fudbal igra u kojoj na kraju uvek pobedi Nemac. Hodala je po tankoj žici velike sramote selekcija Jokima Leva, na kraju nije nije trijumfovala, ali je kasnim pogotkom Leona Gorecke stigla do boda protiv Mađarske i konačnog prolaza u narednu rundu – 2:2. Sve je pre toga slutilo na veliku senzaciju, čudo nad čudima, čak i romantičnu priču o zatvaranju kruga koji je otvoren 1954. godine.