Rezzime jučerašnjeg dana (sreda): Simulirani Juve i Real Madrid nisu nas zadovoljili

Evo kako ste vi prošli.

ZAOKRUŽENO

INTER /SIM/ - BREŠA /SIM/ (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 2:1

Igrali ste na Inter poučeni stvarnim odnosom snaga ova dva tima, a i u simulaciji su Nerazuri pokazali snagu i rutinski izašli na kraj sa Brešom. Već u prvom poluvremenu Inter je dao dva gola i time odradio čitav posao, pa je do kraja samo trebalo da završi i odradi posao.





ATLETIKO MADRID /SIM/ - BETIS /SIM/ (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 3:0

Jorgandžije su pouzdan tim na koji se valja kladiti i kada su simulacije u pitanju. Atletiko je odigrao kao u realnom fudbalu, čvrsto pozadi i dovoljno efikasno u napadu, pa je bez većih problema izašao na kraj sa Betisom koji je nezgodan tim. Već posle 45 minuta bilo je 2:0 i tu je rešeno pitanje pobednika.

SEVILJA /SIM/ - MAJORKA /SIM/ (tip 1, kvota 1,33) - rezultat 3:2

Bilo je efikasno, ali na kraju se završilo na pravi način za vas. Verovali ste u Sevilju da će ovaj tim stići do pobede, a na kraju se sve završilo kako treba. Bilo je veoma efikasno, viđeno je pet golova, a Sevilja je u samoj završnici uspela da stigne do sjajnog trijumfa.





AZ ALKMAR /SIM/ - VITESE /SIM/ (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 2:1

Nije ovo bilo lako ispratiti jer je AZ vodio sa 1:0 na poluvremenu, a onda je u finišu imao problema sa Viteseom. Ipak, domaćin je na ovoj simulaciji uspeo da dođe do trijumfa i tako zaokruži kvotu 1,45 i vama donese radost. Nije bilo lako, ali jeste uspešno.





LASK /SIM/ - HARTBERG /SIM/ (tip 1, kvota 1,20) - 3:1

Još jedan ubedljiv trijumf domaćina u Austriji, iako je na poluvremenu bilo nerešeno, rezultat je pokazivao 1:1, ali u drugih 45 minuta došlo je do promene. Lask je dao u nastavku još dva gola i na kraju slavio sa 3:1 i tako vam doneo prolaz ovog para, na radost svima koji su zaokružili keca.

SALCBURG /SIM/ - RAPID /SIM/ (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 2:0

Salcburg je bio jasan favorit na ovoj utakmici, sa sve kvotom 1,60, a ovaj tim je to uspeo da opravda na terenu u ovoj simulaciji i da slavi sa 2:0. Po jedan gol u prvom i u drugom poluvremenu bio je dovoljan Salcburgu da lagano slavi na ovoj utakmici.

PRECRTANO





PSV /SIM/ - HERAKLES /SIM/ (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 0:0

Ovde ste se vodili logikom da je PSV u stvarnom životu mnogo bolji tim od Heraklesa, međutim na simulaciji se to nije tako pokazalo. PSV se mučio, čekali ste sve do samog kraja da domaćin dođe do trijumfa, ali se ispostavilo da je ovo utakmica bez pogodaka. Najmanje privlačan rezultat za sve.





ĐENOVA /SIM/ - JUVENTUS /SIM/ (tip 2, kvota 1,50) - rezultat 1:1

Ko bi rekao da će Đenova ovako da iznenadi Juventus, a tako nešto je moglo da se nasluti već u prvom poluvremenu. Juventus je do kraja probao da se vrati, postigao je jedan gol, ali to je bilo dovoljno samo za remi.

SPORTING /SIM/ - TONDELA /SIM/ (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 0:1

Sporting je na ovoj utakmici bio veliki favorit, ali je danas izdao sve one koji su na ovom paru zaokružili keca. Na poluvremenu nije bilo golova, međutim na ovoj simulaciji je Tondela došla do pobede tako što je dala jedan gol u drugom poluvremenu i to se pokazalo kao odlučujuće.

GRANADA /SIM/ - REAL MADRID /SIM/ (tip 2, kvota 1,70) - rezultat 0:0

Ovde nema dileme da je Real Madrid bio veliki favorit, ali se meč završio onim najmanje popularnim rezultatom, a to je 0:0. Nije uspeo Kraljevski klub na ovom meču simulacije da dođe barem do jednog gola koji bi ga približio pobedi, pa je na kraju dobio samo nerešen ishod.

