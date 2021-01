NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO

INTER - BENEVENTO (tip 1, kvota 1,28) - početak 20.45

Svakako nije u redu prema navijačima Intera, da se posle slavlja od 4:0 u naslov stavlja protivnički tim, ali zaista je teško ostati imun na činjenicu da jedna fudbalska ekipa sa vrhunskog nivoa nije uspela da uputi šut ka protivničkom golu. Dakle, ne samo u okvir gola, nego uopšte. To je večeras uradio Benevento, koji sa klupe predvodi legendarni Pipo Inzagi.

BAJERN - HOFENHAJM (tip 1, kvota 1,28) - rezultat 4:1

Pisalo se poslednjih dana da kriza drma Bajern. Više u upravljačkoj zgradi nego u svlačionici. Ako nečeg od toga stvarno ima, to se na terenu nimalo ne vidi. Šampion Nemačke i Evrope je dodao četvrtu pobedu uzastopno u Bundesligi, lagano je razbio Hofenhajm na Alijanc areni – 4:1. I polako odmiče, korak po korak, bod po bod, rivalima na tabeli...

DORTMUND - AUGZBURG (tip 1, kvota 1,33) - rezultat 3:1

Dortmund je najzad uspeo da prekine crnu seriju. Posle tri utakmice bez pobede, žuto-crni su savladali Augzburg – 3:1. Ali i ovog puta su krenuli iz minusa, jer je golom Hana gost poveo na Vestfalenu. Haland nije uspeo da se upiše u strelce, iako je imao idealnu priliku. Norvežanin je promašio penal za izjednačenje, međutim, na njegovu sreću ekipa je smogla snage da i pored toga napravi veleobrt.

SAMPDORIJA - JUVENTUS (tip 2, kvota 1,53) - rezultat 0:2

Juventus ponovo juri za Milanom. Stara dama je slomila Sampdoriju na Luiđi Ferarisu, pa je prišla lideru na sedam bodova zaostatka - 2:0 (1:0). Kristijano Ronaldo nije imao svoje golgetersko veče u Đenovi, promašio je nekoliko izglednih šansi, ali je mnogo važan posao odradio u kreiranju ključnih napada na meču.

VALENSIJA - ELČE (tip 1, kvota 1,88) - rezultat 1:0

Valensija ne blista u aktuelnoj sezoni. Tim sa Mestalje već je prosuo pregršt bodova, a ubedljivim porazom od Sevilje (0:3) stavio je tačku i na učešće u Kupu kralja. Upravo iz tog razloga, svaki trijumf predstavlja melem na ranu Slepih miševa, pa makar bio to i minimalac protiv Elčea (1:0) do kojeg su izabranici Havijera Garsije stigli uz dosta napora.

FCSB - JAŠI (tip 1, kvota 1,28) - rezultat 3:1

FCSB je uspeo da slomi otpor Jašija posle više od sat vremena natezanja. Dobrih 67 minuta gosti su se vrlo dobro držali, ali onda je Morucan probio barijeru, da bi u samom finišu susreta Popesku stavio tačku na sve brige kladilaca koji su čekali keca i postavio konačnih 3:1.

PRECRTANO

REAL MADRID - LEVANTE (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 1:2

Pali ste na najigranijem tipu dana! Ponoru u koji pada tim Zinedina Zidana ne nazire se kraj, a novi u nizu udaraca šampionu Španije zadao je Levante pobedom na gostovanju (2:1) u okviru 21. kola.

EVERTON - NJUKASL (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 0:2

Drugi put u aktuelnoj premijerligaškoj trci Kalum Vilson uspeo je da Everton ostavi praznih šaka. Napadač Njukasla posle novembarske simultanke i dva gola vredna velikog slavlja, isti uspeh ostvariio je u duelu na Gudison Parku gde je sa nova dva pogotka doneo ceo plen svom timu.

VITESE - RKC (tip 1, kvota 1,35) - rezutat 1:1

Imao je domaćin odličnu šansu da stigne do lakih bodova, ali je sve uprskao. Čak 71 minut čekalo se na prvi gol na meču, a kada je Vitese stigao do vođstva preko Bazura mislilo se da je RKC gotov, ali ne. Samo četiri minuta kasnije gosti su iskoristili mamurluk rivala i stigli do gola za zlata vredan bod. Ali i oborili mnoge od vas.

SPARTA PRAG - BOHEMIJANS (tip 1, kvota 1,68) - rezultat 0:1

Pravu senzaciju priredio je Bohemijans i ne samo što je slavio s minimalnih 1:0, već i prekinuo Spartinu seriju utakmica bez poraza koja u prvenstvu traje već mesec i po dana. Gde baš danas...