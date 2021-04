NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste prošli danas

ZAOKRUŽENO

BRENTFORD - ROTERAM (tip 1, kvota 1,67), rezultat 1:0

Jedan, ali još jednog pogotka vredan. Brentford je bio blagi favorit u sudaru sa Roteramom, i to zvanje je opravdao pogotkom Mbuemua u 37. minutu. Ispostaviće se da je to bio odlučujući trenutak meča. Morali ste da drhtite do kraja, pošto je i Roteram imao svoje prilike, ali ste bili zadovoljni po isteku zaostavnog vremena. Lepa kvota od 1,67 je uhvaćena.

LIFERING - AUSTRIJA BEČ II (tip 1, kvota 1,38), rezultat 5:1

Drugi tim Salcburga odigrao je kao starije kolege. Bukvalno je pregazio drugu ekipu Austrije iz Beča. Mada su gosti prvi stigli do prednosti, dileme skoro nije ni bilo. Domaćin je preokrenuo rezultat do poluvremena. Četiri gola postigao je Benjamin Šeško.

SATON JUN. – BARNET (tip 1, kvota 1,42), rezultat 1:0

Dugo ste čekali, ali ste na kraju dočekali. Ovaj par engleskih nižih liga vam je doneo mnogo radosti. Barner se dobro branio, ali je, ipak, popustio. Odlučujući trenutak meča dogodio se u 70. minutu kada je Bugiel pogodio za veliko slavlje domaćina. Povratka za goste nije bilo.

TORKI – ALDERŠOT (tip 1, kvota 1,75), rezultat 2:1

Kakav meč i kakva utakmica. I na kraju, sigurni smo, veliko slavlje u vašim domovima. Torki je bukvalno iščupao pobedu. Došao je do celog plena u 97. minutu. Nadamo se da do tada niste pocepali tikete.

NJUPORT – SKANTORP (tip 1, kvota 1,60), rezultat 4:0

Klasična igra mačke i miša i demonstracija sile favorita. Mogli ste da gledate meč i uživate. Njuport je sve odradio u ekspresnom roku. Od 29. do 39. minuta domaći su postigli tri gola. Posle toga je sve bilo jasno.

HATAJ – GENČLERNIRLIGI (tip 1, kvota 1,92), rezultat 3:1

Pokazao je još jednom Hataj koliko može da bude neugodan na svom terenu. Nagradio je sve vas koji ste verovali u čistu jedinicu. Sve je počelo sjajno za domaći tim već u osmom minutu, a kada je početkom nastavka mrežu Genčelera pogodio Biram znalo se da kec ne može da vam pobegne. Uhvatili ste lepu kvotu.

KINGS LIN – STOKPORT (tip 2, kvota 1,30), rezultat 0:4

Ovde isto nije bilo dileme. Sigurno uhvaćena kvota i demonstracija sile Stokporta. Sve je bilo jasno posle 14 minuta igre kada su gosti imali dva gola viška. Do kraja su podebljali pobedu i ispoštovali one koji su igrali golove.

PRECRTANO

PITERBORO - DONKASTER (tip 1, kvota 1,45), rezultat 2:2

Strašan meč odigrali su Piterboro i Donkaster. Pucalo je na sve strane. Međutim, niste imali razloga za zadovoljstvo. Posebno što je domaćin posle 23 minuta igre imao prednost od 2:0. Malo ko je verovao da favorit neće zabeležiti siguran trijumf. Međutim, Donkaster se nije predavao. Uspeo je da smanji prednost rivala u finišu prvog poluvremena, a potom i izjednači posle sat vremena igre.

REAL MADRID - ČELSI (tip 1, kvota 2,55), rezultat 1:1

Poluvreme atomskog fudbala – nalik onom iz revanš susreta između PSŽ-a i Bajerna – zatim identičan interval šaha dvojice trenera i na kraju dokaz da je Karim Benzema aposlutni lider ovog tima Reala, bez koga bi se četa Zinedina Zidana ove večeri udavila u madridskoj kiši i talentu i brzini ekipe Čelsija. To je siže prvog meča polufinala Lige šampiona (1:1), posle kojeg su svi bili zadovoljni. Čelsi je zadržao inicijalnu prednost uoči revanša na Stamford Bridžu, a najveći klub na svetu živu glavu na ramenima. Što je bio jako težak poduhvat uzimajući u obzir furiozni početak Plavaca i zasluženo vođstvo preko Pulišića.

ČARLTON - KRU (tip 1, kvota 1,70), rezultat 2:2

Ko je igrao keca na Čarlton verovatno nije dobro ni ovih trenutaka. Nije bod Krua velika senzacija, ali jeste način. Do remija su gosti stigli u šestom minutu sudijske nadokande preko Ovena Dejla. Sigurni smo da su mnogi tiketi pocepani u tim trenucima. Baš težak ishod, obzirom da je Čarlton poveo u 83. minutu. I imao sve preduslove da zatvori meč.