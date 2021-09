Bila je Serija A u naletu prošlih godina, napredovala je koraka po korak, dolazak Kristijana Ronalda je samo ubrzao taj proces, a onda se ovog leta vratila nekoliko koraka unazad.

Kada vam u istom prelaznom roku odu zvezde poput Kristijana Ronalda, Romelua Lukakua, Đanluiđija Donarume ili Ašrafa Hakimija, a njihove zamene budu Ken, Džeko, Menjan i Damfris, jasno je da je došlo egzodusa vrhunskog kvaliteta. Jasno, stasaće neke nove zvezde italijanskog fudbala, možda im upravo odlasci pomenutih otvoriti vrata, ali očigledno je da je finansijska kriza udarila na italijanski fudbal. Najskuplji transfer letnje pijace u Seriji A je bio Tami Abraham za 40.000.000 evra u Romu. To je transfer koji bez problema napravi osrednji premijerligaš poput Vile, Evertona, Vulvsa...

Ali čak i sa malo para je bilo mnogo ideja, spekulacija, pregovora... Jednostavno, Italijanima je „merkato“ u krvi. Podjednako pažnju mu posvete kao utakmicama. Pa da rezimiramo šta se dešavalo...

INTER

Dok je je slavio Skudeto, Inter je znao da slede teška vremena i da će morati da pristane na bolne rezove tokom leta. Kineska slavina je presušila i klub je morao da prodaje najbolje da bi zakrpio rupe. Antonio Konte je to odmah shvatio i digao sidro, a potom se prešlo u rekonstrukciju tima sa manje zahtevnim trenerom Simoneom Inzagijem, koji je pristao da radi s tim što ima na raspolaganju. Inter je za skoro 200.000.000 evra žrtvovao nosioce igre Lukakua i Hakimija i ostao bez glavne poluge iz prošle sezone. A malo im je falilo da ostanu i bez Lautara. Rešili su se nekih visokih plata poput Žoao Marija ili Najnoglana i gomile mladih nada (Vanhojzden, Salsedo, Espozito, Pinamonti, Stanković...) poslali na pozajmice. Što se pojačanja tiče, Inter je gledao da prođe što jeftinije, pa je grdskom rivalu za džabe oteo Čalhanoglua, a Lukakuove golove će pokušati da nadomeste veteran Džeko i univerzalac Korea, koji je bio jedina želja Simonea Inzagija. Posle situacije sa Eriksenom, transfer Čalhanoglua se ispostavio još važnijim. Hakimijevu poziciju će popuniti Damfris koji može da izraste u ozbiljnog beka. Kada se podvuče crta, direktori Marota i Auzilio su odradili posao s obzirom na sredstva koja su imali na raspolaganju. Ali ekipa je definitivno za klasu slabija nego što je bila. Kiks je što nisu uspeli da se reše Sančeza i zamene ga nekim mlađim i jeftinijim ofanzivcem.

Došli: Hoakin Korea (Lacio, pozajmica, 5.000.000), Edin Džeko (Roma, bez obeštećenja), Hakan Čalhanoglu (Milan, bez obeštećenja), Denzel Damfris (PSV, 12.500.000), Mateo Darmijan (Parma, otkup pozajmice, 2.500.000), Aleks Kordaz (Krotone, bez obeštećenja), Zinjo Vanhojzden (Standard, 16.000.000)

Otišli: Romelu Lukaku (Čelsi, 115.000.000), Ašraf Hakimi (PSŽ, 60.000.000), Radža Najngolan (Antverpen, bez obeštećenja), Žoao Mario (Benfika, bez obeštećenja), Ešli Jang (Aston Vila, bez obeštećenja), Mateo Politano (Napoli, otkup pozajmice, 19.000.000), Antonio Kandreva (Sampdorija, otkup pozajmice, 2.500.000), Zinjo Vanhojzden (Đenova, pozajmica), Andrea Pinamonti (Empoli, pozajmica), Rigoberto Rivas (Ređina, 550.000), Danijele Padeli (Udineze, bez obeštećenja), Filip Stanković (Volendam, pozajmica), Sebastijano Espozito (Bazel, pozajmica), Dalbert (Kaljari, pozajmica), Lusijan Agume (Brest, pozajmica), Edi Salsedo (Đenova, pozajmica)

MILAN

Milan je bio prijatno iznenađenje prošle sezone i mnogi se pitaju da li može i ove. Dovedena su čak sedmorica novih igrača, a otišla su samo dvojica bitnih, plus Hauge, kojem nije pružena prava šansa. Ulaz i izlaz su na papiru oko 70.000.000 evra tako da nema nekog bitnog minusa u knjigama. Oni koji su se dokazali na pozajmicama (Tomori, Dijaz i Tonali) otkupljeni su, oni koji nisu (Dalot i Meite ) ispraćeni su. Paolo Maldini je počeo da vodi klub čvrstom rukom i na primerima Donarume i Čalhanoglua pokazao da mu neće Mino Rajola i agenti voditi klub. Ono što Rajola radi sa Juventusom i Nedvedom i što prelazi sve granice etičkog i sportskog, neće prolaziti u Milanu. Legendarni kapiten ima sva prava da igračima poruči da niko nije iznad kluba. Pa i po cenu nekih bolnih odluka kakva je sigurna bila ona da Donarumu pusti bez obeštećenja u PSŽ. Sistem ucena više neće prolaziti na San Siru, neka hijerarhija u platnim razredima mora da postoji, bez obzira ko je kome agent. Ovo je poruka i Romanjoliju da ni on neće biti privilegovan dok god razmišlja Rajolinom glavom. Izgubljen je ogroman novac na Donarumi, dok Čalhanoglu i nije toliko bolan gubitak. Čak je Maldini u Majku Menjanu našao više nego pristojnu zamenu za Điđa, jer Francuz brani sjajno na početku sezone, a nije bio skup. Otkup Tomorija za veliki novac će tek da bude pod lupom i videćemo da li je Maldini imao pravo. Sa druge strame, dolazak Žirua za džabe i pozajmica talentovanog Pelegrija su doneli Pioliju nove napadačke opcije kojih nije bilo u prošloj sezoni kada je Zlatan bio povređen ili umoran. Florenci i Balo Ture su dobre opcije za bokove. Pogotovo Florenci umesto nepouzdanog Dalota. Bakajoko bi trebalo da bude klasa ili dve iznad promašaja Meitea, ali ostaje problem tog ofanzivnog veznog i nedostatka desnog krila. Od imena poput Iska, Kutinja, Hamesa Rodrigeza, Vlašića, pa i Mirančuka se došlo do brazilskog „ružnog pačeta“ Žuniora Mesijasa. Čovek koji ima 30 godina i do pre dve godine je igrao amaterski fudbal je velika Maldinijeva kocka. Ali ko zna... Možda će i pokazati nešto. Nema šta da izgubi. U ovoj situaciji će Milan morati da se osloni na Braima Dijaza više nego što je planirao. Reklo bi se da je Milan doveo dobra pojačanja za solidan novac, ali isto tako da je i napravio kikseve što se nije ratosiljao Kontija i Kastiljeha, kao i što nije rešio situaciju sa Kesijem oko novog ugovora.

Došli: Fikajo Tomori (Čelsi, otkup pozajmice, 29.200.000), Majk Menjan (Lil, 13.000.000), Olivije Žiru (Čelsi, bez obeštećenja), Alesandro Florenci (Roma, pozajmica, 1.000.000), Fode Balo Ture (Monako, 5.000.000), Pjetro Pelegri (Monako, pozajmica, 1.000.000), Žunior Mesijas (Krotone, pozajmica, 2.600.000), Tjemue Bakajoko (Čelsi, pozajmica, 2.000.000), Sandro Tonali (Breša, otkup pozajmice, 6.900.000), Braim Dijas (Real Madrid, pozajmica, 3.000.000), Jasin Adli (Bordo, 8.000.000)

Otišli: Hakan Čalhanoglu (Inter, bez obeštećenja), Đanluiđi Donaruma (PSŽ, bez obeštećenja), Dijego Laksal (Dinamo Moskva, 3.500.000), Matija Kaldara (Venecija, pozajmica), Jens Peter Hauge (Ajntraht Frankfurt, pozajmica), Sualiho Meite (Torino, kraj pozajmice), Diogo Dalot (Mančester Junajted, kraj pozajmice), Lorenco Kolombo (SPAL, potajmica), Tomazo Pobega (Torino, pozajmica), Mario Mandžukić (slobodan igrač), Antonio Donaruma (Padova, pozajmica), Jasin Adli (Bordo, pozajmica)

ATALANTA

Nikada Atalanta nije potrošila ovoliko para u prelaznom roku. Zvanična suma je 68.000.000 evra, ali sa otkupom Demirala narednog leta će preći 90.000.000. Turčin je došao da zameni Romera, kojeg će Totenhem narednog leta otkupiti za preko 50.000.000 evra. Oproban recept. Pozajmiš mladog štopera iz Juventusa, razigraš ga, otkupiš ga, prodaš za tri puta veće pare i zameniš ga istim takvim. Odolela je Atalanta svim napadima Intera i Juventusa na Zapatu, zadržala i Gosensa, Hatebura, Murijela, Mirančuka... Strašan posao je napravila dovođenjem sjajnog Musa iz Udinezea za 20.000.000 evra i na druži period rešila pitanje golmana. Odličan posao bi mogao da bude i mladi štoper Lovato za samo 8.000.000. Manevar je ojačan Kopmejnersom iz AZ Alkmara kojeg je Atalanta dovela u borbi sa Romom i Napolijem pa će konačno Frojler i De Ron malo odmoriti pluća. Naravno, kao i u svakom prelaznom roku, Atalanta je jačala i bekovske pozicije. Ovoga puta su Zapakosta i Pecela došli da rasterete Gosensa, Hatebura i Melea jer su ofanzivni bekovi ključni igrači u Gasperinijevom sistemu. Opet je klub zaradio lepe pare od razigravanja manje bitnih igrača po pozajmicama, a zaradiće i sledećeg leta jer je opet poslao gomilu igrača na pozajmice. Atalanta sigurno ulazi jača u novu sezonu. Jedini kiks je što nisu uspeli da dovedu krilo, odnosno Žeremija Bogu iz Sasuola koji im je bio velika želja.

Došli: Huan Muso (Udineze, 20.000.000), Davide Zapakosta (Čelsi, 9.000.000), Merih Demiral (Juventus, pozajmica, 3.000.000), Ten Kopmejners (AZ Alkmar, 12.000.000), Mateo Lovato (Verona, 8.000.000), Đuzepe Pecela (Parma, pozajmica), Roberto Pikoli (Specija, kraj pozajmice), Federiko Matijelo (Specija, kraj pozajmice)

Otišli: Pjerluiđi Golini (Totenhem, pozajmica), Kristijan Romero (Totenhem, pozajmica), Viktor Kovalenko (Specija, pozajmica), Boško Šutalo (Empoli, pozajmica), Musa Berou (Bolonja, otkup pozajmice, 14.500.000), Andreas Kornelijus (Parma, otkup pozajmice, 8.000.000), Rodžer Ibanjez (Roma, otkup pozajmice, 9.000.000), Matija Kaldara (Milan, kraj pozajmice), Boris Radunović (Kaljari), Ebrima Koli (Specija, pozajmica), Nikolas Has (Empoli, otkup pozajmice), Lenart Čibora (Đenova, otkup pozajmice, 5.500.000), Arkadijuš Reka (Sepcija, pozajmica), Sem Lamers (Ajntraht, pozajmica).

JUVENTUS

Možda su mnogi razočarani odlaskom Kristijana Ronalda jer je otišao spektakl, ali Juventus je verovatno odhanuo. Kada se podvuče crta, Juve nije dobio mnogo sa Ronaldom osim popularnosti. Rezultati su bili sve gori, a troškovi enormni. Klupski budžet je oslobođen faraonske plate iskusnog Portugalca. Naravno, nije samo on kriv za to, već i Uprava zbog eksperimenata sa Sarijem i Pirlom, ali činjenica je da je Stara dama na evropskoj sceni nazadovala sa Kristijanom, a na kraju je izgubila i domaći front. Sada Juventus može da se vrati svom prepoznatljivom i pragmatičnom stilu sa Maksom Alegrijem koji će stvarati tim oko Dibale i Kjeze koje je Ronaldo gušio. Posle višemesečne potere je doveden Lokateli na plejmejkersku poziciju, pa se odustalo od povratka Pjanića. I on je jedino pravo pojačanja Bjankonera. Povratak Mojzea Kena je samo krpljenje rupa i usluga savezniku Minu Rajoli. Baš kao i kupovinu Rajolinog klijenta Ihatarena koji je odmah proslat u Sampdoriju. Alegri je na kraju želeo da se reši jednog iz trilinga Mekeni – Ramzi – Rabio, ali nije uspeo. Nije dobio ni Ikardija, ni nekog pravog špica da nadomesti Ronalove golove. Prvi zadatak će mu biti da vidi šta može da popravi od ruševina koje je ostavio Pirlo, a sledećeg leta treba očekivati znatno ozbiljniji prelazni rok i dolaske nekih proverenih pojačanja. I sa ovim timom Juve ima najveću širinu u igračkom kadru, ali je problem što je gomila tih igrača daleko od prave forme i što će biti potrebno prilično vremena da Alegri uspostavi sistem jer sa Ronaldom nije bilo sistema.

Došli: Manuel Lokateli (Sasuolo, pozajmica), Kajo Žorž (Santos, 1.500.000), Mohamed Ihateren (PSV, 5.500.000), Mojze Ken (Everton, pozajmica, 7.000.000), Veston Mekeni (Šalke, otkup pozajmice, 20.500.000), Matija Perin (Đenova, kraj pozajmice), Luka Pelegrini (Đenova, kraj pozajmice), Danijele Rugani (Kaljari, kraj pozajmice), Matija de Šiljo (Lion, kraj pozajmice).

Otišli: Kristijano Ronaldo (Mančester Junajted, 15.000.000), Merih Demiral (Atalanta, pozajmica, 3.000.000), Kristijan Romero (Atalanta, otkup pozajmice, 16.000.000), Đanluiđi Bufon (Parma, bez obeštećenja), Marko Pjaca (Torino, pozajmica), Đanluka Frabota (Verona, pozajmica)

NAPOLI

Izgleda da u Napoliju nisu znali za manifestaciju održavanja letnjeg prelaznog roka. Razočaravajuća prošla sezona kao da je ubila u pojam Aurelija de Laurentisa i kao da je digao ruke. Ignorisao je sve predloge direktora Đuntolija. Istina, odoleo je nekim opipavanjima pulsa za Insinjea, Ruiza, Kulibalija, Manolasa i ostale nosioce igre, dok je sa druge strane bez velike borbe pustio one kojima su isticali ugovori poput Hisaja i Maksimovića. Stigla su samo dva mršava pojačanja u vidu rezervnog štopera Žuana Žezusa i nepouzdanog Zamboa Angize iz Fulama, kojeg verovatno nikada neće otkupiti za 15.000.000 evra koliko iznosi dogovorena cena. Jedino suštinsko pojačanja je Adam Una, koji se vratio posle brojnih pozajmica i donosi dodatnu vrednost ekipi. Kičma tima je tu, novi trener Spaleti je neko ko ume da isisa maksimum iz ekipe i ko nije zahtevan u prelaznim rokovima, tako da će ovo za Napoli biti sezona osveženja ili potpunog zasićenja posle kojeg sledi totalna rekonstrukcija. Miriše na ovo drugo…

Došli: Andre Zambo Angiza (Fulam, pozajmica, 600.000.000), Žuan Žezus (Roma, bez obeštećenja), Mateo Politano (Inter, otkup pozajmice, 19.000.000), Kevin Malki (Fjorentina, kraj pozajmice), Adam Una (Krotone, kraj pozajmice)

Otišli: Elseid Hisaj (Lacio, bez obeštećenja), Nikola Maksimović (Đenova, bez obeštećenja), Sebastijano Luperto (Empoli, pozajmica), Tjemue Bakajoko (Čelsi, kraj pozajmice)

LACIO

Dolazak Mauricija Sarija umesto Inzagija na klupu je značio i priličan zaokret u klupskoj politici i izgledu tima. Sari je poznat kao zahtevan trener sa specifičnim idejama koji insistira na jakim bokovima i plejmejkerskim rotacijama. A Klaudio Lotito je poznat kao najveća škrtica italijanskog fudbala. Tako da su mnogi jedva čekali da vide tu saradnju. Bokovi i krilne pozicije su ojačani Sarijevim đakom Hisajom, Pedrom kojeg je gradski rival jedva čekao da se reši zbog visoke plate i povratkom izgubljenog sina Felipea Andersona. Insistirao je Sari i na Filipu Kostiću, ali Ajntraht nije popustio, pa je na kraju doveden Matija Zakanji, ponajbolji igrač Verone u prošloj sezoni. Na sredini terena je Sari dobio staru želju Tomu Bašića iz Bordoa po pristojnoj ceni. I svi oni ne mogu da nadoknade kvalitet izgubljen odlaskom „Tukua“ Koree u Inter. Argentinac je insistirao i Lacio je morao da ga pusti. Uprkos dolasku gomile pojačanja i odlascima nekih isluženih igrača poput Parola, Lulića, Huda, čini se da je Lacio previše izgubio odlaskom Koree. I da je mogao da dovede i neka bolja pojačanja. Stručnost Iglija Tarea kao sportskog direktora sve više dolazi pod znak pitanja. Fijasko sa Kostićem i mejlom poslatim na pogrešnu adresu je još jedna u nizu Tareovih grešaka koje se množe poslednjih godina. Istina, nije lako biti ni direktor kod gazde koji ima zmiju u džepu... Na kraju su pustili džokera Kaiseda kako bi pokušali da izvuku nešto od velikog Tareovog promašaja Murićija.

Došli: Toma Bašić (Bordo, 7.000.000), Matija Zakanji (Verona, pozajmica), Felipe Anderson (Vest Hem, 3.000.000), Dimitrije Kamenović (Čukarički, 2.500.000), Luka Romero (Maljorka, 200.000), Pedro (Roma, bez obeštećenja), Elseid Hisaj (Napoli, bez obeštećenja)

Otišli: Hoakin Korea (Inter, pozajmica, 5.000.000), Felipe Kaisedo (Đenova, 2.000.000), Senad Lulić (slobodan igrač), Marko Parolo (slobodan igrač), Mateo Musakio (slobodan igrač), Vesli Hud (Sautempton, kraj pozajmice), Andreas Pereira (Mančester Junajted, kraj pozajmice), Sofijan Kijin (Venecija, pozajmica, 400.000), Tijago Kasasola (Frozinone, pozajmica)

ROMA

Trenerska bomba u vodu Žozea Murinja je najavila da će ovo biti uzbudljivo leto za Romu. Dolazak Posebnog je sigurno značio i brojne promene u prelaznom roku. Američke gazde su se potrudile da stanu iza Murinja. Podržali su ga za kapitalno pojačanje Tamija Abrahama i iskeširale 40.000.000 evra. To je najskuplje pojačanje ovog leta u Italiji. Toliko o podršci klub. Sveža krv sa Ostrva umesto Edina Džeka je probudila Vučicu na početku sezone. Tami je ono što treba Murinju za brzu tranziciju i ubitačne kontre. Baš kao i „Uzbekistanski Mesi“ Eldor Šomurodov, čija će čudesna brzina na onu visinu mnogima zagorčati život. Amerikanci su „učinili“ Murinju i da kod njegovog prijatelja Mendeša pazare golmana Rui Patrisija koji bi napokon trebalo da reši problem među stativima posle godina lutanja sa raznim eksperimentima. Za levi bek je doveden perspektivni Vinja iz Palmeirasa, ali na desni bok nije stigao niko, iako je Murinjo tražio Barišića iz Rendžersa. To je kiks. Takođe, Murinju nije ispunjena želja za dovođenjem centralnog veznog. A hteo je Džaku, Kopmejnersa, Serža Oliveiru... Ipak, nije moglo sve. Jer klub je paralelno radio na čišćenju platnog spiska od katastrofe koju im je pre nekoliko godina napravio Monći. Uspeli su da isplate Pastorea sa 7.000.000 umesto 14.000.000 evra, da se reše i Olsena, Lopeza, Undera, Džeka, Pedra, Pereza, Klajverta, Ćorića... Ozbiljno su rastretili budžet, a bilo bi idealno da su na kraju uspeli da oteraju i Nzonzija, Santona i Facija. Ipak, oni nisu hteli da idu, pa neće ni igrati fudbal do januara.

Došli: Tami Abraham (Čelsi, 40.000.000), Eldor Šomurodov (Đenova, 17.500.000), Matijas Vinja (Palmeiras, 13.000.000), Rui Patrisio (Vulverhempton, 11.500.000), Rodžer Ibanjez (Atalanta, otkup pozajmice, 9.000.000), Brajan Rejnolds (Dalas, otkup pozajmice, 6.750.000).

Otišli: Alesandro Florenci (Milan, pozajmica, 1.000.000), Pau Lopez (Marselj, pozajmica, 720.000), Džengiz Under (Marselj, pozajmica, 500.000), Edin Džeko (Inter, bez obeštećenja), Žuan Žezus (Napoli, bez obeštećenja), Bruno Peres (Trabzon, bez obeštećenja), Pedro (Lacio, bez obeštećenja), Džastin Klajvert (Nica, bez obeštećenja), Vilijam Bjanda (Nansi, pozajmica), Ante Ćorić (Cirih, pozajmica), Anotnio Mirante (slobodan igrač), Robin Olsen (Šefild Junajted, pozajmica), Havijer Pastore (slobodan igrač)

SASUOLO

Bilo je neminovno da će Sasuolov dobar rad i De Zerbijev lep fudbal doći na naplatu i da će klub iz Ređo Emilije morati da pristane na neke rastanke. Prvi je otišao ba De Zerbi. Šahtjor se ne odbija. A za sobom je poveo štopera Marlona Santosa, kojeg su Neroverdi rehabilitovali i prodali za 12.000.000 evra. Klub na njegovo mesto nije doveo nikoga, ali je obezbedio zamene u perspektivi. Ruan iz Gremija stiže u januaru, a Erlić iz Specije narednog leta. Reč je o veoma perspektivnim štoperima. Posle maratonskih pregovora, Sasuolo je na kraju prodao Manuela Lokatelija u Juve. Nije bilo šanse da ga zadrže, ali su zaradili tri puta na njemu u odnosu na ono što su platili Milanu. Odoleli su svim pritiscima da prodaju Žeremija Bogu i Domenika Berardija, iako su mogli da zarade oko 100.000.000 evra da su prodali svu trojicu. Otkupili su Traorea, Toljana i Lopeza na kojima će sigurno zaraditi u perspektivi. Delovalo je kao idealan prelazni rok, a onda je u poslednjem satima pijace stigla tužna vest. Ljubimac svakog poštenog ljubitelja fudbala Ćićo Kaputo je napustio Sasuolo i otišao u Sampdoriju. Mnogo je Sasuolo igrački izgubio odlaskom majstora fudbala. Ali dobro, tu su mlade snage Skamaka i Raspadori, pa neka sada pokažu da li vrede svih tih bajki koje se o njima ispredaju i zašto se pominju kao budućnost najvećih italijanskih klubova. A nećemo preterivati i ako kažemo da bi i sjajni direktor Klaudio Karnevali trebalo da bude budućnost velikih italijanskih klubova. Svaka čast čoveku šta već godinama radi u malom klubu sa Mapei stadiona. Pokojni Đorđo Skvinci bi bio ponosan da vidi kakav je klub napravio...

Došli: Ruan (Gremio, 5.000.000), Matues Enrike (Gremio, pozajmica), Hamed Traore (Empoli, otkup pozajmice, 16.000.000), Žeremi Toljan (Borusija Dortmund, otkup pozajmice, 3.500.000), Maksim Lopez (Marselj, otkup pozajmice, 2.000.000), Đanluka Skamaka (Đenova, kraj pozajmice)

Otišli: Frančesko Kaputo (Sampdorija, pozajmica), Ruan (Gremio, pozajmica), Marlon (Šahtjor, 12.000.000), Manuel Lokateli (Juventus, pozajmica), Luka Maciteli (Monca, 3.000.000), Đakomo Manjani (Verona, otkup pozajmice, 4.000.000), Federiko di Frančesko (SPAL, otkup pozajmice, 4.500.000), Mehdi Burabija (Specija, pozajmica, 500.000), Federiko Riči (Ređina, bez obeštećenja), Klod Ađapong (Ređina, pozajmica), Rikardo Markica (Empoli, pozajmica), Lukaš Haraslin (Sparta Prag, pozajmica),

SAMPDORIJA

Poslednjeg dana prelaznog roka, Sampdorija je nekako popravila utisak. Dolaskom Ćića Kaputa je uz Fabija Kvaljarelu napravljen najromantičniji napadački tandem Serije A. Biće uživanje gledati dvojicu doktora fudbala. Iako je logičan izbor bio da se Kvaljareli pridruži neka „teška devetka“ poput Petanje koji je na kraju odbio pozajmicu. Od Juventusa su na zajam dobili Rajlinou kombnaciju Moa Ihatarena koji bi mogao da eksplodira. Ali je isto tako i rizik da bude tempirana bomba u svlačionici sa svojim specifičnim karakterom, jer ovo mu nije Eredivizija gde je lebdeo po terenu. Ovde će morati da kopa. I teško da će tako lako nadomestiti odlazak starog asa Gastona Ramireza. Treba obratiti pažnju i na talentovanog štopera Dragušina kojeg su takođe dobili od Juventusa. Osim pozajmica, Dorija je novac trošila jedino na otkupe starih pozajmica koje, osim Kandreve, baš i nisu nešto pokazale. Plus zaslužuju što su zadržali Damsgora koje je bio hit na EP, ali je pitanje da li će opet imati takve ponude. Odoleli su i pozicima za Mortena Torsbija, ali to i nisu bile neke velike pare. Najveća promena je dolazak Daverse umesto Ranijerija na klupu.

Došli: Frančesko Kaputo (Sasuolo, pozajmica), Ernesto Toregorsa (Breša, otkup pozajmice, 6.000.000), Antonio la Gumina (Empoli, otkup pozajmice, 5.500.000), Antonio Kandreva (Inter, otkup pozajmice, 2.500.000), Ronaldo Vijeira (Verona, kraj pozajmice), Jilijan Šabo (Specija, kraj pozajmice), Mohamed Ihataren (Juventus, pozajmica)

Otišli: Gaston Ramirez (slobodan igrač), Jakub Jankto (Hetafe, 6.000.000), Antonio la Gumina (Komo, pozajmica), Ognjen Stijepović (Specija, pozajmica), Vasko Ređini (Ređina, pozajmica), Federiko Bonacoli (Salernitana, pozajmica), Lorenco Toneli (Empoli, bez obeštećenja), Keita Balde (Monako, kraj pozajmice), Karlo Letica (Briž, kraj pozajmice), Mohamed Ihateren (Sampdorija, pozajmica), Radu Dragušin (Sampdorija, pozajmica)

VERONA

Hoćemo li prisustvovati još jednoj sezoni čuda u Veroni? Teško... Otišao je glavni izvođač radova Ivan Jurić. Ono šta je napravio u prethodne dve godine praktično bez para i koliko novca je doneo klubu lansirajući razne igrače je bilo pravo remek-delo. E sad ćemo da vidimo kolike zasluge za to su bile njegove, a kolike direktora Setijua. Došao je trener potpuno suprotne filozofije Euzebio di Frančesko i sve ovo je preveliki šok za Veronu, što se vidi i po igri na početku sezone. Ostala je Verona ovog leta bez sjajnog štopera Lovata, bez odlično golmana Silvestrija, nije otkupila Dimarka i na kraju je ostala bez najboljeg igrača Zakanjija. Nijedan klub ne može izdržati da svake godine gubi najbolje. Pojačanja poput Montipa, Kaprarija, Šutala ili Frabote nisu taj nivo. Dobri potezi su otkupi Ivana Ilića i Antonjina Baraka, a videćemo u kakvom je stanju i kako će se pokazati najzvučnije pojačanje Đovani Simeone. Od Kalinića teško da može da bude gori...

Došli: Đovani Simeone (Kaljari, pozajmica, 1.500.000), Đanluka Kaprari (Sampdorija, pozajmica), Lorenco Montipo (Benevento, bez obeštećenja), Đanluka Frabota (Juventus, pozajmica), Boško Šutalo (Atalanta, pozajmica), Martin Ongla (Antverpen, pozajmica, 1.000.000), Ivan Ilić (Mančester Siti, otkup pozajmice, 7.500.000), Anotnjin Barak (Udineze, otkup pozajmice, 6.000.000), Đakomo Manjani (Sasuolo, otkup pozajmice, 4.000.000), Federiko Čekerini (Fjorentina, otkup pozajmice, 3.000.000)

Otišli: Mateo Lovato (Atalanta, 8.000.000), Marko Silvestri (Udineze, 2.500.000), Marijuš Stepinski (Aris Limasol, pozajmica), Salvatore Boketi (kraj karijere), Stefano Sturaro (Đenova, kraj pozajmice), Ronaldo Vijeira (Sampdorija, kraj pozajmice), Edi Salsedo (Inter, kraj pozajmice), Andrea Favili (Đenova, kraj pozajmice), Federiko Dimarko (Inter, kraj pozajmice), Marko Benasi (Fiorentina, kraj pozajmice), Ebrima Koli (Atalanta, kraj pozajmice)

ĐENOVA

Ništa, ništa, ništa i onda ludnica poslednjeg dana! Čak četiri pojačanja u posledniim satima… Klasična Đenova i klasičan Enriko Preziozi. Bitno je da se nešto dešava. Ovog leta u Đenovi nije baš bilo kao na autobuskoj stanici poput prethodnih godina, ali naravno da je tim drastično izmenjen. Polovina prve postave. Pouzdani Sirigu je na golu zamenio Perina, kapitalac Maksimović bi trebalo da bude komandant odbrane, Vanhojzden da prijatno iznenadi, Sabeli i Fares da reše bokove, a Ture i Ernani da donesu energiju i kilometražu na sredini terena. Na kraju, problem golova bi trebalo da reguliše Felipe Kaisedo. I sve to zajedno nije koštalo koliko prodaja Šomurodova u Romu. Nama deluje da su Grifoni jači nego u prošloj sezoni. Ako gazda Preziosi ne smeni Balardinija zbog dva poraza na početku sezone… Možda su ti porazi bili i korisni da predsednik vidi da su pojačanja neophodna. Zato je i reagovao u minut do 12.

Došli: Abdulaje Ture (Nant, 3.500.000), Felipe Kaisedo (Lacio, 2.000.000), Mohamed Fares (Lacio, pozajmica), Nikola Maksimović (Napoli, bez obeštećenja), Alesandro Voljasko (Pordenone, 2.000.000), Alberto Paleari (Čitadela, 2.000.000), Kaleb Ekuban (Trabzon, 1.800.000), Đoan Vaskez (UNAM pumas, pozajmica, 500.000), Aleksander Bukša (Visla, bez obeštećenja), Salvatore Sirigu (Torino, bez obeštećenja), Zinjo Vanhojzden (Inter, pozajmica), Adrijan Šemper (Kjevo, bez obeštećenja), Ernani (Parma, pozajmica), Lenart Čibora (Atalanta, otkup pozajmice, 5.500.000), Stefano Sabeli (Empoli, bez obeštećenja)

Otišli: Eldor Šomurodov (Roma, 17.500.000), Lukas Lerager (Kopenhagen, 3.500.000), Matija Perin (Juventus, kraj pozajmice), Kristijan Zapata (San Lorenco, bez obeštećenja), Žandrej (Santos, pozajmica), Raul Asensio (Alkorkon, pozajmica), Lukas Lima (Venlo, pozajmica), Alesandro Voljasko (Benevento, pozajmica), Alberto Paleari (Benevento, pozajmica), Kevin Strtoman (Marselj, kraj pozajmice), Lenart Čibora (Arminija, pozajmica), Davide Zapakosta (Čelsi, kraj pozajmice), Mihaj Zajc (Fenerbahče, kraj pozajmice), Žerom Onguen (Salcburg, kraj pozajmice), Đanluka Skamaka (Sasuolo, kraj pozajmice), Luka Pelegrini (Juventus, kraj pozajmice)

BOLONJA

Jedino vredno što je Bolonja ovog leta uradila je dolazak Marka Arnautovića iz Kine. Ako se Sabatinijeve opklade iz Holandije i Belgije Tet i Van Hojdonk ne pokažu kao otkrovenja, Bolonja će biti u problemima. Ionako loša odbrana je dodatno oslabljena prodajom najboljeg igrača Tomijasua u Arsenal. A zamene u vidu solidnog Bonifacija i otkupljenog Sumaroa nisu dovoljne. Klub nije uslišio Mihajlovićevu želju da mu dovede Lijanka, a na kraju su na jedvite jade zadržali Orsolinija. Ako mlade snage Berou, Shouten, Svanberg ili Hiki što pre ne porastu u ozbiljne oslonce, ovom limitiranom timu se ne piše dobro. Suština da se klubu sa ovim vlasnicima ne piše dobro. To je koren problema. Teško Siniši Mihajloviću...

Došli: Marko Arnautović (Šangaj, 3.000.000), Kevin Bonifaci (SPAL, 6.000.000), Musa Berou (Atalanta, otkup pozajmice, 14.500.000), Adama Sumaro (Lil, otkup pozajmice, 2.500.000), Artur Teat (Ostende, pozajmica, 1.000.000), Sidni van Hojdonk (Breda, bez obeštećenja), Frančesko Bardi (Frozinone, bez obeštećenja)

Otišli: Takehiro Tomijasu (Arsenal, 18.600.0000), Andrea Poli (Antalija, bez obeštećenja), Rodrigo Palasio (Breša, bez obeštećenja), Nehuen Pas (Krotone, bez obeštećenja), Stefano Densvil (Trabzon, pozajmica), Arturo Kalabrezi (Leče, bez obeštećenja), Godfrid Donsa (Krotone, bez obeštećenja), Ordži Okvokvo (Čitadela, pozajmica), Musa Džuvara (Krotone, pozajmica), Danilo (slobodan igrač), Paolo Farago (Kaljari, kraj pozajmice), Valentin Antov (CSKA Sofija, kraj pozajmice)

UDINEZE

Zebre su ovog leta ostale bez pola tima. Toliko su im vredeli Argentinci Huan Muso i Rodrigo de Pol u prethodnim sezonama. Istina, zaradili su na njima preko 50.000.000 evra, ali fudbalski će biti nemoguće nadoknaditi sve ono što su donosili na terenu. Čak se nisu ni potrudili da to nadoknade. U redu, Silvestri je jako dobar golman, ali nije kvalitet Musa. O zameni za De Pola da i ne govorimo. Udineze je investirao neku crkavicu u mlade snage Lazara Samardžića, levog beka Udogija, desnog beka Sopija iz Rena, štopera Nehuena Pereza iz Atletika, napadača Beta... Ali sve to su rizične opklade. Sav teret će pasti na sada već prezrele talente Deulofeua, Okaku Čuku, Puseta, Pereiru... Faliće Musovih desetak odbranjenih golova i De Polovih petnaestak koje je davao i nameštao.

Došli: Lazar Samardžić (Lajpcig, 3.000.000), Marko Silvestri (Verona, 2.000.000), Brendon Sopi (Ren, 2.000.000), Beto (Protimonense, pozajmica), Danijele Padeli (Inter, bez obeštećenja), Ajzak Sakses (Votford, bez obeštećenja), Nehuen Perez (Ateltiko Madrid, pozajmica), Destini Udogi (Verona, pozajmica).

Otišli: Rodrigo de Pol (Atletiko Madrid, 35.000.000), Huan Muso (Atalanta, 20.000.000), Anotnjin Barak (Verona, otkup pozajmice, 6.000.000), Svante Ingelson (Hanza, bez obeštećenja), Felipe Vizeu (Jokohama, pozajmica), Nikola Opoku (Amijen, pozajmica), Kristo Gonzales (Valjadolid, pozajmica), Riad Bajić (Breša, pozajmica), Fernando Ljorente (slobodan igrač), Sebastijan Predl (slobodan igrač), Džejden Braf (Mančester Siti, kraj pozajmice), Kevin Bonifaci (SPAL, kraj pozajmice), Tomas Ouvedžan (AZ Alkmar, kraj pozajmice)

FJORENTINA

Bilo je baš uzbudljivo u Firenci ovog leta. Prema potezima koje je vukao gazda Roko Komiso, možda se može zaključiti da je rešio da napravi veći klub od ovoga što je danas. Stopirao je prodaje Dušana Vlahovića i Nikole Milenkovića koje su mogle da mu donesu blizu 100.000.000 evra i time stavio svima do znanja da ne želi da ruši već da gradi. Odrekao se Riberija i njegove visoke plate rešen da malo podmladi tim. Zagrizao je zvučna pojačanja poput Odriozole, Toreire i pogotovo Nika Gonzaelsa, koji je plaćen 20.000.000 evra i mogao bi da bude sjajan u tandemu sa Vlahovićem. Mnogo bolji od Kuamea koji je pozajmljen Anderlehtu. Vraćen je iskusni Nastasić, vraćeni su i neki jako korisni igrači sa pozajmica poput Saponare, Sotila, Benasija, Dankana i našeg Alekse Terzića... Gonzalesova kupovina je pokrivena prodajama Lirole, Lafona, Peselje, Hančka... Osim Peselje, nisu to neki suštinski bitni odlasci. Možda je kiks što nije dovedeno još neko krilo poput Berardija ili Orsolinija za koje je Komiso bio spreman da plati, ali ih njihovi klubovi nisu dali. Takođe, ne treba smetnuti s uma da je došao jako perspektivan trener Italijano.

Došli: Nikolas Gonzales (Štutgart, 23.500.000), Alvaro Odriozola (Real Madrid, pozajmica), Igor (SPAL, otkup pozajmice, 5.000.000), Lukas Toreira (Arsenal, pozajmica, 1.500.000), Matija Nastasić (Šalke, 500.000), Aleksa Terzić (Empoli, kraj pozajmice), Rikardo Saponara (Specija, kraj pozajmice), Rikardo Sotil (Kaljari, kraj pozajmice), Marko Benasi (Verona, kraj pozajmice), Alfred Dankan (Kaljari, kraj pozajmice)

Otišli: Alban Lafon (Nant, otkup pozajmice, 7.500.000), Pol Lirola (Marselj, otkup pozajmice, 6.500.000), Herman Peselja (Betis, 3.500.000), Federiko Čekerini (Verona, otkup pozajmice, 3.000.000), David Hančko (Sparta Prag, 2.500.000), Kristijan Kuame (Anderleht, pozajmica, 1.000.000), Rafik Zekini (Molde, pozajmica), Kevin Dajks (Kopenhagen, pozajmica), Maksi Oliveira (Huarez, pozajmica), Valentan Eserik (Kasimpaša, pozajmica), Borha Valero (Lebovski, bez obeštećenja), Martin Kaseres (slobodan igrač), Frank Riberi (slobodan igrač), Antonio Bareka (Monako, kraj pozajmice), Kevin Malki (Napoli, kraj pozajmice)

SPECIJA

Najveći autsajder prošlog leta je bio i najprijatnije iznenađenje prošle sezone. Specija je sve oduševila rezultatima, igrom i lako izborenim opstankom. Sve to sa gomilom pozajmljenih, jeftinih ili besplatnih pojačanja. A onda je skoro sve to izgubila… Sjajni trener Italijano je otišao u Fjorentinu, a gomili igrača su istekle pozajmice. Klub Iz Ligurije je platio skupu cenu velikog broja pozajmica. Nije zaradio ni evro na prodajama igrača, pa je morao da uloži u kupovine i potrošio blizu 20.000.000 evra na razne talente sa svih strana sveta, a opet je odradio i veliki broj pozajmica. Promenjena je skoro cela prva postava, a makar su odoleli ponudama za odličnog francuskog napadača Nzolu. Od novajlija se najviše očekuje od Burabije, Manaja, Reke, mladih Francuza Antista i Amijena… Italijano je uspeo prošle sezone da nađe dobitni recept, ali je pitanje kako će to ići sa Tijagom Motom i njegovim fiks idejama koje se do sada nisu baš najbolje pokazale. Jedno je sigurno: Specija će biti potpuno drugačija.

Došli: Žanis Antist (Tuluz, 4.500.000), Kevin Amijen (Tuluz, 3.200.000), Arkadijuš Reka (Atalanta, pozajmica), David Strelec (Slovan, 2.500.000), Jakub Kivijor (Žilina, 1.500.000), Mehdi Burabija (Sasuolo, pozajmica, 500.000), Rej Manaj (Barselona, pozajmica, 300.000), Aimar Šer (Hamarbi, 2.400.000), Leo Sena (Atletiko Mineiro, otkup pozajmice, 2.000.000), Danijele Verde (AEK, otkup pozajmice, 600.000), Ognjen Stijepović (Sampdorija, pozajmica), Emil Holm (Sonderjiske, 300.000), Viktor Kovalenko (Atalanta, pozajmica), Ebrima Koli (Atalanta, pozajmica), Dimitrios Nikolau (Empoli, pozajmica)

Otišli: Andrej Galabinov (Ređina, pozajmica), Ardijan Ismajli (Empoli, pozajmica), Elio Kapradosi (SPAL, pozajmica), Rafael (slobodan igrač), Mateo Riči (slobodan igrač), Dijego Farijas (Kaljari, kraj pozajmice), Roberto Pikoli (Atalanta, kraj pozajmice), Kevin Agudelo (Đenova, kraj pozajmice), Nahuel Estevez (Estudijantes, kraj pozajmice), Rikardo Saponara (Fjorentina, kraj pozajmice), Tomazo Pobega (Milan, kraj pozajmice)

KALJARI

U Kaljariju nema sredine. Ili sve funkcioniše sjajno ili je katastrofa. Prošle sezone su se izvukli i ovog leta su opet rešili da mnogo menjaju, ali uz manja ulaganja nego prethpodnih godina. Predsednik Đulini hoće na terenu potvrdu da vredi dalje ulagati u ovaj klub. Istekle su pozajmice nekim zvučnim imenima poput Najnogalana, Ruganija, Sotila ili Dankana, a od bitnih igrača je otišao samo Đovani Simeone, kojeg trener Semplići nije video u planovima. Klub se izborio da zadrži Naitana Nandeza, a na kraju je ostao i veteran Godin iako je delovalo kao izvesno da napušta klub. Iskustvo Kaseresa i Strotmana će biti od velikog značaja jer Sempličijev fudbal je rizičan i Sardi će primati dosta golova. Keita Balde za džabe deluje kao sjajan potez ali je pitanje da li će i kada Senegalac zaustaviti silaznu putanju u kojoj mu se karijera nalazi već godinama. Dalbert i Grasi takođe tragaju za rehabilitacijama karijera, a mladi Radunović i Belanova za potvrdama da su igrači za Seriju A. Veliki kiks je napravljen u potrazi za napadačem. Nisu došli ni Skamaka, ni Salsedo. Skroman prelazni rok na Sardiniji.

Došli: Razvan Marin (Ajaks, otkup pozajmice, 10.000.000), Gabrijele Zapa (Peskara, otkup pozajmice, 3.500.000), Dalber (Inter, pozajmica), Kevin Strotman (Marselj, pozajmica), Alberto Grasi (parma, pozajmica), Boris Radunović (Atalanta, bez obeštećenja), Martin Kaseres (Fjorentina, bez obeštećenja), Raul Belanova (Bordo, pozajmica), Keita Balde (Monako, bez obeštećenja)

Otišli: Đovani Simeone (Verona, pozajmica, 1.500.000), Kiril Despodov (Ludogorec, 2.000.000), Ragnar Klavan (Paide, bez obeštećenja), Filip Bradarić (Al Ahli, bez obeštećenja), Rikardo Sotil (Fjorentina, kraj pozajmice), Alberto Ćeri (Komo, pozajmica), Kvadvo Asamoa (slobodan igrač), Radža Najnoglan (Inter, kraj pozajmice), Alfred Dankan (Fijorentina, kraj pozajmice), Danijele Rugani (Juventus, kraj pozajmice), Arturo Kalabrezi (Bolonja, kraj pozajmice)

TORINO

Gore od prošle sezone ne može! Torino je bio predmet sprdnje. I zato je Urbano napokon prestao da svađa sa svima i svakim, da traži krivce i da optužuje. I da odreši kesu. Prvi potez je bio dovođenje ozbiljnog trenera. Ivan Jurić je u Veroni pokazao da to jeste. Samo ga treba pustiti da radi na miru i da mu se Kairo ne meša u posao. Jurićeva odluka da iskusnog Sirigua na golu zameni neiskusnim Milinkovićem Savićem je prvi pokazatelj da će imati hrabrosti za velike rezove u ekipi i da niko nema zagarantovano mesto. Srbin će imati desetak utakmica da opravda Jurićevo poverenje. Odlazak Lijanka iz odbrane ja nadoknađen kupovinom češkog univerzalca Zime iz Slavije za 6.000.000. Hrvatska krila Brekalo i Pjaca bi trebalo da donesu brzinu bez koje je ovaj tim patio, a Prat iz sredine da im se pridruži u snadbevanju Belotija dobrim loptama. Ostatak tima je ostao isti, a kao prijatno iznenađenje bi mogao da iskoči Milanov mladi vezista Tomazo Pobega koji je blistao prošle sezone na pozajmici u Speciji.

Došli: David Zima (Slavija Prag, 6.000.000), Josip Brekalo (Volfzburg, pozajmica, 1.000.000), Denis Prat (Lester, pozajmica, 1.00.0000), Magnus Varming (Lingbi, 1.200.000), Tomaz Pobega (Milan, pozajmica), Marko Pjaca (Juventus, pozajmica), Etrir Beriša (SPAL, pozajmica), Denis Stojković (Partizan, bez obeštećenja)

Otišli: Lijanko (Sautempton, 7.500.000), Sualiho Meite (Benfika, 6.000.000), Lukas Boje (Elče, otkup pozajmice, 2.000.000), Salvatore Sirigu (Đenova, bez obeštećenja), Nikola Nkulu (slobodan igrač), Amer Gojak (Dinamo Zagreb, kraj pozajmice), Federiko Bonacoli (Sampdorija, kraj pozajmice), Jago Falke (slobodan igrač)

EMPOLI

Empoli je protutnjao lane kroz Seriju B, vratio se ekspesno u elitu i opet uradio isto kao pre dve godine. Nije uložio u pojačanja. Tek nešto više od 2.000.000 evra je potrošeno na kupovine. Na tandem iz Lečea Henderson – Fjamoci. Toskanci su se odlučili na besplatna pojačanja ili pozajmice, pa je tako stvorena potpuno nova odbrambena linija sa golmanom Vikarijom i defanzivcima Markicom, Ismajlijem i Stojanovićem. Koja nikome ne uliva poverenje... Dobra stvar je što su od Fjorentine opet dobili na zajam odličnog Poljaka Žurkovskog i što su u napad doveli mlade snage Pinamontija i Kutronea koji će konačno imati priliku da pokažu da li su još dečaci ili su sazreli u muškarce za Seriju A. Empoli ima jednu od najboljih škola fudbala u Italiji tkmo da iz tih resursa treba očekivati slamku spasa.

Došli: Lajam Henderson (Leće, 1.500.000), Rikardo Fjamoci (Leče, 500.000), Petar Stojanović (Dinamo Zagreb, pozajmica, 300.000), Ardijan Ismajli (Specija, pozajmica), Nikolas Has (Atalanta, pozajmica), Đovani Kroćata (Krotone, pozajmica), Lorenco Toneli (Sampdorija, pozajmica), Sebastijano Luperto (Napoli, pozajmica), Patrik Kutrone (Vulverhempton, pozajmica), Andrea Pinamonti (Inter, pozajmica), Rikardo Markica (Sasuolo, pozajmica)

Otišli: Hamed Traore (Sasuolo, otkup pozajmice, 16.000.000), Antonio la Gumina (Sampdorija, otkup pozajmice, 5.500.000), Stefano Sabeli (Đenova, pozajmica), Dimitrios Nikolau (Specija, pozajmica), Aleksa Terzić (Fjorentina, kraj pozajmice).

SALERNITANA

Vatreni južnjaci su se posle 20 godina vratili u elitu i celo leto su pretili nekim zvučnim pojačanjima, a na kraju je to bilo mnogo priče, malo para. Prvo su morali da vrate sve što su uzeli od Lacija da se ne bi ispredale priče o dva Lotitova kluba u ligi. Iako će se ispredati svakako... A potom su krenuli da popunjavaju rupe i doveli su makar sedmoricu igrača za prvu postavu. Oslonili su se na iskusne, jeftine i pozajmljene prvoligaške igrače, plus ponekog legionara iz inostranstva. Ranijeri, Kešrida i Galjolo su dovedeni u odbranu, Kulibali i Obi za vezni red, a napad je pojačan Bonacolijem i Simijem koji je blistao u Krotoneu. Prilično frekventan prelazni rok za klub koji nema gazdu. Ili ima? Sam plasman u Seriju A je bio čudo tako da ne treba mnogo očekivati od bordo tima sa juga... Osim ako ih Simi sam ne ostavi u ligi.

Došli: Vinčenco Fioriljo (Peskara, 600.000), Reda Bultam (Triestina, 200.000), Lasana Kulibali (Anže, bez obeštećenja), Vajdi Kešrida (Sahel, bez obeštećenja), Džoel Obi (Kjevo, bez obeštećenja), Stefan Strandberg (Ural, bez obeštećenja), Mikele Kavijon (Askoli, bez obeštećenja), Luka Bogdan (Livorno, bez obeštećenja), Mateo Ruđeri (Atalanta, pozajmica), Simi (Krotone, pozajmica), Federiko Bonacoli (Sampdorija, pozajmica), Rikardo Galjolo (Parma, pozajmica), Luka Ranijeri (Fjorentina)

Otišli: Sanasi Si (Kozenca, pozajmica), Sofijan Kijin (Lacio, kraj pozajmice), Riza Durmisi (Lacio, kraj pozajmice), Andre Anderson (Lacio, kraj pozajmice), Đenaro Tutino (Napoli, kraj pozajmice), Tijago Kasasola (Lacio, kraj pozajmice), Sedrik Gondo (Lacio, kraj pozajmice), Patrik Džiček (Lacio, kraj pozajmice)

VENECIJA

I oni su se posle skoro 20 godina vratili u prvu ligu, a i za njih važi isto što i za Salernitanu. Neka im je bog u pomoći! Pogotovo sa ovim čudnim skautingom i transfer politikom u kojoj američki vlasnici insistiraju na dovođenju fudbalera iz Amerike?! Istina je da je novi talas američkih talenata preplavio evropski fudbal u poslednje vreme, ali ovi talenti koji su došli u Veneciju baš i ne obećavaju mnogo. Ili se o njima malo zna. Osima Matije Kaldare u kojeg malo ko veruje, tu nema kvaliteta i iskustva za igranje Serije A. Možda Okereke koji je nekada blistao u Seriji B. Početak sezone to i govori, pa bi Venecija mogla ove sezone da bude topovsko meso u Seriji A. Baš čudna priča... A možda su pametniji od svih, pa raspolažu talentom za koji niko ne zna i koji će da se razleti?

Došli: ĐanlukaBusio(Sporting Kanzas, 6.000.000), Tomas Henri (Leven, 5.000.000), Taner Tesman (Dalas, 3.640.000), Arnor Sigordson (CSKA Moskva, pozajmica, 800.000), Rihesijano Haps (Fajenord, pozajmica, 500.000), David Šneg (LASK, 250.000), Dan Hejmans (Beveren, bez obeštećenja), Matija Kaldara (Milan, pozajmica), Don Perec (Makabi Tel Aviv, bez obeštećenja), Tajron Ebuehi (Benfika B, pozajmica), David Okereke (Briž, pozajmica), Džek de Vris (Filadelfija, pozajmica), Itan Ampadu (Čelsi, pozajmica).

Otišli: Frančesko di Marjano (Leče, pozajmica), Jusuf Maleh (Fjorentina, kraj pozajmice), Sebastijano Espozito (Inter, kraj pozajmice).